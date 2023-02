„Gay bomba“ mala z vojakov spraviť homosexuálov. Chemikáliami chceli u nich vyvolať aj zápach z úst či plynatosť

Vieš si predstaviť existenciu bomby, ktorá by z ľudí spravila homosexuálov alebo by vyvolala plynatosť? Aj keď to znie bláznivo, s týmto návrhom skutočne prišli v 90. rokoch vedci v USA.

Na bizarný projekt, ktorého vývoj mal trvať asi 6 rokov, si pýtali 7,5 milióna dolárov. Tento bizarný nápad sa im našťastie nepodarilo vytvoriť a neskôr si zaň vyslúžili parodizujúce ocenenie známe ako Ig Nobelova cena.





Podľa vedcov a ich výskumov neexistuje jeden konkrétny faktor, ktorý by dokázal ovplyvniť alebo zmeniť sexuálnu orientáciu. Neexistuje žiadna relevantná štúdia, ktorá by preukázala, že by feromóny dokázali ovplyvniť sexuálnu orientáciu. Všetky národné organizácie duševného zdravia sa zhodujú na tom, že nejestvuje adekvátny vedecký výskum podporujúci konverznú terapiu (zmena sexuálnej orientácie – pozn. red.). Podpora týchto pseudoterapií, naopak, zhoršuje stigmatizáciu ľudí na základe ich sexuálnej orientácie.



„Homosexuálna extáza“ mala vyradiť vojakov z boja

Po výbuchu bomby by nepriateľských vojakov zasiahla chemikália, ktorá by z každého muža so zbraňou spravila gaya. Vojaci, ktorých by zrazu začali priťahovať muži, by boli vyvedení z miery natoľko, že by prestali adekvátne bojovať. Takto nejako mala podľa návrhu vedcov fungovať nesmrtiaca zbraň prezývaná ako gay bomba.

S informáciou o návrhu tejto bomby, ktorý môže vyznieť ako nevydarený vtip, prišla medzinárodná mimovládna organizácia Sunshine Project, ktorá poukazovala na prípady vojenského zneužívania biologických zbraní.

Ako uvádza The Guardian, jej členovia využili zákon o slobodnom prístupe k informáciám a dostali sa k odtajnenému trojstranovému návrhu Wrightovho laboratória amerických vzdušných síl v Daytone v Ohiu z roku 1994, v ktorom vedci prišli s vyššie opísaným konceptom.

V dokumente sa píše o bombe naplnenej chemikáliou na báze feromónov, ktorá by v ľuďoch podnietila homosexuálnu orientáciu. Podľa predstáv mala chemikália vypustená výbuchom bomby vojsť do tela vojakov nepriateľa cez kožu alebo pľúca. Vojaci by tak miesto bojovania boli príliš zaneprázdnení „homosexuálnou extázou“, uvádza britský akademický časopis BMJ.

