Cool vlasy na jeseň 2023: Strihom sezóny sú layers a brutálna ofina. Na túto farbu už však radšej zabudni

Túžiš po zmene? Hairstylista Nikolas Tichý ti poradí, ako si udržať populárny strih layers aj aké farby sú na jeseň trendy.

Akokoľvek veľmi sa s letom nechceme rozlúčiť, vďaka nadchádzajúcim vlasovým trendom sa už teraz tešíme na jeseň. Hairstylista Nikolas Tichý pre teba totiž vybral tie najštýlovejšie vlasové strihy, farby aj účesy. Napriek tomu, že vo svete hairstylu neustále vládne prirodzenosť, bude aj táto jesenná sezóna poriadne fresh.

„Povedal by som, že sa môžeme odviazať. Vraciame sa naspäť do spostupnených strihov, kým dlhé roky bol trend mať dlhé a rovné vlasy v jednej dĺžke. Horúcim trendom jesennej sezóny sú preto určite layers, teda vrstvenie. Je to veľmi moderné, avšak, nie je to pre každého,“ hovorí pre Refreshr Nikolas Tichý a priznáva, že sa na túto sezónu náramne teší.

Nikolas Tichý ma dlhoročnú celebritnú klientelu a na konte spolupráce aj s Danielou Hantuchovou, Michaelou Kocianovou či Naty Kerny. Zdroj: archív Nikolasa Tichého

Layers a nekonečný objem

Čislom jedna na zozname aktuálnych trendov sú „layers“, teda vrstvy vo vlasoch. Tento strih dokáže vytvoriť ilúziu nekonečného objemu a nadčasový styling, s ktorým na seba pritiahneš všetkú pozornosť. Vďaka univerzálnosti sa dá vytvoriť rovnako na dlhých ako aj krátkych vlasoch, no výbornou voľbou je aj jemná postupka v oblasti koncov.



„Ak sa bavíme o strihových trendoch, toto je momentálne najväčší hit,“ hovorí pre Refresher Nikolas Tichý. „Treba si však dať pozor na to, aký máme typ tváre, ak má niekto okrúhlejšiu tvár, nemal by ísť do takýchto strihov, môže ho to zostaršovať,“ dodáva. Dôležitá je však aj potrebná hustota vlasov.

Najväčším strihovým trendom jesene budú layers. Pri tomto trende však ide o náročnejší styling. Zdroj: Instagram/Quecolour, Instagram/Kim Kardashian, Instagram/hair_salon_by_hadis

„Takisto si treba dať pozor na to, že tento strih je vždy krajší, keď sa vlasy upravujú, kulmou alebo kulmofénom,“ vystríha popredný haristylista. Na TikTokový mýt: „i woke up like this“ (zobudila som sa takto), tak môžeš zabudnúť. Ak chceš layers, zrejme si ráno privstaneš, výsledok však bude stáť za to.



Podľa vlasového experta je popularita layers aj dôkazom toho, že trend rovných vyžehlených vlasov je na ústupe. Na jeseň preto zahviezdiš najmä s objemom. „Pri fúkaní by som sa vrátil do tých 70-tych – 90-tych rokov, kedy si ženy naozaj zakladali na objeme a efektnej fúkanej. Veľmi obľúbený bude však na jeseň aj trochu messy efekt, taká tá nedbalosť je vždy sexi,“ radí.

