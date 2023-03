Separ: Som nevyčerpateľný. Takú odozvu od fanúšikov som ešte nezažil. Ako vyzerala listening session nového albumu Flowdemort?

Čo prezradila jedna z najväčších rapových ikon na Slovensku o svojej piatej sólovej doske?

„Prečo nemá nikto flow jak ty, bro? Pretože som preňho išiel hlboko, blúdil som tmou.“

Týmto veršom v intre Separ uvádza poslucháčov do svojho piateho sólového albumu s názvom Flowdemort. Podľa slov autora ide o jeho najlepší album v kariére, o čom vraj rozhodli už samotní fanúšikovia. Hovorí totiž, že sa nikdy nestretol s takou silnou odozvou na album, ktorá prišla ešte predtým, ako projekt oficiálne vyšiel na streamovacích platformách.

Stretnutie s fanúšikmi sa uskutočnilo v priestoroch obchodu The Streets na Mlynských nivách v Bratislave, kde okrem „meet and greet“ prebiehal aj rozhovor Street Talk, počas ktorého Separa o jeho novom albume vyspovedal moderátor a hypeman Osťo. Po diskusii mali fanúšikovia možnosť vypočuť si celý album v rámci listening session, počas ktorej sa so Separom fotili a podpisovali si CD-čká, merch, ale aj vlastné tenisky.

Fanúšikovia mali tiež možnosť kúpiť si Separov rum Monsignor, ale aj vôbec prvýkrát ochutnať jeho exkluzívny energetický nápoj Extrem, ktorý vznikol v spolupráci so Semtexom. My sme na listening session jednej z najväčších slovenských rapových ikon súčasnosti nemohli chýbať. Ako to tam vyzeralo a čo Separ prezradil o svojej piatej sólovej doske?

Zdroj: Matúš Zeťák

Spoluprácou so Snoop Doggom si splnil sen

Cover zobrazujúci Separa ako šelmu, ktorej z úst šľahajú zelené plamene, ako aj tracklist ohláseného sóla zverejnil raper ešte 22. februára. Album oznámil koncom minulého roka v statuse, v ktorom hodnotil svoje úspechy.

Na margo Flowdemorta povedal, že ide o projekt, do ktorého dal všetko, čo len dokázal. „Je to majstrovské dielo. Nikdy som nedostal toľko správ a označení na Instagrame od fanúšikov, ktorí tvrdia, že z albumu majú emóciu kričať a plakať zároveň,“ uviedol Separ počas stretnutia s fanúšikmi pár hodín pred oficiálnym vydaním Flowdemorta.

V 18 skladbách sa okrem neho predstavili aj hostia ako Samey, Saul, Viktor Sheen, Luca Brassi10x či Alan Murin. Najzaujímavejšou spoluprácou však je už dlhšie avizovaný track so Snoop Doggom. Separ prezradil, že si featuringom s legendárnym „DO double G“ splnil svoj detský sen.

Ako dieťa, keď ešte len začínal počúvať rap, tak spolu so svojím otcom počúvali v aute na kazetách práve Snoop Dogga, ktorého texty poznal Separ naspamäť. O dekády neskôr sa dostal do momentu, keď mal na takúto spoluprácu peniaze, a tak to dali dokopy. K spoločnej skladbe s názvom Uuuu síce nemá v pláne so Snoopom natočiť aj klip, no berie to ako dosiahnutý míľnik vo svojej kariére a splnený sen.

Zdroj: Matúš Zeťák

V New Yorku rapoval na mieste, kde dal Biggie legendárny freestyle

Počas stretnutia s fanúšikmi zaznela aj už vydaná Flowdemortova skladba s názvom New York Freestyle, ktorá mala počas listening session azda najväčšiu odozvu, keďže ju majú ľudia už poriadne navnímanú, a to nielen hudobne, ale aj textovo. Predajňou The Streets sa ozývali tučné drillové melódie a fanúšikovia spoločne spievali refrén, kým sa s nimi Separ fotil a podpisoval im merch.

Skladba dostala aj zahraničný videoklip od Yakshovho LOVE THEM, a to priamo z miesta, kde sa rodil svetový rap. Separ v rozhovore s Osťom prezradil, že spočiatku videoklip v New Yorku robiť nechcel, pretože sa nechcel dostať do konfliktu s niektorými slovenskými rapermi, ktorí by sa začali predbiehať, že oni robili v NYC klip skôr ako on. Nakoniec sa však nechal prehovoriť a my si myslíme, že urobil dobre!

„Pár dní pred odletom som sa dozvedel, že v rovnakom čase bude v New Yorku Separ, tak som ho cez Osťa oslovil, či nechcú klip. Pôvodne Separ nechcel video z ‚dovolenky‘, no uistil som ho, že také ani nemám v pláne spraviť. Na druhý deň šiel do štúdia a poslal prvú verziu tracku. Bolo mi jasné, že ide o silný track, ktorým ohlasuje album, a video musí udržať s bangrom krok,“ prezradil Yaksha.

Točiť v NY s áčkovým interpretom bez tímu a režiséra bola podľa Yakshu o to väčšia výzva a tlak. Rozhodol sa video natočiť na Biggieho miestach a touto cestou tak spraviť z videa zároveň poctu jeho životu a tvorbe. Jedno z miest, kde Separ v klipe rapuje, je štvrť Bed-Stuy, kde The Notorious B.I.G. dal svoj prvý legendárny freestyle na kameru ako 17-ročný.

Zdroj: Matúš Zeťák

„Narodil som sa na reťazi a poznám, čo je chudoba“

Separ počas svojej listening party vysvetľoval významy viacerých trackov, pričom nás osobne zaujala skladba Reťaze. Separ v nej opäť rapuje do drillového beatu, v ktorom je ako doma, čo nám posledné roky dokazuje vo viacerých trackoch. Tento subžáner, ktorý je založený na pomalom tempe, temnom zvuku, tučných elektronických 808 bicích a priamočiarych textoch, je totiž pre Separa ako stvorený.

Skladba má pritom omnoho hlbší význam, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Nejde totiž len o reťaze, ktoré nosí Separ na krku, ale aj o okovy. „Nachádza sa tam 20 rôznych uhlov pohľadov na slovo reťaz. Ja som sa narodil ‚na reťazi‘. Poznám, čo je to chudoba, keďže som v nej vyrastal,“ prezrádza raper, pričom spomína na svoje detstvo medzi panelákmi v Dúbravke.

Na albume zároveň hovorí aj o tom, ako búra bariéry a stereotypy. O skladbe Nemám mood, v ktorej predviedol melodické linky, povedal, že dokazuje, ako sa dostal do momentu vo svojej kariére, keď sa nemá s kým predbiehať. „V takomto bode zistíš, že tu je toľko možností, ktoré sa dajú otvoriť, tak prečo by som im mal zatvárať dvere?“

Rozpovedal sa aj o svojich komerčných aktivitách, akou bola napríklad spolupráca so sieťou čerpacích staníc OMV, na ktorej pobočkách sa predávali jeho pečivá. Dodal, že nerobí spolupráce, ktoré by mu nedávali zmysel a v ktorých by nezanechal kus seba. Teší sa z toho, aký malo jeho Pečiuko či Sepárok úspech, ale aj z toho, že jeho potetovaná tvár sa nachádzala na pumpách, vďaka čomu búra dogmy o tom, že kérky majú len trestanci alebo feťáci.

Zdroj: FXCTORY

Nad Separom levitovala jeho duša

Separ počas listening party prezradil aj niečo viac o featuringoch, ktoré sa nachádzajú na Flowdemorte. Povedal, že je spokojný so všetkými hosťami a okrem Calina, ktorý vraj nestihol dodať slohu, sú tam všetci, ktorých tam chcel mať. Pochvaľuje si aj skladbu Nočná so Saulom a Viktorom Sheenom.

„Je to extrémny trojuholník, pretože je to prvá spolupráca mňa a Saula, prvá spolupráca Saula a Viktora Sheena a tiež prvá spolupráca Sheena so Saulom,“ prezradil. Na albume sa nachádza tiež pokračovanie jeho legendárnych Hejtklubov, ktoré započal ešte na albume Buldozer v roku 2012 a vždy v nich kritizuje inú tému či istú časť spoločnosti.

Tentokrát ide o Hejtklub 11, na ktorom mu sekunduje Luca Brassi10x. „Milujem hejtkluby, pretože sa v nich vždy vylejem jak Dunaj, keď sú záplavy,“ uviedol Separ a dodal, že Luca Brassi pri tomto 11. pokračovaní nahrávaní „kričal od radosti“.

Separ sa rozhovoril aj o tracku s Yzomandiasom s názvom Zachráň moju dušu. Ide o jednu z tých skladieb, v ktorých člen DMS dokazuje, že mu nerobí problém priniesť aj hlboké tracky s dôležitým posolstvom. S hlavou českého vydavateľstva Milion+ v skladbe rapujú o stave, pri ktorom sa ocitli na „druhej strane“, a v prenesenom význame o nebezpečenstvách a nástrahách, ktoré so sebou prinášajú drogy.

Singel produkovaný Matejom Strakom vypustili ešte pred vydaním albumu aj s temným čiernobielym videoklipom, v ktorom vidíme Separa ako strašiaka na poli či Yza s odseknutou hlavou napichnutou na kopiji.

Yzo v tracku rapuje: „Byl jsem u toho, když nad strejdou levitovala jeho duše. Chytili jsme ji včas“. Separ na stretnutí s fanúšikmi prezradil význam tohto verša a spresnil, že Yzomandias nerapuje o svojom strýkovi, ale práve o Separovi, ktorého blízki prezývajú aj Strýko Separ. „Hovoril o situácii, keď som na jednej afterparty skolaboval a museli ma zachraňovať. Jednu dobu sme to totiž strašne hrotili a niektorí ľudia s nami odmietali chodiť von, pretože sa báli, že skončia v nemocnici,“ prezradil.

Okrem spomínaných hostí sa na albume nachádza aj uletená skladba No signal, kde svoj rap opäť predviedol aj Separov dvorný producent Smart z DMS. Niektorých fanúšikov však zaujímalo, prečo sa na albume nenachádza tretí člen DMS raper Dame.

„Vznikol šum, že sa ako skupina rozpadávame. Tak sme to živili. My máme totiž toľko spoločných trackov, že si myslím, že ďalší ľudom na albume nebude chýbať. Skrátka sa tam nenašla žiadna vec, kde by sadol. Netreba za tým hľadať nič násilné,“ uviedol Separ vec na pravú mieru a vyvrátil tak vzniknuté špekulácie.

Na záver Separ dodal, že na jeho piatom sólovom počine ukázal doteraz nepoznané polohy. „Som v tomto smere nevyčerpateľný,“ uzatvoril a nám sa nedá nesúhlasiť. Album Flowdemort je od polnoci dostupný už na všetkých streamovacích platformách, tak ak si tak ešte neurobil, ihneď si ho vypočuj a nezabudni nám napísať do komentára, ktorá skladba sa ti páči najviac.

Viac fotiek zo štvrtkového stretnutia Separa so svojimi fanúšikmi, z rozhovoru s Osťom a z listening session nájdeš v galérii nižšie.