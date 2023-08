VIDEO: Strkanica na poslednom staredowne. Jaka Paul a Nata Diaz sa dnes pobijú v ringu

Už v noci sa pobijú v boxerskom ringu.

Bývalý youtuber Jake Paul sa už dnes v noci postaví do boxerského ringu proti legendárnemu zápasníkovi Natovi Diazovi. Sily si zmerajú v American Airlines Center v Dallase. Ich duel je vypísaný na desať kôl.



Pozri sa na ich posledný staredown pred zápasom. Bol plný strkania a nechýbalo veľa k tomu, aby sa obaja do seba pustili. Zatiaľ čo Diaz sa pokúsil o kop, Paul zase udrel päsťou do prázdna, keďže oboch radšej oddelili ochrankári.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Helen Yee (@helenyeesports)

Nie je tajomstvom, že sa títo dvaja neznášajú. Na poslednej tlačovej konferencii sa po ich staredowne situácia poriadne vyhrotila a tímy oboch zápasníkov sa začali biť. všetkému predchádzal ostrý „trash talk“, ktorým Paul snažil o dvanásť rokov staršieho veterána vyprovokovať.



Paul prezývaný The Problem Child povedal, že v ringu ukončí súperovu kariéru že ho doslova zabije. Vraj je totiž tyran, ktorý hádže do ľudí fľašky s vodou, škrtí nevinných na ulici (narážal na incident, keď v sebaobrane Diaz uspal chlapíka pred barom) a neustále fajčí marihuanu. Vraj nie je tým správnym vzorom. Rozsiahlejší článok o tom, ako k zápasu došlo, kto je favorit koho tipujú na víťaza viacerí šampióni si môžeš prečítať tu.





Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa ESPN MMA (@espnmma)