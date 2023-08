Žena má v sebe 2500 identít, niektoré jej pomohli vyhrať súd. Takto žijú ľudia s disociatívnou poruchou osobnosti

„Nikdy som si neuvedomila, že mať v hlave viacero hlasov je niečo nenormálne,“ hovorí Britka Jennifer Haynes, ktorá má v sebe 2500 osobností. Niektoré z nich jej pomohli vyhrať súdny proces s jej otcom, ktorý ju v detstve brutálne týral.

Môže ti to pripomínať známy príbeh o Dr. Jekyllovi a Mr. Hydovi. Drobná zmena mimiky tváre, jemné šklbnutie tela, hlbší hlas. Stačí málo a – bez toho, aby si to niekto všimol – si v priebehu sekúnd niekým úplne iným. Ovládla ťa osobnosť, ktorá nepozná tvoje „skutočné ja“.

Disociatívna porucha identity (DID) nie je „posadnutosť diablom“, ale zriedkavý a ťažko liečiteľný klinický stav. Osoba s touto poruchou má dve alebo viac odlišných osobností, ktoré pravidelne preberajú kontrolu nad jej správaním. Žiadna osobnosť nemá prístup k spomienkam tej druhej (tretej, štvrtej...), a takmer nikdy si jedna druhú neuvedomuje.

Každá z týchto osobností má svoje vlastné meno, vek, pohlavie, spomienky, záľuby a vzorce správania. Päťdesiatročná žena tak môže nadobudnúť presvedčenie, že je 20-ročný mladík či dokonca dieťa, ktoré chodí do škôlky, a začne sa na základe toho správať. Približne polovica ľudí s DID má menej ako desať identít, no niekto ich môže mať až tisíce.

Ľudia s disociatívnou poruchou majú v sebe niekoľko osobností, ktorá iné vlastné meno, vek aj záľuby. Zdroj: Pexels

Príčinou vzniku tejto poruchy je takmer vždy trauma z detstva, najmä opakované udalosti. Môže to byť pretrvávajúce sexuálne, fyzické alebo psychické zneužívanie, odchod rodiča, zanedbávanie, vojna či terorizmus. Keďže dieťa nemá vyvinuté mechanizmy na zvládnutie takýchto traumatických zážitkov, disociuje (odpúta) sa od danej situácie, čo mu pomôže prežiť. Vymyslí si alternatívnu identitu a realitu.

Problémom je, keď si osoba svoje vymyslené osobnosti prenesie do dospelosti, prípadne keď porucha prepukne až s odstupom niekoľkých rokov. DID sa môže totiž prejaviť kedykoľvek.

Jej osobnosti vyhrali súd

Médiá minulý rok informovali o prípade 53-ročnej Britky Jennifer Haynes, ktorá žije až s 2500 osobnosťami. Disociatívna porucha sa u nej vyvinula v detstve, v čase, keď ju sedem rokov brutálne zneužíval vlastný otec. Po jeho surových útokoch, ktoré sa opakovali takmer každý deň, musela podstúpiť niekoľko operácií na rekonštrukciu kostrče, čriev a konečníka.

Jennifer zvládla kruté fyzické a sexuálne zneužívanie len vďaka svojim vymysleným osobnostiam s alternatívnou realitou. Prvou bolo 4-ročné dievčatko menom Symphony, ktoré v nej žije doteraz. „Predstieranie, že som iný človek, nebol prejav duševného ochorenia ani hlúpa hra. Bola to obrana, ktorou som sa snažila zachrániť svoju dušu. Nikdy som si neuvedomila, že mať v hlave viacero hlasov je niečo nenormálne,“ povedala neskôr Jennifer.

Príčinou vzniku DID sú takmer vždy pretrvávajúce traumatické udalosti v detstve. Zdroj: Pexels

Traumatizovaná žena sa dnes bojí narodenín, vzťahov, mužov, kúpeľní a dokonca aj jedla. Na vylučovanie potravy má permanentný kolostomický vak – teda umelý vývod hrubého čreva, ktorý odvádza jeho obsah na povrch brušnej steny. „Je to každodenná ponižujúca spomienka,“ vraví.

Tyran svoju dcéru v detstve presvedčil, že ak čokoľvek o jeho ohavnostiach vyzradí, jej matka zomrie strašnou smrťou. Svoju obeť natoľko zmanipuloval, že tomu verila ešte niekoľko rokov po skončení utrpenia. Keď sa konečne rozhodla otca zažalovať za ublíženie na zdraví, so svojím právnym tímom sa dohodla, že na súde bude vystupovať pod šiestimi rôznymi osobnosťami.