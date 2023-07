Robert Downey Jr. sa bál, že pre 10 rokov hrania Iron Mana nebude pre Nolanov Oppenheimer dosť dobrým hercom

Downey úprimne o tom, ako ho neustále hranie jednej postavy zmenilo.

Robert Downey Jr. je súčasťou hereckého ansámblu očakávanej snímky Oppenheimer o výrobe jadrovej bomby od scenáristu a režiséra Christophera Nolana (Tenet, Dunkirk, The Dark Knight). 58-ročný herec v rozhovore pre The New York Times prezradil, že sa bál, či bude dostatočne dobrý herec.

Keď sa ho reportér novín spýtal, či sa toho nebál po tom, čo hral tú istú postavu Iron Mana 12 rokov, herec priznal, že to tak bolo.



„Áno, bál som sa toho, na 100 %. Vnímal som, ako ma Nolan podporuje a tlačí do toho, aby som zapojil svoje ostatné ‚herecké svaly‘. Chcel, aby som vynechal mne príznačné herecké prejavy.“ Reč je o tých, ktoré nabral počas hrania Tonyho Starka, ako napríklad rýchlu reč, okúzľujúce, nepredvídateľné reakcie a hlášky.

Diváci, ktorí Downeyho vnímajú len ako Tonyho Starka, sa tak môžu pripraviť na celkom iný herecký prejav. Oppenheimer zavíta do slovenských kín už 20. júla 2023.