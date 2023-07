Ušetri na doprave stovky eur. E-motorka ťa odvezie do mesta, nabiješ ju aj doma a stačí ti k nej len vodičák na auto

Sta┼ł sa vlastn├şkom dizajnovej motorky, navy┼íe bez predo┼íl├Żch sk├║senost├ş.

Dnes sa u┼ż be┼żne stret├íva┼í s elektrick├Żmi kolobe┼żkami, elektrick├Żmi bicyklami, hoverboardmi a podobn├Żmi vychyt├ívkami alternat├şvnej dopravy. Av┼íak elektrick├ę motorky s├║ st├íle pre mnoh├Żch ve─żkou nezn├ímou. ─îo ak ti teraz povieme, ┼że sa m├┤┼że┼í sta┼ą vlastn├şkom dizajnov├ęho e-motocykla? A jazdi┼ą takmer zadarmo, nab├şja┼ą kdeko─żvek, u┼ż├şva┼ą si v┼íetky v├Żhody motocyklov alebo sk├║trov a len s vodi─Ź├íkom na auto?

Presne tak, na┬áriadenie e-motocyklov a e-sk├║trov zna─Źky Vmoto Soco, ktor├║ ti predstav├şme v tomto ─Źl├ínku, ti posta─Źuje len vodi─Ź├ík B (s 2-ro─Źnou praxou). Pri niektor├Żch modeloch ti dokonca sta─Ź├ş vodi─Ź├ík AM (od 15 rokov).

Ekonomick├Ż model Super Soco CU Mini vhodn├Ż aj pre d├ímy a t├şned┼żerov

Naj├║spornej┼í├ş model radu Super Soco je sk├║ter CU Mini. Ve─żmi ─żahu─Źk├Ż a kompaktn├Ż, vhodn├Ż aj pre ├║pln├Żch za─Źiato─Źn├şkov. Posta─Źuje ti len vodi─Ź├ík AM, ktor├Ż m├┤┼że┼í z├şska┼ą u┼ż od 15 rokov. Maxim├ílna r├Żchlos┼ą 45 km/h, dojazd 35 km a v├íha len 56 kg robia z tohto ┼íikovn├ęho sk├║tra ide├ílny dopravn├Ż prostriedok na nen├íro─Źn├ę cesty v meste pre kohoko─żvek.

Kompaktn├Ż a ─żahk├Ż model ┼ąa zoberie, kam len potrebuje┼í. Zdroj: Amper Servis

Elektrick├Ż sk├║ter Super Soco CU Mini m├┤┼że┼í teraz z├şska┼ą s 5 % z─żavou u autorizovan├ęho predajcu Amper servis. Z─żava 5 % plat├ş do 15. 8. 2023.

Pr├ęmiov├Ż model elektrickej motorky Super Soco TC Max

Vlajkovou lo─Ćou Vmoto Soco je model e-motocykla Super Soco TC Max. Na prv├Ż poh─żad nerozoznate─żn├í od be┼żn├Żch spa─żovac├şch motoriek. S v├Żkonom 5,1 kW dok├í┼że┼í ├şs┼ą r├Żchlos┼ąou a┼ż 110 km/h. Ve─żkokapacitn├í bat├ęria umo┼ż┼łuje na jedno nabitie prejs┼ą 70 a┼ż 110 km. Takto na┼ílapan├Ż elektrick├Ż motocykel v├í┼żi prekvapivo len 105 kg, tak┼że manipul├ícia s n├şm je ve─żmi jednoduch├í a praktick├í. Zabudovan├ę technol├│gie ako GPS, alarm alebo nastavovanie cez aplik├íciu s├║ u┼ż len ─Źere┼íni─Źkou na torte.

V─Ćaka zabudovanej GPS sa s t├Żmto pr├ęmiov├Żm modelom nikde nestrat├ş┼í. Zdroj: Amper servis

Elektrick├Ż motocykel Super Soco TC Max m├┤┼że┼í teraz tie┼ż z├şska┼ą s 5 % z─żavou u autorizovan├ęho predajcu Amper servis. Z─żava 5 % plat├ş do 15. 8. 2023.

Dizajnov├ę, praktick├ę a ekologick├ę modely Super Soco

V sortimente zna─Źky Vmoto Soco sa nach├ídza mnoho ─Ćal┼í├şch e-motocyklov a e-sk├║trov radu Super Soco. Od z├íkladn├Żch modelov a┼ż po nadupan├ę motocykle a sk├║tre, ktor├ę oh├║ria svoj├şm vzh─żadom, dojazdom a v├Żkonom.

Vyber si ten, ktor├Ż ti bude najviac vyhovova┼ą. Zdroj: Amper servis



E-motocykle a e-sk├║tre Super Soco s detailn├Żmi technick├Żmi inform├íciami n├íjde┼í TU.

Jazdi takmer zadarmo

Be┼żn├í spotreba elektromotoriek a elektrosk├║trov Super Soco je v priemere 0,50 eura na 100 km. Tak├íto ultran├şzka spotreba ti mesa─Źne dok├í┼że u┼íetri┼ą mno┼żstvo financi├ş. Ni┼ż┼íie si pozri n├ízorn├║ tabu─żku s r├┤znymi hodnotami n├íjazdov a porovnanie n├íkladov be┼żn├ęho automobilu a e-motorky Super Soco.

Prejden├ę km/mesiac N├íklady: automobil (spotreba 8l/100km) N├íklady: e-motorka Super Soco Mesa─Źn├í ├║spora: e-motorka vs. automobil 100 km 12,80 eura 0,50 eura 12,30 eura 300 km 38,40 eura 1,50 eura 36,90 eura 500 km 64 eur 2,50 eura 61,50 eura 1 000 km 120,80 eura 5 eur 115,80 eura

Motorka bez ├║dr┼żby

V efekt├şvnom ┼íetren├ş e┼íte m├┤┼że┼í pokra─Źova┼ą. Elektrick├ę motorky s├║ ve─żmi jednoduch├ę a lacn├ę na prev├ídzku. Neobsahuj├║ ┼żiadne zlo┼żit├ę motorov├ę komponenty, olejov├ę filtre a in├ę s├║─Źiastky, ktor├ę sa ─Źasto kazia a menia. Cel├í ├║dr┼żba elektromotorky ┼ąa m├┤┼że ro─Źne vyjs┼ą len na nieko─żko desiatok eur.

ÔÇ×V porovnan├ş s ├║dr┼żbou automobilu a s n├íkladmi na spotrebu sa m├┤┼że┼í dosta┼ą na ├║sporu nieko─żk├Żch tis├şc eur ro─Źne.ÔÇť

Jednoduchá jazda a manipulácia

Ve─żkou v├Żhodou elektrick├Żch motoriek a sk├║trov Super Soco je ich vyberate─żn├í bat├ęria. Nemus├ş┼í tak vyh─żad├íva┼ą ┼żiadne nab├şjacie stanice, bat├ęriu si jednoducho zoberie┼í so sebou a dobije┼í v pohodl├ş domova alebo vo svojej pr├íci. Samozrejmos┼ąou je aj konektor priamo na motorke bez nutnosti vyberania bat├ęrie.

Nemus├ş┼í h─żada┼ą miesto na nab├şjanie. Rovno si nab├şjaciu stanicu odnes a nabi doma. Zdroj: Amper servis

Elektrick├ę motorky a sk├║tre Super Soco s├║ plne automatizovan├ę a netreba ┼żiadne predch├ídzaj├║ce sk├║senosti s motorkou. Jazdu zvl├ídne ├║plne ka┼żd├Ż, sta─Ź├ş si tla─Źidlom zvoli┼ą re┼żim a u┼ż si len u┼ż├şva┼ą vietor vo vlasoch (alebo vietor v prilbe). Navy┼íe s├║ ve─żmi ─żahk├ę oproti klasick├Żm motork├ím, rozdiel je niekedy a┼ż stovky kilogramov.

Zv├Żhodnen├Ż ├║ver #premodruplanetu od Tatra banky

Pre elektrick├ę motorky a sk├║tre Super Soco m├┤┼że┼í z├şska┼ą v├Żhodn├Ż ├║ver od Tatra banky s ├║rokom len 5,99 % ro─Źne a bezplatn├Żm poskytnut├şm ├║veru. U┼ż├şvaj si elektrick├Ż sk├║ter u┼ż od 21 eur mesa─Źne alebo elektrick├║ motorku od 45 eur mesa─Źne.

Cho─Ć┬ási e-motocykle a sk├║tre vysk├║┼ía┼ą┬á

Ni─Ź nie je lep┼íie, ne┼ż to┬áza┼żi┼ą na vlastnej ko┼żi. Presved─Źi┼ą sa o kvalite a jednoduchosti ovl├ídania e-motocyklov a e-sk├║trov Super Soco m├┤┼że┼í u┬áautorizovan├ęho predajcu Amper servis┬ána Bajkalskej 22 v Bratislave. Motocykle si vie┼í vysk├║┼ía┼ą priamo v are├íli prev├ídzky a nemus├ş┼í vch├ídza┼ą do ostrej dopravy. Amper servis je z├írove┼ł aj autorizovan├Ż servis, kde m├┤┼że┼í vykon├íva┼ą v┼íetky garan─Źn├ę prehliadky a pr├şpadn├ę opravy.



Do 15. 8. 2023 poskytuje Amper servis ve─żk├║ akciu so z─żavou 5 % na v┼íetky modely Super Soco. Nepreme┼íkaj t├║to pr├şle┼żitos┼ą u┼íetri┼ą nieko─żko stoviek eur.