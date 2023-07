Lenka žije časť roka na Srí Lanke, kde robí ajurvédske pobyty. Počas bežných dní je toho na nás veľa a potrebujeme oddych, hovorí

Lenka Žabková žije na striedačku medzi Bratislavou, kde vedie jogové štúdio, a Srí Lankou, kde organizuje jogové pobyty. Tie si za posledné roky získavajú stále viac priaznivcov, ktorí prichádzajú na ostrov nájsť oddych a zlepšiť si zdravie.

Lenka Žabková pred siedmimi rokmi založila v centre hlavného mesta štúdio Yoga House Bratislava, ktoré sa stalo jedným z najvyhľadávanejších svojho druhu. Aktuálne žije na striedačku medzi Bratislavou a Srí Lankou, kde sa stará o Slovákov na ajurvédskych pobytoch, ktorí potrebujú reset od rušného života na Slovensku.

Lenka je zakladateľkou bratislavského štúdia Yogahouse. Zdroj: archív Lenky Žabkovej



„Veľa ľudí si potrebuje oddýchnuť, lebo v našom bežnom živote je toho na nás strašne veľa. Sama odchádzam na Srí Lanku aj preto, lebo po siedmich rokoch neustálej produktivity a výkonu som nezvládla toľko, čo predtým,“ vysvetľuje v rozhovore.

Žiješ pár mesiacov na Slovensku a pár mesiacov zase na Srí Lanke. Čomu sa tam vlastne venuješ?

Na Srí Lanke sa hlavne snažím užívať si ničnerobenie. Po dlhom čase som si totiž veľmi láskavo dovolila nerobiť naozaj nič. Oddychovať, byť sama so sebou, vnútorne sa rozvíjať, reflektovať a dýchať. Je to pre mňa hlboko napĺňajúce a vážim si, že môžem.



Trikrát počas šiestich mesiacov organizujem na Srí Lanke liečebný ajurvédsky a jogový pobyt pre Slovákov. Starám sa o nich, zabezpečujem plynulý a príjemný priebeh, nech si to všetci čo najviac užijeme. Milujem naše spoločné zdieľanie, večerné rozhovory, jogové plynutie, masáže a výlety.

Kým som na Slovensku, snažím sa odovzdať vedomosti a kultivovať nabraté schopnosti, ktoré som si priniesla zo Srí Lanky.



Zároveň sa na Srí Lanke aj vzdelávam. Pred dvoma rokmi som si spravila kurz ajurvédskej masáže. Minulý rok som sa ponorila do Reiki Level 1,2. Tento rok som si spravila učiteľský tréning Vinyasa Yoga.



Keď som v Bratislave, naplno sa venujem chodu Yoga Housu. Tento rok sa zároveň sústreďujem na svoj profesionálny posun. Vediem workshopy, pred ktorými som mala kedysi veľký rešpekt. Užívam si svoju odvahu a veľmi ma to baví.

Kým som na Slovensku, snažím sa odovzdať vedomosti a kultivovať nabraté schopnosti, ktoré som si priniesla zo Srí Lanky. Na Srí Lanke nasávam takisto inšpiráciu, ako krásne môžu vyzerať priestory joga štúdií. Keď som doma, snažím sa o zmeny a vylepšovanie jogových sál, aby sa ľuďom v Yoga House krásne oddychovalo a regenerovalo.



Máš pocit, že za posledné roky stúpa záujem o jogu a ajurvédu?

Áno, určite. O oboje. Pandémia nám to trošku skomplikovala, pretože sme prežili tri veľmi ťažké roky, keď sme boli kontinuálne vo veľkom mínuse. Počas tejto zimy sa to otočilo a začali sme opäť prosperovať a normálne fungovať. Cítime veľký záujem a je to radosť.



Vidieť, že joga je prínosom pre mnohých ľudí. Aj ajurvéda začala byť veľmi populárna, ľudia sú z nej nadšení a opätovne sa so mnou vracajú na Srí Lanku. Robí mi to radosť, dáva zmysel a motivuje prinášať Yoga & Ayurveda Healing aj tento rok. Najbližšie pobyty ma čakajú v novembri, vo februári a v apríli.



Prečo je pre ľudí ajurvéda stále lákavejšia? Vidia v nej istú alternatívu k tradičnej medicíne?

Myslím, že áno, a vidieť, že sa celkovo otvárajú východnej medicíne, holistickému liečeniu, a teda celistvému prírodnému prístupu ku zdraviu a jeho udržiavaniu. Na našich pobytoch im vyhovuje, že je ich súčasťou joga.



Veľa ľudí si potrebuje oddýchnuť, lebo v našom bežnom živote je toho na nás strašne veľa. Sama odchádzam na Srí Lanku aj preto, lebo po siedmich rokoch neustálej produktivity a výkonu som nezvládla toľko, čo predtým. Teraz už rozumiem, že ani nemusím, a tak spomaľujem.

Lenka patrí k najznámejším inštruktorkám jogy v Bratislave. Zdroj: archív Lenky Žabkovej



Začalo to byť totiž veľmi náročné nielen pre môj organizmus, ale aj myseľ, nervovú sústavu a celkovo moje zdravie. Povedala som si, že kašlem na to. Veľa ľudí tam privádza práve takéto nastavenie. Vidieť na nich, že sa dostali na hranu a potrebujú zmenu a iný prístup k životu. Cítiť, že viacerí potrebujeme svoj život preorganizovať inak.



Žiť s väčším dôrazom na spojenie so sebou, pozornosťou k sebe a robiť to, čo nás vyživuje. Ideálne keď práca, ktorá nás živí, je aj výživou pre nás samotných. To je mojím zámerom. Snažím sa ho žiť, posúvať túto ideu ďalej a inšpirovať ľudí.



V akom veku sa zväčša ľudia dopracujú k tomu, že potrebujú na nejaký čas vypnúť, a odídu na Srí Lanku?

Je to úplne rôzne. Prichádzajú ľudia pred tridsiatkou, no aj po šesťdesiatke. Muži aj ženy. Páči sa mi veková rozmanitosť na pobytoch, lebo sa vo veľa veciach dopĺňame a vzájomne obohacujeme.



Čo robia ľudia počas ajurvédskych pobytov?

Deň sa začína o šiestej ráno tým, že ti na dvere zaklope láskavá srílanská žienka z personálu a prinesie ti ghí, prepustené maslo. Ghí sťahuje toxíny z organizmu, ktoré v siedmy deň vylúčime z tela očistou čriev. Voláme to cleaning day. Potom ideme na jogu a po nej na raňajky. Nasledujú štyri hodiny procedúr, masáží a neustáleho oddychu.



Vynikajúci obed plný superpotravín na tanieri. Takých, ktoré tu poznáme zväčša z bioobchodov v podobe výživových doplnkov. Poobede pokračujú ďalšie tri hodiny procedúr a masáží. Deň ukončíme opäť jogou, výbornou večerou a rozhovormi o živote počas nej. Večernú jogu striedame s workshopmi alebo prechádzkami na magických plážach pri západe slnka s mangovým džúsom v ruke.



Počas ajurvédskeho liečebného pobytu sa snažíme o harmonizovanie našej dóše, ktorá predstavuje energetickú charakteristiku každého z nás. Balansujeme elementy v tele ako voda, oheň, vzduch cez masáže, teplé oleje, procedúry, jedlo a byliny. Pre organizmus je dôležité, aby sa príjemne prehrieval, a preto neplávame v oceáne, vyhýbame sa vetru aj priamemu slnku.

Dvojtýždňový pobyt aj s letenkou, ubytovaním, jedlom aj so všetkými procedúrami stojí do 3 000 eur.



Znižuje to totiž efekt liečenia a vytvára zmenu na úrovni dóš, čo znamená, že sa neprimerane zvyšuje buď oheň, voda, alebo vietor v tele. Mnoho ľudí však príde so zámerom oddýchnuť si. Procedúry, ktoré nie sú kompatibilné s plávaním, so slnkom a s vetrom, počas niektorých dní vynechajú a idú si zaplávať do čarovného Indického oceánu. Je to na rozhodnutí každého. Mám kopec stratégií, ktorými sa snažím vyhovieť klientom a vytvoriť pobyt, kde budú spokojní a ktorý bude zároveň v súlade so zdravím.

Ako sa zmení myslenie človeka, keď na niekoľko týždňov vypne počas ajurvédskeho pobytu?

Máme v sebe nánosy toxínov, jednak z každodenných stresov, nezdravého jedla, zo vzduchu či z prostredia, v ktorom žijeme. Zahlcujú nám telo, ale hlavne myseľ. Keď sa to všetko prečistí, z našej mysle zmizne akoby nejaký závoj či hmla.

Súčasťou ajurvédskych pobytov je aj joga. Zdroj: archív Lenka Žabková



Osobne mám pocit, že potom dokážem zmeniť zaužívané vzorce, deštruktívne nastavenia mysle, vidím veci čistejšie a riešenia vlastných problémov omnoho jasnejšie. V tomto čistom stave sa ľahko myseľ ohýba spôsobom, aby slúžila pre naše dobro, a získavame istý nadhľad.



Nemáš potom problém vrátiť sa do Bratislavy a napríklad riešiť nedostatok financií v štúdiu?

Práve naopak. Oddýchnutá a prečistená zrazu vidím, že tie veci nie sú až také strašné, ako sa zdajú. Pred ajurvédou, zhruba pred štyrmi rokmi, sa mi veľa vecí javilo katastrofálne a teraz vidím riešenia s väčšou ľahkosťou. Počas pandémie som bola na Srí Lanke a je pravdou, že omnoho ľahšie riešim krízové situácie z diaľky.

Ja v podstate zarábam na ubytovanie a jedlo, pretože chcem jesť zdravo a žiť čisto. Život ma tam preto vyjde podobne ako v Bratislave.



Rozhodovať o veciach, hľadať riešenia a tvoriť zo Srí Lanky s odstupom a nadhľadom je pre mňa oveľa jednoduchšie. Snažím sa tento pocit ľahkosti aplikovať aj tu v Bratislave. V Yoga House mám navyše jednu úžasnú manažérku, ktorej šikovnosť mi umožňuje takto cestovať a žiť. Bianka je mi parádnou podporou, či som na Srí Lanke alebo v Bratislave.



Môže si zaplatiť niekto ajurvédsky pobyt aj z bežného slovenského platu?

Chodím s ľuďmi do ajurvédskeho centra, ktoré je jedno z lacnejších, paradoxne pre mňa najkvalitnejšie. Nachádza sa na dolnom pobreží pri mestečku Dickwella a nie je priamo pri mori. Výhodou je, že tam nefúka, čo je pre liečenie veľmi vhodné, ako som hore spomínala.



Navyše k moru na západ slnka chodíme takmer denne, objavujeme rôzne magické pláže v okolí a so šatkami na hlave spoznávame krajinu. Dvojtýždňový pobyt aj s letenkou, ubytovaním, jedlom aj so všetkými procedúrami stojí do 3 000 eur. Aj mladí ľudia si na to, ako sledujem, dokážu ušetriť, aby si pobyt mohli dovoliť.

Na Srí Lanku chodí hľadať oddych čoraz viac ľudí. Zdroj: archív Lenka Žabková



Je Srí Lanka lákadlom aj pre ľudí ako ty, že tam dlhodobo žijú a odtiaľ riadia svoj biznis?

Veľmi veľa ľudí sem prichádza žiť hlavne počas sezóny s tým, že svoj biznis majú v Európe, Austrálii alebo v Spojených štátoch, alebo majú možnosť home-office, v prípade Srí Lanky beach-office. Je tu množstvo coworkingových centier a mnoho ľudí pracuje z kaviarní, a teda buď pred prácou, alebo po nej idú surfovať.



Aké sú ceny na ostrove v porovnaní s tými v Bratislave?

Je to asi také isté. Záleží na tom, aký životný štandard si človek vyberie. Ak dokážete zjesť každý deň kari s ryžou, dá sa najesť naozaj lacno, ale myslím, že to každého do dvoch týždňoch omrzí. Podobne je to aj s ubytovaním. Dokážete si nájsť ubytovanie do 10 eur na noc, ale ak tam chcete žiť dlhodobo, začnete si vyberať.



Ja v podstate zarábam na ubytovanie a jedlo, pretože chcem jesť zdravo a žiť čisto. Život ma tam preto vyjde podobne ako v Bratislave. Pravdou je aj to, že ak si na Srí Lanke priplatíte za drahšie jedlo, dostanete omnoho vyšší štandard ako v Bratislave. Jedlo je tam fantasticky pripravené, krásne dekorované a chutné. Proste vau efekt. Je príjemné si to zo sebalásky niekedy dopriať.