Slovenský komediálny hit s Rytmusom je online. Pozrieš si ho na Netflixe

Invalid Jonáša Karáska sa z kín presúva na streamovaciu platformu.

Úspešná komédia režiséra Jonáša Karáska (Amnestie) Invalid je už dostupná na Netflixe. Film mal v našich kinách premiéru 9. februára 2023 a na scéne sa ukázali aj známi raperi ako Rytmus, Majk Spirit či Vec. Vo filme z obdobia 90. rokov ďalej hrali Gregor Hološka (hlavná postava Laca), Zdeněk Godla, Ivo Gogál, Daniel Fischer či Sväťo Malachovský.

Invalid je plný čierneho humoru, ktorý nemusí byť každému po chuti. Režisér nám v rozhovore prezradil, že mal preto pri natáčaní strach.

„Ten strach tam bol, keďže dosť pracujeme so stereotypmi, a to hneď od začiatku, keď Rómovia kradnú poklop. Pomohlo nám to, že sme sa k tomu snažili pristúpiť čo možno najautentickejšie a Rómov z osady hrajú ľudia, ktorí toto prostredie poznajú. Veľmi dôležitý moment v tomto konkrétnom prípade je, že mama chlapcov ich ako autorita vyhrešila a poslala poklop vrátiť,“ povedal pre Refresher.

