KOMENTÁR: Robert Downey Jr. vyšiel z tieňa Iron Mana. V Oppenheimerovi ukázal, aký je skvelý herec

Downeyho výkon v Oppenheimerovi je dôkazom o jeho veľkom hereckom talente, ktorý Marvel utláčal viac ako dekádu.

Robert Downey Jr. je už navždy Iron Manom a nič na svete to nezmení. V role Tonyho Starka v podstate naštartoval celé Marvel Cinematic Universe. Aj samotný scenárista a režisér Christopher Nolan (Intertellar, Dark Knight, Oppenheimer) nazval tento kasting jedným z najlepších a najdôležitejších v histórii kinematografie.

Herecké nadanie Robertovi Downeymu Jr. dovolilo vžiť sa do kože Tonyho Starka spôsobom, aký si u iného herca nevieme predstaviť. Jeho postavu sme milovali a vždy bola najlepšou časťou marvelovských filmov. Avšak vzhľadom na množstvo marveloviek, ktoré nakrúcal, sa nedostal k iným projektom.

Mimo Marvelu si zahral len kde-tu a nešlo o veľmi výrazné roly. Niekoľko rokov po skončení v Marveli sa však dostal do kín v dráme Oppenheimer, kde stvárnil admirála Straussa. Toho diváci pocitovo mohli vnímať ako „záporáka“ snímky, vďaka čomu sa Downeyho postava dostala do dramatickejších scén.

Zdroj: Universal

Downey hral Iron Mana vyše 10 rokov takmer bez prestávky. Bál sa, že preto zabudne poriadne hrať a že nepodá dostatočný výkon. Jeho obavy však boli zbytočné. Svoju postavu stvárnil tak dokonale, že z toho podľa nás bude minimálne nominácia na Oscara.

Straussa odprezentoval ako komplexnú postavu. Jeho ciele a charakter sa menili podľa aktuálnych udalostí vo filme a ovplyvňovali aj jeho ambície či vzťahy s ostatnými postavami. Pôsobil ako uveriteľný človek s vysokými ambíciami, ktorý na ceste za úspechom odstráni akýkoľvek problém.

Herec zvládol odprezentovať tiché scény, keď mal emócie svojej postavy podať len mimikou či pohľadom očí. Ešte výraznejší bol jeho herecký prejav v dialógoch a monológoch. Počas nich sme z jeho slov a prejavu vycítili širokú plejádu emócií od hnevu cez nervozitu až po zdesenie a kapituláciu.

Zdroj: Universal

Downey dokázal, že rola Iron Mana jeho herecký register vôbec neobmedzila. Množstvo divákov nevidelo jeho filmy spred „marvelovského obdobia“. Možno teda netušili, že je schopný takéhoto precízneho, dramatického a seriózneho hereckého prejavu.

Pre daných ľudí preto možno boli jeho posledné scény vo filme poriadnym prekvapením, keď predviedol jedny z najlepších hereckých kreácií vo svojej kariére.

Bez Downeyho a jeho stvárnenia Straussa by film Oppenheimer zďaleka nefungoval tak dobre, ako sa to vo finále nakoniec podarilo. Hoci sa špekuluje, že sa do roly Iron Mana vráti (aj keď len na krátky čas, zrejme v snímke Avengers: Secret Wars), Downey môže Iron Mana nechať definitívne za sebou a vyhľadávať väčšie herecké výzvy. Po jeho výkone v Oppeneheimerovi mu zrejme na stole pristanú lepšie ponuky.