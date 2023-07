V pondelok len nevyhnutné minimum: Tiktok ovládol trend, ktorý hlása, aby si sa v práci po víkende nepretrhol

Bare Minimum Monday je pohodový prístup k začiatku týždňa, ktorý ti môže pomôcť nepresiliť sa.

Tiktokeri znovu ukazujú alternatívu k bežnému pracovnému tempu. Quiet quitting rýchlo vystriedal trend Bare Minimum Monday, vo voľnom preklade pondelok, v ktorý sa nepretrhneš. Hešteg #bareminimummondays už nazbieral milióny videní, pričom principiálne ide o ležérnejší štart pracovného týždňa. Termín zrejme prvýkrát použila Marisa Jo Mayes, ktorá v rozhovore pre New York Post vysvetľuje, že je jej odpoveďou na vyhorenie.

V pondelok robíme len to nevyhnutné

Pointa týchto ležérnych pondelkov je nesnažiť sa nasilu byť zaneprázdnený. Miesto toho si treba nastaviť realistický zoznam úloh, ktoré naozaj treba splniť, no nerobiť nič navyše. Mayes vraví, že práca v korporáte ju priviedla až k vyhoreniu a že každú nedeľu pociťovala úzkosti z návratu do práce a nekonečných povinností. Postupne to viedlo k tomu, že v pondelky vstávala neskoro a ledva niečo v práci urobila.

Mayes časom svoj džob opustila a začala podnikať, to však nie je možnosť pre všetkých. Na svojom Tiktoku hovorí o tom, že aj v klasickej 8-hodinovej práci je možné aplikovať princípy Bare Minimum Mondays: odporúča skrátiť si zoznam úloh na nevyhnutné minimum a zbaviť sa zbytočného stresu a tlaku z vecí, pri ktorých si môžeš dovoliť nestresovať.

Výsledkom nižšie nastavených očakávaní od seba samej sa paradoxne Mayes stala produktívnejšou, pretože ju stres neparalyzoval v práci. Prvé dve hodiny zvyčajne využívala na plánovanie celého týždňa a vyhýbala som počas nich telefonátom a stretnutiam. Pokojne sa v tomto čase venovala aj cvičeniu či iným nepracovným veciam. Až potom začala pracovať a aj to len na veciach, ktoré museli byť v ten deň hotové.

Podobne ako quiet quitting či great resignation, aj toto je trend, ktorý ukazuje rozdiel medzi vnímaním práce mladšou a staršou generáciou. Najmä Gen Z podľa Tiktoku svoje povinnosti plní – no veci navyše robia len vtedy, ak projektu veria, záleží im na téme alebo z toho môžu niečo získať. Nechcú vyhorieť a na mentálnom zdraví im záleží rovnako ako na fyzickom.

Trend má, samozrejme, svojich kritikov. Komentáre aj pod Mayesovej videami ukazujú, že ľudia sa boja, ako podobný obsah ovplyvní zamestnávateľov. Budú ich opäť nútiť chodiť do kancelárií alebo im budú sledovať každý pohyb myškou na počítači? „Títo kritici zabúdajú, že robiť nevyhnutné minimum znamená robiť dostatok,“ dodala pre CNBC Mayes.