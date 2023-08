Jake Paul vs. Nate Diaz bude súboj plný nenávisti. Koho tipuje na víťaza Conor McGregor?

Čo viedlo k sobotnému zápasu? Kto je favorit a koho tipujú známi zápasníci na víťaza? Aj na tieto otázky ti odpovieme.

Bývalý youtuber a detská televízna hviezda verzus legenda MMA, ktorá porazila napríklad aj Conora McGregora. Jake „The Problem Child“ Paul sa už v sobotu 5. augusta v Dallase postaví do boxerského ringu proti Natovi Diazovi. Ide o zápas, o ktorom by nikto pred niekoľkými rokmi ani len nepremýšľal.



Dnes to vďaka raketovému vzrastu popularity Jaka Paula nie je nič mimoriadne. Mladší z dvojice známych bratov si už získal uznanie a rešpekt viacerých ľudí zo zápasníckej komunity. Nie však len tak náhodou. Donedávna neporazený boxer sa stal v ringu katom prestížnych mien najmä na poli UFC.



Knokautoval bývalých MMA šampiónov Bena Askrena a Tyrona Woodleyho (neskôr ho porazil znova na body) a dokázal zdolať aj Andersona Silvu, obávaného postojára z Brazílie, ktorý dlhé roky kraľoval strednej váhe najväčšej organizácie zmiešaných bojových umení na svete. The Problem Child prehral po prvý raz až tento rok, a to s boxerom Tommym Furym.



Poď sa s nami pozrieť na to, čo k tomuto zápasu viedlo, kto by v ňom mal dominovať a prečo.





Zdroj: Instagram/Jake Paul/Most Valuable Promotions

Neustále rýpanie a odchod z UFC

Zatiaľ čo Jake Paul je „veľkohubý“ nafúkanec, ktorý má kopec rečí a silných vyhlásení, Nate Diaz je skúpy na slová a nenechá sa len tak ľahko vyprovokovať. Keď však už nakoniec niečo povie, stojí to za to. Rozosmieva všetkých prítomných a citujú ho hneď všetky médiá. Je to nebojácny drsný pouličný bitkár z kalifornského Stocktonu a so zápasením má oveľa viac skúseností než jeho o dvanásť rokov mladší náprotivok.