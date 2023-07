Tiktok prichádza s ďalšou novinkou, poteší ťa viac textového obsahu

Zobrazí sa rovnako dynamicky ako príspevky s fotkami alebo videá.

Tiktok oznámil ďalšiu novinku: textové príspevky. Pôjde o dynamické zobrazenie textu, ktorý vieš upraviť podobne ako pri práci s fotkami a videami. Môžeš na ne reagovať, vytvoriť stitch či duet, pridať nálepky, označenia či zmeniť pozadie.

„Text je najnovším prírastkom k možnostiam vytvárania obsahu, ktorý umožňuje tvorcom zdieľať svoje príbehy, básne, recepty a ďalší písaný obsah na Tiktok – dáva tvorcom ďalší spôsob, ako sa vyjadriť, a ešte viac zjednodušuje tvorbu,“ znie argumentácia v tlačovej správe.

Zdroj: Tiktok

Čisto textové príspevky chcú zrejme konkurovať sociálnej sieti X (donedávna Twitter) či Instagramu, kam si ľudia zvykli texty zdieľať na vlastnom pozadí vytvorenom buď cez príbehy, alebo v inej aplikácii (napríklad cez poznámky v mobile).

Oznámili to len krátko po tom, čo rozšírili službu Tiktok Music do piatich krajín. Tou chcú zjavne konkurovať Spotify. Hudobná apka je prepojená s tvojím Tiktok účtom, vďaka čomu dostaneš vždy aktuálne a personalizované tipy na hudobné novinky alebo na interpretov a skladby, ktoré by ťa mohli zaujímať.