Pinkydoll je najznámejšia streamerka na Tiktoku, správaním napodobňuje postavy z hier. Zarába tým tísice dolárov denne

Peniaze za livestreamy zarába vďaka digitálnym darčekom.

Vieš, ako ti po hodine scrollovania na Tiktoku v hlave hrajú aktuálne trendy pesničky z tej sociálnej siete? Prípadne virálne zvukové stopy často pochádzajúce z reality show Kardashianok? Pinkydoll, vlastným menom Fedha Sinon, má na svojich fanúšikov podobný efekt.

Neprodukuje pesničky a neúčinkuje ani v žiadnej reality show. Ale denne vysiela naživo na Tiktoku a za každý darček od sledujúcich sa poďakuje veľmi svojsky. Zašleš jej virtuálnu zmrzlinu? Zakričí „ice cream so good!“. Dáš jej balón? Ozve sa hlučné „pop, pop, pop“. Podaruješ jej korunku? Poďakuje ti, že sa vďaka tebe cíti ako kráľovná.

Jej pohyby, mimika a aj hlas pripomínajú NPC postavy z hier. NPC – teda non-playable characters – sú postavy, s ktorými sa v hrách stretávaš a majú naprogramovaných len pár viet a pohybov. Tieto opakujúce vetičky využíva Pinkydoll veľmi efektívne: pre Vice povedala, že si tým zarobí aj tritisíc dolárov denne.

😕 i’ve never been more confused in my entire life dawg…… pic.twitter.com/Y43gcySN1k — God’s Child (@marlolifts) July 12, 2023

Živia ju digitálne darčeky

Pinkydoll je v skutočnosti 27-ročná matka, ktorá prišla o prácu. „Potrebovala som peniaze, aby som nakŕmila dieťa a zaplatila účty. Rozhodla som sa vložiť všetku svoju snahu do Tiktoku,“ vysvetlila pre Vice. Predtým pracovala ako striptérka a vlastnila upratovaciu službu. Neočakávala, že jej streamy sa stanú virálnymi.

Spomenula ju Keke Palmer aj Cardi B, medzi fanúšikmi má dokonca producenta Timbalanda. Podľa Popcraveu je dokonca Timbaland jej najlepšie platiacim fanúšikom a aj najvytrvalejším sledovateľom a sám ju na svojom Tiktoku už zazdieľal. Aj vďaka tejto podpore sa Pinkydoll blíži k 600-tisíc sledovateľom.

Peniaze za livestreamy zarába vďaka digitálnym darčekom. Tie môžeš poslať vysielajúcim, sú to rôzne emotikony ako ruža, koruna, kokos či zmrzlina. Tie chvíľku poletujú po obrazovke, takže ich každý vidí, a Pinkydoll má na každý typ virtuálneho darčeka pripravenú vlastnú reakciu, najviac ikonickou je tá na zmrzlinu. Mimo toho počas vysielaní nezvykne rozprávať, iba ak raz za čas napomenie syna.

PINKY DOLL JUST TOLD HER CHILD TO STOP SPITTING ON THE DOG 😭😭 pic.twitter.com/lxC7TiUGVI — I AM soir 🝮💘 ✢ (@museumwony) July 19, 2023

Každý darček má nejakú hodnotu a tvorcovia si môžu nazbierané tiktokerské mince vymeniť za skutočné peniaze. Spočiatku vraj zarábala asi 250 dolárov denne, vyšplhalo sa to do tisícov. Ak zarátame aj jej ostatné sociálne siete a Onlyfans, je to až okolo sedemtisíc.

Podľa New York Times by sme mohli NPC streaming považovať za akúsi odnož cosplay. Na Youtube už pribúdajú videovysvetlenia tohto nového trendu a Pinkydoll nie je jediná na NPC ihrisku. Trend je extrémnym zjednodušením streamovania hier: sú tu síce nejaké zvukové reakcie, no prakticky žiaden obsah. Nadšenie z darov (či z toho, že na tvoj dar zareaguje) však zjavne stačí na dostatočnú dávku dopamínu, aby diváci ostali a čakali, čo bude ďalej.

Feeling my brain reconfigure after I watch this for the 30th time pic.twitter.com/5vxOy2MRa5 — @goth (@goth600) July 13, 2023

Pinkydoll pre Vice povedala, že jej nezáleží na tom, čo si o nej ľudia pomyslia. „Myslím, že len žiarlia na moje požehnania, moju pozornosť, moje peniaze, pretože vo svojich DM mám slávnych rapperov, hokejistov, hráčov NBA, ktorí mi stále píšu, aby som pokračovala, povzbudzujú ma, aby som postúpila na ďalšiu úroveň, a gratulujú mi,“ povedala. „Milujú ma. Nebudem klamať, je to úžasný pocit, mať všetku pozornosť a dostávať plat súčasne.“