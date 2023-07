VIDEO: Na viedenskom koncerte hodil fanúšik do Harryho Stylesa tvrdý predmet, trafil ho do oka

V posledných týždňoch sa podobne zranili aj Drake, Bebe Rexha či Ava Max. Fanúšikovia do nich hodili napríklad mobilný telefón či šperky.

Niekto počas viedenského koncertu Harryho Stylesa hodil do speváka tvrdý predmet. Podľa videí sa zdá, že ho trafil priamo do oka počas piesne As It Was z posledného albumu. Spevák sa prehne od bolesti, chytí sa za hlavu a dopraje si chvíľku na spamätanie sa.

Ako pripomína CNN, toto nie je prvý takýto incident. Tento rok schytali tvrdými predmetmi už viacerí interpreti na pódiu, napríklad Drake, Bebe Rexha či Ava Max.

Harry Styles sa k incidentu zatiaľ nevyjadril, no nestalo sa prvýkrát, že ho niekto trafil na pódiu. V roku 2022 ho trafil balíček cukríkov Skittles počas koncertu v LA. Spevák na to neskôr reagoval na Twitteri a požiadal fanúšikov, aby takéto veci nerobili.

Harry Styles gets hit in the eye by an object thrown at him during his concert in Vienna. pic.twitter.com/mD9kzFoQvG — Pop Crave (@PopCrave) July 9, 2023

Speváčku Bebe Rexha nedávno trafili mobilným telefónom tiež priamo do oka. Skončila so škaredými modrinami a s niekoľkými stehmi, útočníka medzičasom už aj zadržali. Bránil sa so slovami, že si myslel, že hádzanie vecí je zábavné.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Bebe Rexha (@beberexha)

Aj Drake sa musel popasovať s mobilom namiereným na jeho tvár počas koncertu. Speváčke Ave Max zas fanúšik vybehol na pódium a strelil jej facku takú silnú, že jej poškriabal oko, a tým sa zoznam nevhodného a nebezpečného správania na koncertoch v posledných týždňoch ani zďaleka nekončí. Na speváčku Pink niekto hodil pozostatky svojej matky, Kelsea Ballerini trafili náramkom do oka a musela sa z pódia stiahnuť, Tyler, the Creator, sa na množstvo vecí hodených na pódium nahneval natoľko, že prerušil vystúpenie a vykarhal celú halu.

Voči podobnému správaniu sa nedávno ohradila aj Adele, ktorá na koncerte v Las Vegas požiadala ľudí, aby na pódium nehádzali veci. „Všimli ste si, že ľudia zabúdajú na zatratenú koncertnú etiketu? Len tak hádžu hovadiny na pódium, všimli ste si to? Len to skúste. Len sa opovážte niečo na mňa hodiť a zabijem vás,“ cituje ju Guardian.