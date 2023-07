Prichádza Tiktok Music a chce konkurovať Spotify: Nová hudobná apka je zároveň aj sociálna sieť

Hudobnú aplikáciu Tiktok Music si už môžu vyskúšať beta testeri v piatich krajinách. Služba bude zrejme silným konkurentom Spotify: za mierne nižšiu sumu ponúkajú mesačné predplatné s prístupom aj k tiktokovým hitom, ktoré v konkurenčných apkách nenájdeš. Podľa CNBC bude hudobná apka prepojená s tvojím Tiktok účtom, vďaka čomu dostaneš vždy aktuálne a veľmi personalizované tipy na hudobné novinky alebo na interpretov a skladby, ktoré by ťa mohli zaujímať.

Tiktok Music je zatiaľ dostupná v Austrálii, Mexiku, Singapure, Indonézii a Brazílii. V Indonézii a Brazílii novou apkou nahradili aplikáciu Resso – obe vlastní ByteDance.

TikTok may be building a Spotify killer.



I got an early look at the new streaming app they just launched in five countries.



Here’s why it could be the first real challenger to Spotify’s global dominance ⬇️ pic.twitter.com/9C13S187ES