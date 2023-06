VIDEO: Fanúšik hodil speváčke Bebe Rexhe do hlavy telefón počas koncertu. Skončila v nemocnici s rozťatým obočím

Známa americká speváčka albánskeho pôvodu Bebe Rexha má za sebou trpké zakončenie víkendu. Počas jej nedeľného koncertu v New Yorku po nej totiž fanúšik hodil svoj telefón, pričom ju trafil priamo do tváre. Na mieste museli zasahovať zdravotníci, vyniesli ju z pódia a záchranná zdravotná služba ju previezla do nemocnice v stabilizovanom stave, píše NBC.

Na záberoch z koncertu vidieť, ako speváčka na stagi kráča smerom k davu, keď ju zrazu do hlavy zasiahne fanúšikov telefón. Na to sa 33-ročná speváčka chytí za tvár, v bolestiach sa otočí a spadne na kolená. Okamžite ju príde zachraňovať jej tím.

