VIDEO: Žena na koncerte obliala Cardi B nápojom. Raperka sa nahnevala a hodila po nej mikrofón

Cardi B rozhodne nechceš nahnevať. Svoje o tom vie aj návštevníčka klubu Drai's Beach Club v Las Vegas, ktorá očividne nebola spokojná s vystúpením americkej raperky a počas skladby Bodak Yellow jej to dala patrične najavo, keď ju zámerne obliala nápojom.

Cardi to však nenechala tak, rozzúrila sa a po žene celou silou hodila mikrofón, informuje portál Sky News. Pridala k tomu sériu nadávok a injektív. Vyhrotenú situáciu musela napokon upokojovať ochranka.

Zábery z koncertu sa okamžite začali šíriť na sociálnych sieťach, kde si raperka vlastným menom Belcalis Almanzar za svoju reakciu vyslúžila predovšetkým chválu. „Urobila, čo bolo treba! Ľudia by mali prestať hádzať veci na umelcov!“ napísala na Twitteri používateľka crdisdior.

Celú situáciu Cardi dokonca využila šikovne vo svoj prospech, keď video sama retweetla s popisom „žiarlivá k***a“, čím odkazovala na novú skladbu s jej manželom a raperom z Migos – Offsetom s názvom Jealousy (žiarlivosť).

Cardi B throws microphone at audience member who threw a drink at her. pic.twitter.com/alLgHMFshb

„Tento trend chodiť na koncerty interpretov len preto, aby sa na nich útočilo, je nechutný a dúfam, že všetci zúčastnení dostanú rovnakú energiu naspäť,“ napísala ďalšia používateľka na Twitteri.

Alright y’all, I found the other angle it connected 🙌🏾 Cardi’s aim remains undefeated and they turnt right back up after 😂 pic.twitter.com/JeX2LzvUfu