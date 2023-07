OPPENHEIMER: Takto vyzeral skutočný život vedca, ktorý vyrobil atómovú bombu

Pokúsil sa otráviť svojho učiteľa a podozrievali ho ako sovietskeho špióna.

V kinách práve beží očakávaný hit Christophera Nolana Oppenheimer (tu si môžeš prečítať našu recenziu), ktorý vychádza zo života „otca atómovej bomby“. Ani do 3-hodinovej historickej drámy sa však nedá vložiť celý príbeh známeho vedca. Ktoré udalosti z filmu sa skutočne stali a ktoré filmári vynechali?

Oppenheimer. Zdroj: Los Alamos National Laboratory

Zo stresu schudol na 52 kilogramov

J. Robert Oppenheimer spal v noci z 15. na 16. júla 1945 iba krátke 4 hodiny. Nad ránom ho prebudili úzkosti a fajčiarsky záchvat kašľa, uvádza BBC. Deň, na ktorý všetci v Los Alamos čakali, konečne nadišiel.

Prvá detonácia jadrovej bomby s krycím názvom Trinity sa uskutočnila 16. júla 1945 na bývalej leteckej základni Alamogordo. Rázovú vlnu z explózie bolo cítiť do vzdialenosti 160 kilometrov.

Oppenheimer najprv pociťoval radosť, no onedlho si začal uvedomovať následky, ktoré z vytvorenia zbrane týchto rozmerov môžu plynúť. „Vedeli sme, že svet už nebude rovnaký ako predtým. Pár ľudí sa smialo, pár mlčalo, no väčšina zostala v tichosti,“ cituje slová vedca The New York Times.