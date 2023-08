Prečo všetci milujeme Cilliana Murphyho?

Cillian Murphy je momentálne jeden z najpopulárnejších hercov. Ľudia milujú jeho postavy, ale jeho skutočná charizma vychádza odinakiaľ.

Prenikavé modré oči, žiletka v čiapke, výrazné lícne kosti, cigareta, očarujúci, no napriek tomu hanblivý úsmev – bomba. Začínať zoznamom ikonických vlastností je svojím spôsobom klišé, ale v tomto konkrétnom prípade sa ním začať oplatí. Ukazuje nám to totiž určitý kontrast medzi jemnosťou a staromódnym „drsniactvom“, ktoré si môžeme spojiť hádam len s nepatrnou hŕstkou ľudí. Cillian Murphy je bezpochyby jedným z nich.

V skúmaní spomínaného kontrastu v jeho prípade môžeme zájsť ešte hlbšie a neobmedzovať sa iba na fyzické rysy a rekvizity, bez ktorých je ťažké si írskeho herca vybaviť. Cillian je napokon jedna z najexponovanejších hviezd súčasnosti a hlavným hrdinom býva aj v zostrihoch na Tiktoku, ktoré mladým ľuďom ukazujú „tú jedinú správnu“ podobu maskulinity.

Na druhej strane je veľmi tichý a zdvorilý introvert, ktorého cestu za slávou okrem čiastkových úspechov dláždili predovšetkým priebežné sklamania. Často prichádzali presne v tej chvíli, keď sa mu malo ešte len začať dariť.

Nezaujímavý stred

Cillian sa narodil 25. mája 1976 v írskom Corku ako najstaršie zo štyroch detí do učiteľskej rodiny. Hoci ani jeden z rodičov nepracoval v oblasti kultúry, domácnosť Murphyovcov bola živnou pôdou pre rast ako Cillianovho talentu, tak aj talentu súrodencov.

„Otec vedel vziať do ruky v podstate akýkoľvek nástroj a zahrať naň,“ prezradil Murphy v nedávnom rozhovore pre The Guardian. Okrem toho rodina z „neveľmi zaujímavej“ strednej triedy pravidelne organizovala stretnutia plné tradičnej írskej hudby a rodičia s deťmi konverzovali o literatúre. Police sa prehýbali pod ťarchou kníh a rádio u Murphyovcov hralo takmer v jednom kuse. Zázemie domácnosti neskôr nahradila súkromná škola.

Zdroj: Renaissance Films

Mladý Cillian nastúpil na Presentation Brothers College, kde ho naučili okrem „všetkého, čo potreboval“, aj rugby. Tiež sa naučil fungovať v rýdzo chlapčenskom prostredí. Aj vďaka nemu Murphy čoskoro zistil nielen to, čo od života chce, ale predovšetkým to, čomu sa vyhnúť.

Občasná prehnaná maskulinita, súťaženie o dominanciu, šikana a sklony mladých chlapcov meniť jednu večernú pintu v noci naloženú v liehu (niežeby sa na takých seansách nikdy nezúčastnil) Cilliana odrádzala. Škola Presentation Brothers Collage tak pre neho predstavovala skôr väzenie než inšpiratívne miesto ako zo Spoločnosti mŕtvych básnikov. Potreboval sa z neho – aspoň v hlave – vymaniť. A čo lepšie môže byť v takom prípade útechou mladému, umelecky založenému človeku z hudobného prostredia než práve hudba?

Cillian pravidelne kritizuje stav na školách, podieľal sa napríklad na kampaniach na obmedzenie šikany na stredných školách.

Murphyho stále sa zlepšujúce schopnosti v hre na klavíri, priečnej flaute a predovšetkým na gitare na dlhý čas definovali ďalší smer Cillianovho života. Začal hrať v kapelách a od úspechu bol už len na krok.

Keď to nie je perfektné, nechcem to

„Keď sa nad tým zamyslím, asi som vždy chcel byť muzikant, čo je, myslím si, u hercov pomerne bežné,“ zveril sa Murphy v rozhovore pre podcast Team Deakins. „Hral som v rôznych kapelách a svoju kariéru som bral smrteľne vážne.“ Podobne ako neskôr Cillian pristupoval k svojim divadelným, filmovým i seriálovým rolám, bral Murphy svoju hudobnú dráhu smrteľne vážne.

Na nástrojoch starostlivo cvičil, študoval hudbu, nechal na seba hovoriť velikánmi jazzu aj rocku. Dlhé inštrumentálne, miestami až psychedelické linky jeho najúspešnejšieho projektu Sons of Mr. Green Genet najviac ovplyvnil (neprekvapivo, keď sa podľa jeho piesne kapela volá) Frank Zappa.

So Sons of Mr. Green Genet sa Cillianovi darilo. Kapela hrala v kluboch, mala silnú fanúšikovskú základňu a získala si pozornosť vydavateľstva Acid Jazz. Zmluvu však nakoniec nepodpísali. Podľa Cillianových neskorších vyjadrení hneď z niekoľkých dôvodov.

„Nechcel som vtedy labelu predať ani hudbu, ani dušu,“ povedal herec v podcaste Team Deakins. „Okrem toho som mal v tom čase začať študovať právo a Boh vie, prečo som ho vtedy bral ako prioritu.“

Tento rok navyše prezradil, že mu v profesionálnej kariére zabránila skôr tvrdohlavosť a nedostatok sebadôvery. „Keď o niečom nie som stopercentne presvedčený, jednoducho to nevydám,“ opisuje koniec svojej hudobnej kariéry pre server Irish Star.



Skvelý výkon, slabé tržby a vlažné prijatie

Tvrdohlavosť herca dobehla aj počas štúdia práv na corkskej univerzite. Nádejná kariéra právnika sa skončila ešte pred jej samotným začiatkom. Škole sa však jeho fanúšikovia môžu aj tak poďakovať, pretože práve tam sa zrodila jeho láska k divadlu a herectvu.

Postupne sa cez menšie roly dostal do divadelnej hry Disco Pigs, podobnej kultovému Mechanickému pomaranču, ktorá sa neskôr dočkala aj filmovej adaptácie. Aj tam si Murphy zahral a sčasti aj vďaka tejto divadelnej hre dostal rolu v prelomovom filme svojej kariéry s názvom 28 Days Later.



Zdroj: Searchlight Pictures

Cillian sa na rolu poctivo pripravoval, no napriek tomu ho po tomto filme nečakal žiaden zlom. Zúčastnil sa kastingu na úlohu Batmana, ktorá mu však nevyšla. Jeho postava Scarecrowa vo filme Batman Begins (2006) aj ďalších dieloch bola skôr vedľajšia. Murphy však predviedol skvelý herecký výkon.

Zdroj: Warner Bros.

Filmy, kde hral dôležitejšiu úlohu, ako The Edge of Love, Transcendence alebo Aloft, sa dočkali skôr vlažného prijatia a často svojimi tržbami ani nepokryli náklady. Kritiky na Murphyho výkon sa však často zhodovali v tom, že je írsky herec talentovaný. To, že na tieto snímky ľudia nechodili do kina, mu stále bránilo v získaní väčšej slávy. K tomu mu pomohol až súboj na žiletky s Jasonom Stathamom.



Thomas Shelby

Úlohu Thomasa Shelbyho, šéfa birminghamského gangu, mal pôvodne stvárniť legendárny kuriér alias Jason Statham. Cillian Murphy, ktorý ako nefajčiar počas nakrúcania vyfajčil desiatky bylinných cigariet, aby si nevypestoval závislosť od nikotínu, zažiaril práve vďaka Gangom z Birminghamu. Jeho vesty, čiapky a špecifické uchopenie cigariet sa stalo kultovým, podobne ako silný prízvuk pri prednášaní „no fucking fighting“ alebo „by the order of Peaky Blinders“.

Zdroj: BBC One

Aj keď mal Murphy za sebou niekoľko blockbusterov od Christophera Nolana, cenu z filmového festivalu v Cannes a aj množstvo dobre prijatých snímok, slávy v tom najširšom zmysle slova sa dočkal práve v tento moment. Na druhej strane po úspechu Peaky Blinders sa mu dostalo takej pozornosti, o ktorú nestál ani on sám.

Thomas Shelby sa totiž vedľa Patricka Batemana, Waltera Whitea alebo Leonarda DiCapria ako Vlka z Wallstreet Jordana Belforta stal akýmsi symbolom, často až toxickej maskulinity. Murphyho tvár sa objavovala v zostrihoch o alfa samcoch, motivačných príspevkoch podporujúcich mizogýniu alebo homofóbiu. Tomu okrem iného pomohla popularita týchto zostrihov na Tiktoku, Youtube Shorts alebo Instagram Reels.





Murphyho tvár sa dokonca objavila v kampani republikánskeho politika Rona DeSantisa, ktorá útočila na LGBTQ+ ľudí, proti ktorej sa tím Peaky Blinders vrátane Cilliana ohradil

Okrem online popularity prerástla hercova sláva aj do offline prostredia. Tisícky mužov chodia ostrihaní ako Tommy Shelby a zvýšila sa aj popularita (a o 83 % aj britské predaje), staromódnych čiapok. Len pre zaujímavosť, po premiére filmu Oppenheimer predaj čiapok prekonal klobúk, ktorý Murphy nosil v poslednej nolanovke.

Z talentovaného herca vedľajších rolí sa postupne stalo synonymum maskulinity, vzor pánskeho odievania aj obrázok v katalógoch barbershopov. Momentálne existuje len minimum ľudí, ktorí by Cilliana, aspoň podľa tváre, nepoznali, a čo viac, nemilovali.



Na ceste k zisku Oscara?

Zdroj: Universal

Mnohí kritici predpovedajú Murphymu za rolu v Oppenheimerovi Oscara. Po tom, čo Murphy jedol jednu mandľu denne a v rámci prípravy na rolu príliš nespal (prežíval vraj veľmi intenzívnu eufóriu, ktorá mu nedovolila zažmúriť oči).

Po nekonečných a veľmi intenzívnych prípravách na predchádzajúce úlohy. Po tom, čo mu najskôr práve pre jeho perfekcionizmus utiekla hudobná kariéra a pre jeho tvrdohlavosť právnická. Vďaka obrovskej vytrvalosti sa však nakoniec dokázal na kariérnom rebríčku vyškriabať až k súčasnej obrovskej popularite.

Pre rolu Peaky Blinders musel Cillian pribrať a stať sa o niečo statnejším. Okrem tréningu bolo nutné tiež upraviť jeho jedálniček, a preto začal po pätnástich rokoch vegetariánskeho spôsobu stravovania dočasne opäť jesť mäso.

Nie azda, že by o ňu stál. Cillian si stále starostlivo stráži svoje súkromie a pokiaľ by mohol, natočí podľa vlastných slov jeden projekt ročne a zvyšok času strávi so ženou a dvoma deťmi.

Užíva si pódium, ale na premiéry chodí často sám a najradšej by sa „ku všetkým prítomným otočil chrbtom a vôbec s nimi neprehovoril“. Je jednou z najväčších súčasných hviezd, ale počas hollywoodskeho štrajku sa stiahol ešte viac do súkromia.

Zdroj: Paramount Pictures

V neposlednom rade je Cillian Murphy na obrazovke ozbrojený gangster v dobovom obleku a na sociálnych sieťach zástupca „alfa mužov“. V reálnom živote je však človek, ktorý ako muž „cíti potrebu odčiniť to, ako sa v histórii so ženami zaobchádzalo“. Vychádza do ulíc, kde podporuje ženy v práve robiť so svojím telom to, čo chcú, a podporil obete v kauze sexuálneho násilia režiséra Luca Bessona, s ktorým nakrútil film Anna.