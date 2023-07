Obrovské prekvapenie v MCU: Na pľaci Captain America 4 bol milovaný Avenger, s ktorým nikto nepočítal. Chystá sa veľký návrat?

Táto nepotvrdená informácia pochádza zo sociálnej siete LinkedIn. Náhodný človek sa dostal na pľac snímky Captain America: Brave New World, ktorá vyjde v kinách 26. júla 2024. Rozprával sa tam so strážnikom, ktorý bol vraj dosť ukecaný a pochválil sa, že včera videl Roberta Downeyho Jr.

Mohlo ísť o náhodu, ale je pravdepodobnejšie, že herec pre film nakrúcal nejaké scény. Už dlhé roky sa totiž špekuluje, že sa Robert Downey Jr. vráti do sveta Marvelu v nejakej menšej role po tom, čo jeho postava Iron Mana zomrela v snímke Avengers: Endgame.

Postavu zrejme neoživia, ale môže ísť o jeho variant z inej dimenzie, respektíve hologram či umelú inteligenciu alebo dokonca flashbackovú scénu z minulosti. Najpravdepodobnejšie je, že to bude umelá inteligencia, ktorú Tony Stark alias Iron Man vytvoril a ktorá bude slúžiť na to, aby viedla novú generáciu Avengerov. Či sa tak skutočne stane, alebo ide o klamlivú informáciu, bude jasné o rok v kinách.

