Tequila od Kendall Jenner či Separov rum: Alkohol je u celebrít nový trend. Čo si o jeho propagovaní myslí odborníčka?

Do vlastných značiek alkoholu investuje čoraz viac známych osobností. Hoci ide nepochybne o účinný biznis, niektorí sa však zamýšľajú nad morálnou dilemou propagácie alkoholu na sociálnych sieťach, kde majú celebrity množstvo neplnoletých fanúšikov.

Vlastniť beauty značku, to je už otrepané, novým celebritným trendom sú vlastne značky alkoholických nápojov. Tento segment pre dospelých posledné roky získava čoraz viac na popularite, a to nielen medzi zahraničnými, ale aj slovenskými hviezdami.

Mnohé celebrity investujú do výroby a propagácie prémiových značiek alkoholu alebo prichádzajú s vlastnými značkami. Kendall Jenner predstavila vlastnú tequilu, Ryan Reynolds gin, Conor McGregor írsku whisky a Separ svojim fanúšikom predáva vlastný rum.

Hoci ide nepochybne o dobrý biznis, niektorí ľudia sa zamýšľajú nad morálnou dilemou propagácie liehovín na sociálnych sieťach, kde majú celebrity množstvo neplnoletých fanúšikov. Môže sa tak zdať, že daná osobnosť alkohol glorifikuje a naznačuje, že piť je „cool“.

Vlastným značkám alkoholu už podľahli desiatky celebrít. Aké hviezdy už tento biznis zlákal a aké typy alkoholu sú medzi nimi najobľúbenejšie?

Kendall Jenner

Druh alkoholu: tequila

Názov: 818 Tequila

Obsah alkoholu: 40 %

Cena: cca 60 – 80 € (0,75 l)

Zdroj: 818 Tequila

Influencerka, modelka, podnikateľka a televízna osobnosť (ako v podstate každá z klanu Kardashian-Jenner) Kendall Jenner v roku 2021 založila vlastnú značku tequily s názvom 818 Tequila. Názov má pre ňu hlbší význam, keďže číslo odkazuje na PSČ oblasti Calabasas v Kalifornii, kde Kendall vyrastala.

Jennerka tvrdí, že k založeniu vlastnej značky alkoholu ju viedla láska k tequile a veľmi si želala, aby sa stala súčasťou jej výrobného procesu. „Úzko spolupracujeme s lokálnymi rodinnými farmami v Jalisco v Mexiku, aby sme vám priniesli tú najjemnejšiu a najprirodzenejšiu tequilu s najlepšou chuťou. Pri jej výrobe sú použité len tie najkvalitnejšie suroviny,“ chváli sa Kendall na oficiálnej stránke.

Značka 818 ponúka tri rôzne druhy tequily – Blanco, Reposado, Añejo (podľa zrelosti), ktoré stoja 60 – 80 €, aj špeciálnu edíciu Eight Reserve v elegantnej bielej fľaške v tvare osmičky, ktorá sa predáva za približne 190 eur.

818 Tequila Eight Reserve. Zdroj: 818 Tequila

Tequila Kendall Jenner sa však krátko po jej uvedení na trh dostala pod paľbu kritiky. Biznis prijala s nevôľou najmä mexická komunita a modelku obviňovali z kultúrneho privlastnenia. Podľa niektorých pobúrených Mexičanov je urážajúce a dehonestujúce, že sa modelka snaží napodobiť iné etnikum s vidinou vlastného profitu. A aby toho nebolo málo, ozvala sa aj konkurenčná značka tequily, ktorej produkty sa vyrábajú v rovnakej pálenici ako 818 Tequila.

Zdroj: 818 Tequila

Firma predávajúca alkoholický nápoj pod značkou Tequila 512 poukázala na premrštenú sumu, ktorú si Kendall pýta za svoju tequilu. Hoci obe značky pochádzajú z rovnakého liehovaru, modelka si za tú svoju účtuje až dvojnásobok.

Ryan Reynolds

Druh alkoholu: gin

Názov: Aviation American Gin

Obsah alkoholu: 42 %

Cena: cca 35 € (0,75 l)

Zdroj: Aviation American Gin

„Vyskúšal som každý gin na planéte a Aviation je, samozrejme, najlepší. V každom prípade, neodporúčam vám vyskúšať každý gin na planéte. Drž sa tohto jedného,“ hovorí Reynolds o svojom alkoholickom nápoji na oficiálnej stránke.

Aviation American Gin založili v Portlande v Oregone v roku 2006. V roku 2018 sa však stal spoluzakladateľom spoločnosti kanadský herec Ryan Reynolds. Aviation sa podobne ako tie najlepšie giny na svete destiluje pomocou patentovanej maceračnej receptúry, ktorá vytvára čistú zmes botanickej chuti, vďaka čomu v nej ucítiš kvetinové náznaky podčiarknuté tónmi brusníc, levandule a citrusov.

Zdroj: Aviation American Gin

Ide o originálny americký remeselný gin, ktorý má špecifickú kvetinovo-korenistú vôňu. Reynolds nie je len spolumajiteľom, ale stal sa aj reklamnou tvárou ginu Aviation. Uživí sa tak aj jeho ďalší biznis, vtipné reklamy značke totiž vyrába Reynoldsova agentúra Maximum Effort.

Ako herec hovorí v jednej z reklám, Aviation American Gin mu natoľko zachutil, že namiesto ďalšej fľašky kúpil rovno celú firmu. Reklamy na jeho prémiový alkohol sú jedinečné v Reynoldsovom typickom sarkastickom humore. Možno aj vďaka tomu sa značka po tom, čo sa do jej vedenia dostal kanadský herec, stala najrýchlejšie rastúcou značkou ginu a druhou najväčšou v segmente prémiových ginov.

The Rock

Druh alkoholu: tequila

Názov: Teremana

Obsah alkoholu: 40 %

Cena: cca 45 – 55 € (0,75 l)

Zdroj: Teremana

Vlastnú tequilu má aj americko-kanadský herec a bývalý profesionálny wrestler Dwayne Johnson alias The Rock. O značke Teremana prvýkrát prehovoril ešte v roku 2019, no oficiálne bola uvedená na trh v marci 2020. Hercovým zámerom bolo vytvoriť kvalitnú, ručne vyrábanú tequilu, ktorá by bola cenovo dostupná a mohla by si ju dovoliť širšia skupina ľudí. Uvedeniu značky na trh údajne predchádzali roky tvrdej driny.

Názov Teremana pochádza zo samojského jazyka a je zložený z konkrétne dvoch slov – Tera znamená Zem a Mana je mocný polynézsky duch. Názov, ktorý v doslovnom preklade znamená „duch zeme“, odráža hercovu spätosť s prírodou. Podobne ako Kendall Jenner, aj The Rock vyrába svoj destilát v mexickom štáte Jalisco a takisto ponúka tri rôzne druhy – Blanco, Reposado, Añejo, ktoré určujú zrelosť danej tequily.

Zdroj: Teremana

Hoci Teremana je na trhu dostupná len posledné tri roky, stihla získať už množstvo prestížnych ocenení a certifikátov. Na jej vytvorení The Rock spolupracoval s mexickým rodinným liehovarom, ktorý tequilu ešte stále vyrába ručne podľa tradičnej receptúry v malom mexickom mestečku uprostred najvyšších vrchov pohoria Jalisco Highland, píše sa na oficiálnej stránke.

Lil Wayne

Druh alkoholu: rum

Názov: Bumbu

Obsah alkoholu: 40 %

Cena: cca 30 – 40 € (0,70 l)

Zdroj: Bumbu

Raper Lil Wayne síce nezaložil známy rum Bumbu, no je jeho investorom a dlhoročným lojálnym ambasádorom. Ide o blended rum vyrábaný podľa pôvodnej receptúry námorníkov zo Západnej Indie zo 16 a 17. storočia, ktorí do rumu primiešavali typické karibské ovocie a korenie.

Destiláty Bumbu pochádzajú priamo z mekky rumu – z Barbadosu. Vyrábajú sa v historickej barbadoskej pálenici, ktorá bola založená už v roku 1893. Pálenica funguje nepretržite už 120 rokov. Názov Bumbu pochádza z indonézštiny a označuje zmes korenia. Tento rum sa totiž vyrába z viacerých korenín a cukrovej trstiny.

Zdroj: Bumbu

Bumbu sa predáva v troch variantoch – Original v priehľadnej fľaške (vychádza z pôvodného receptu), XO v čiernej fľaške (má kávové a čokoládové chute) a Cream v bielej fľaške (smotanový likér na báze rumu).

V roku 2018 vyšla aj špeciálna edícia rumu s názvom Bumbu Rum Tha Carter V, ktorá vznikla v spolupráci s Lil Waynom pri príležitosti desiateho výročia jedného z najzásadnejších albumov Tha Carter III a jeho piateho pokračovania tejto ikonickej série. Tá sa predávala za 45 eur, ale keďže ide o limitovanú edíciu, reselluje sa aj za trojnásobok pôvodnej ceny.

Emma Watson

Druh alkoholu: gin

Názov: Renais

Obsah alkoholu: 40 %

Cena: 54 € (0,70 l)

Zdroj: Renais

Hviezda Harryho Pottera rozbehla na jar 2023 nový biznis. Spolu so svojím mladším bratom Alexom pracuje v jeho uhlíkovo neutrálnej spoločnosti, ktorá vyrába gin s názvom Renais. Jeden zo svojich kokteilov pomenovali práve po herečke. Značka sídli vo vinici, ktorú založil ešte v roku 1999 ich otec Chris vo francúzskom regióne Burgundsko.

Herečka má k tomuto regiónu blízko, keďže v detstve vyrastala práve na francúzskom vidieku. Renais je remeselný gin, ktorý vychádza z tradícii, no zároveň je uhlíkovo neutrálny. Na výrobu základnej liehoviny totiž používajú upcyklované (opätovne použité) francúzske lisované šupky a kaly z vínneho hrozna namiesto použitia obilia, vďaka čomu mohli minimalizovať odpad.

Zdroj: Renais

Tento alkoholický nápoj sa navyše môže pochváliť prestížnym ocenením. Tento rok v máji, len dva mesiace od uvedenia na trh, totiž Renais vyhral zlato na súťaži The Gin Masters 2023.

Conor McGregor

Druh alkoholu: whisky

Názov: Proper No. Twelve

Obsah alkoholu: 40 %

Cena: cca 35 € (0,70 l)

Zdroj: Proper No. Twelve Whisky

MMA bojovník a boxer Conor McGregor uviedol na trh svoju whisky v septembri 2018, ktorú vyrába jeho spoločnosť Eire Born Spirits. V jej názve je číslica 12, ktorou McGregor vzdáva hold svojej štvrti Crumlin, kde v jeho rodnom meste Dublin vyrastal. Ide totiž o jej smerovacie číslo.

Zdroj: Proper No. Twelve Whisky

Proper No. Twelve je trikrát destilovaná írska blended zmesová whisky zo známeho írskeho liehovaru Bushmills, ktorý je najstarším na ostrove. Proper No. Twelve je tvorená zmesou sladových a obilných whisky, ktoré zreli niekoľko rokov v sudoch po bourbone, vďaka ktorým získala jemne tóny vanilky, medu, pečiva a duba. Ide o jedinečnú špeciálnu zmes vytvorenú McGregorom a prestížnym majstrom liehovaru (titul Master Distiller) Bushmills Davidom Elderom, čo povýšilo hodnotu tejto whisky.

Conor McGregor však aktuálne nie je väčšinovým vlastníkom svojej značky whisky. Niekdajšia hviezda UFC v roku 2021 predala väčšinový podiel za 600 miliónov dolárov spoločnosti Proximo Spirits, ktorá vlastní napríklad známu značku tequily Jose Cuervo.

Kate Hudson

Druh alkoholu: vodka

Názov: King St. Vodka

Obsah alkoholu: 43 %

Cena: cca 30 € (0,75 l)

Zdroj: King St. Vodka

Americká herečka Kate Hudson uviedla na trh svoju vlastnú vodku v novembri 2019. Nazvala ju King St. podľa jej niekdajšieho bydliska na ulici King Street v New Yorku. Ako uvádza na oficiálnej stránke vodky, rozhodnutie založiť si vlastnú značku prišlo po jednom mimoriadne dlhom dni, keď sa rozhodla usporiadať nečakanú koktailovú párty u nej doma.

„Keď som sa chystala pripraviť pár drinkov, konkrétne dirty vodka martini, prezrela som si svoj bar, no nebola som stopercentne spokojná so svojimi možnosťami. Vtedy som si pomyslela: ‚Založili niektoré z týchto vodiek ženy?‘ Urobila som si krátky prieskum a zistila som, že nie. Tak som sa rozhodla, že si spravím svoju vlastnú vodku, presne takú, akú mám najradšej,“ opisuje herečka.

Vytvorila si tak svoju vlastnú vodku s kvetinovou etiketou, ktorá je navyše bezlepková a z alkalickej vody. Okrem toho je sedemkrát destilovaná a následne filtrovaná. Vyrába sa v Santa Barbare v Kalifornii. Podľa výrobcu ide o ultraprémiový destilát s nádychom sladkej vanilkovej chuti.

Zdroj: King St. Vodka

BONUS: Separ

Druh alkoholu: rum

Názov: Monsignor Rum

Obsah alkoholu: 40 %

Cena: 33 € (0,70 l)

Zdroj: Evency

„Zlato v hrdle, hrdlom rum stále. Rum! Rum! Rum stále!“ Ak si skutočný Separov fanúšik, určite vieš, že tento text pochádza z jeho skladby Pirát z albumu s rovnomenným názvom, ktorý vyšiel v roku 2014. Aby sme neostali len pri zahraničných hviezdach, do bonusu sme zaradili azda najpopulárnejší alkoholický nápoj slovenskej celebrity – Separov rum Monsignor.

Názov je inšpirovaný jeho niekdajším pseudonymom, pod ktorým dlhé roky tvoril – Monsignor Separ, a prečo práve rum je asi každému jasné. Nik na slovenskej scéne nerobil tomuto typu alkoholického nápoja také promo ako práve člen DMS. Svoju vlastnú značku vytvoril v spolupráci so spoločnosťou Evency v roku 2022. Spočiatku len v limitovanom počte ako zberateľský produkt, ktorý sa však okamžite vypredal.

Zdroj: Matúš Zeťák

Aktuálne je však dostupný na oficiálnej stránke Evency a Separ ho často nosí aj na koncerty, počas ktorých ho osobne leje priamo do hrdla fanúšikom v predných radoch. Predával ho aj počas jeho listening session najnovšieho albumu Flowdemort.

„Prémiový osemročný rum z Panamy zreje v dubových sudoch po bourbone, vďaka čomu získava plnú, dokonale zaoblenú chuť s medovkastým sfarbením. Rum je vyrobený fermentáciou a destiláciou melasy z cukrovej trstiny,“ píše agentúra vo svojom e-shope. Rum pochádza z produkcie Francisca „Don Pancho“ Fernandeza, ktorý je považovaný za legendu medzi tvorcami rumov.

Separ s legendou rumového priemyslu – Franciscom „Don Pancho“ Fernandezom v Paname. Zdroj: Facebook (Separ)

„Je to legenda rumového priemyslu a človek, ktorý dal touch a chuť skoro všetkým svetovo predávaným a uznávaným rumom. Tento kráľ robil aj receptúru nášho Monsignor Rumu,“ napísal sám Separ k fotke s Fernandezom. Raperov rum vyrába spoločnosť Pilsa v Paname, ktorá je prémiovým dodávateľom destilátov z cukrovej trstiny na celosvetovom trhu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa ꜰʟᴏᴡᴅᴇᴍᴏʀᴛ (@separ__dms)

Je alkohol novým trendom, do ktorého môžu celebrity investovať?

Vzhľadom na počet vyššie vymenovaných značiek môžeme povedať, že určite áno. Na rozdiel od kozmetiky či módy je však predaj alkoholu ako potenciálne návykovej látky na hrane etických noriem, myslí si marketér Róbert Slovák, ktorý sa v reklamnej brandži pohybuje už viac ako dve desaťročia.

„Pokiaľ má niekto dobre vybudovanú osobnú značku a je populárny, je akceptovateľné, že sa to snaží speňažiť. V prípade, že oslovuje publikum, ktoré má už viac ako 18 rokov a pri komunikácii svojej značky alkoholu dodržiava zákonom stanovené normy, je to úplne legálne,“ konštatuje Slovák.

„Problém by som videl v prípadoch mladších fanúšikov či v prípade, ak sa alkohol prezentuje neeticky, ako napríklad že jeho konzumácia je nevyhnutná pre pracovný, akademický, športový, sexuálny alebo iný osobný či spoločenský úspech,“ dodáva.

Odporúča sa preto riadiť okrem zákonov o reklame na alkohol aj ustanoveniami Etického kódexu Rady pre reklamu, ktorý sa v špeciálnej časti venuje aj komunikácii alkoholu.

Podľa výkonnej riaditeľky Rady pre reklamu (RPR) Evy Tiko Rajčákovej alkohol predstavuje segment, ku ktorého reklame treba pristupovať so zvýšenou mierou zodpovednosti, či už z pohľadu jej umiestnenia, prezentácie vlastností alkoholických nápojov, postojov voči jeho spotrebe, či prezentácii jeho účinkov. „Osobitý dôraz sa kladie aj na to, aby sa takáto reklama nezameriavala na rizikové skupiny spotrebiteľov vrátane maloletých,“ hovorí pre Refresher.

Rovnako ako sa tieto etické pravidlá vzťahujú na reklamu v tradičných médiách, mali by sa dodržiavať aj v rámci komunikácie na sociálnych sieťach. Aj tu totiž podľa Tiko Rajčákovej platí, že takáto reklama by sa nemala zobrazovať osobám mladším ako 18 rokov.

Reagujú na to už aj samotné platformy. Napríklad Facebook alebo Youtube už vo svojich inzertných pravidlách nedovoľuje zobrazenie marketingovej komunikácie pre takéto produkty.

„V prípade využitia influencerov pri takejto reklame by sa malo určite prihliadať aj na štruktúru a vek publika, čo je dnes pre mnohé alkoholové značky už bežným štandardom v rámci uplatňovania pravidiel zodpovednej propagácie alkoholu,“ uzatvára riaditeľka RPR.