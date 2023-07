Central Cee ukázal hviezdne maniere. Meškal a odohral polovičný koncert, Gleb mal pod pódiom viac ľudí a spravil lepšiu šou

Čo priniesol posledný deň festivalu Pohoda?

Posledný deň na Pohode prináša vždy miernu úzkosť. Človek si totiž uvedomuje, že sa festival pomaly, ale isto končí. A z trenčianskeho letiska sa vďaka nezameniteľnej atmosfére, skvelým ľuďom a, v neposlednom rade, nezabudnuteľným koncertom, odchádza naozaj ťažko.



Našli sa však aj takí, ktorí už okolo obeda odchádzali preč s kuframi späť domov a nepočkali si na záverečný, stále bohatý program. Tento rok, ale na Pohode bolo výrazne menej ľudí, než zvykne byť. Vidno to bolo najmä v stanových mestečkách, kde bol vyhradený priestor zaplnený zhruba len do polovice.





Návšteva prezidentky a vrúcne slová vďaky

Sobota ponúkla dopoludnia množstva aktivít. Fanúšikovia športu, konkrétne hokeja mohli ísť na Citronádu s ľadom, kde Richard Lintner vyspovedal svojich hostí Pavla Regendu a Samuela Kňažka o ich kariérnych začiatkoch. Spoločne zhodnotili uplynulé MS 2023 a nevyhli sa ani tomu, ako sa im darí presadiť v NHL.



Milovníci umenia mohli ísť na monodrámu Chersonského regionálneho akademického hudobno-dramatického divadla alebo na benefičnú výstavu ukrajinských prác. Pre návštevníkov organizátori pripravili tiež Street Dance Battle. No a tí, ktorí sa chceli zdokonaliť v korčuľovaní, mohli zavítať na takzvaný Walk the (in)line workshop.

Zdroj: Pohoda Festival/Dušan Škrubák



Počas posledného dňa v programe svietilo opäť viacero diskusii a na jednej z nich sa zúčastnila aj prezidentka slovenskej republiky Zuzana Čaputová. V diskusií so Štefanom Hríbom zožala potlesk takmer po každej odpovedi, ktorú jej moderátor položil.



„Pohodu a fantastickú atmosféru na nej robia skvelí ľudia. Svoju nádej do budúcnosti opieram o ľudí, ktorí s nasadením robia svoju prácu a vidia v nej zmysel. O ľudí, ktorí spolu dokážu vytvoriť kultúrne a tolerantné prostredie, v ktorom sa cítime dobre. Jedných aj druhých dnes stretávam na Pohode. Vďaka za vás,“ napísala neskôr na Facebook.





Zdroj: Pohoda Festival/Tomáš Tkáčik

Porsche Boy v dave aj slabá odozva pod hlavným pódiom

Viac menej „rapový deň“ odštartovali v Aréne Slovenskej sporiteľne „východniari“ Porsche Boy a WEN, ktorí prišli prezentovať EP East Side Sound. Stačilo im pár trackov a dav dostali podľa očakávaní do varu. Kričal všetko, čo chceli a obaja si to sebavedomo užívali. Neskôr sa priamo do davu Porsche Boy vybral a odohral tam jednu z piesní.



O tom, že máme na domácej scéne viacero super talentov nás presvedčilo o kúsok vedľa v Š|F|R|B Clube trio Waterbased. Jemný hlások speváčky dopĺňali tvrdé rockové bicie a na striedačku gitarové riffy s tajomnou elektronikou. Jediné, čo tomu chýbalo bolo viac ľudí.



Sú kapely, ktoré majú šťastie a sú kapely, ktoré sú jednoducho fakt dobré. Indie rockové kvarteto z anglického Leedsu Yard Act je však niečo medzi. Briti vystúpili popoludní na hlavnom pódiu a síce to bolo príjemné vystúpenie, nešlo o nič špeciálne a veľký priestor im skôr uškodil, keďže ani odozva z publika nebola bohvieaká.



Kritici ich však milujú, získali si dokonca pozornosť rovno Eltona Johna a napriek tomu, že debutovali len vlani, vystupovali na Glastonbury a boli nominovaní na prestížnu Mercury Prize.





Zdroj: Pohoda Festival/Dávid Mariančík

Emotívna spomienka na Heribana a masívny moshpit na Glebovi

Následne sme sa presunuli do Café Kušnierik, kde prebiehala spomienka na zosnulého herca Dana Heribana, ktorý nás nečakane opustil len pred dvoma mesiacmi. Kapela v zložení Kubo Hittrich, Filip Hittrich a Roland Kánik sprevádzala napríklad Zuzanu Mikulcovú, Zuzanu Norisovú či Braňa Jobusa, ktorí spievali Heribanove piesne vrátane tých detských.



Emotívnu atmosféru umocnil aj fakt, že v publiku sedela už spomínaná Zuzana Čaputová. V rovnakom čase sa vo Family parku predstavil aj spevácky zbor Deviatkakhere Čhave. Až 40-členné zoskupenie spievalo po slovensky, rómsky, anglicky, taliansky, španielsky či dokonca latinsky.





Zdroj: Pohoda Festival/Oleksandra Sherhina



Je fascinujúce sledovať, ako domáci interpreti každým rokom rastú, dostávajú viac príležitostí a chodí na nich čoraz viac divákov. Jedným z nich je aj „Big Boy“ Gleb, ktorý sa z malých klubov dostal až na to najväčšie pódium. Viacerým určite prebehla hlavou otázka, či to bude fungovať a či to raper zvládne.

Boli to však úplne zbytočné otázky. Pod pódiom ho už čakal masívny moshpit, stovky rúk hore, nadšený, vysmiaty, tancujúci a skákajúci dav, ktorý tvorili tínedžeri s mobilmi aj štyridsiatnici s malými deťmi na rukách. „Musím vám povedať, že je odtiaľto veľmi pekný výhľad,“ prezradil nadšene raper, pričom narážal na počet návštevníkov koncertu.



Jeho šou obohatili veľké kulisy zobrazujúce paneláky, aj projekcia. Bolo vidno, že Gleb je na pódiu ako doma, nech je akokoľvek veľké. „Tento track je na mňa moc pomalý. Nebudeme hrať pomalé tracky,“ zastavil asi v polovici setu DJ-a a vyzval ho, aby pustil niečo rýchlejšie. Následne povedal, že divákov čaká exkluzívna šou a zahrá aj veci, ktoré na jeho koncertoch bežne nepočuť, plus staré skladby.



Publikum však potešil aj novými vecami a dodal, že pracuje na novej hudbe a je v štúdiu každý deň. Dokonca predstavil prvýkrát naživo nový festivalový song. Okrem neho nechýbali energické hity ako Gauč Storytelling, Gauč n Bass, Leto v kufri alebo Známky života. Na pomoc mu prišla počas skladby Breeze aj skvelá Natália Hulejová a okrem nej si počas šou zavolal na pódium hostí - Porsche Boya s WEN-om, aby si aj oni užili veľký stage.





Zdroj: Pohoda festival/Samuel Brožek

Najdrahší interpret Pohody a jeho hviezdne maniere

Po parádnej Glebovej šou sa časť publika presunula na neďaleký Orange stage, ktorý ovládli stálice Fallgrapp a zahalili trenčianske letisko do dream-popového závoja. Absolútne podmanivý hlas Nory Ibsenovej a tanečné beaty Juraja Lišku okamžite rozhýbali publikum. Špičkovú šou obohatili aj hostia, ako napríklad Martin Matys alebo The Curly Simon, ktorý s kapelou odspieval spoločný singel Keď padal sneh.



Medzitým už pred hlavným pódiom sedeli a čakali fanúšikovia populárneho britského rapera a zároveň najdrahšieho interpreta v histórii Pohody, Central Ceeho. Michal Kaščák pre Denník N priznal, že honorár, ktorý Brit dostal bol hraničnou sumou, akú si môžu v rámci rozpočtu dovoliť. Odkedy sa s jeho agentom bavili prvýkrát, raper prudko narástol a vraj o rok by ho už nebolo možné dostať na Slovensko.





Zdroj: Pohoda Festival/Adam Zvolenský



Ako prvý UK raper na Spotify dosiahol miliardu streamov a k najstreamovanejším umelcom patrí aj na u nás, pričom sa preslávil najmä singlom Doja, v ktorom rapuje: „How can I be homophobic? My bitch is gay.“

Central Cee mal začať svoj set o 21:30 hod a čím viac sa tento čas blížil, tým viac sa dav zapĺňal, pričom najmä v prvých radách stálo viacero detí či mladých tínedžerov. Už nedočkavo dupotali a svrbel ich prst na mobile pred tlačidlom REC, aby im náhodou neušiel nástup ich idola. Na ten si však museli počkať.

Zaúradovali totiž hviezdne maniere. Zatiaľ čo takmer všetky koncerty počas festivalu začali profesionálne presne na čas, ako to býva zvykom, britský raper zjavne musel byť výnimkou. Zhruba o 21:40 hod dorazil na stage akurát tak DJ, ktorý začal púšťať jeho veci. Neustále sa až otravne pýtal publika, či je pripravené na Central Ceeho.

Keď to trvalo už takmer pol hodinu, začalo to byť podozrivé. V dave bolo vidieť rozpačité a zmätené tváre, nervozitu bolo cítiť tiež z fotografov v „nultom rade“, ktorí sa prechádzali hore dole a nechápali kde je raper tak dlho.





Zdroj: Pohoda Festival/Adam Zvolenský

Sklamané tváre fanúšikov a výborná Shygirl

Ten sa napokon predsa len ukázal po pol hodine čakania a dav ho vrelo privítal, akoby nič. Ohne či parostroje vystreľujúce v rytme beatu ľudí vyburcovali ešte viac a začala sa šou, na ktorú všetci tak dlho čakali. Central Cee ponúkol solídne vystúpenie, avšak i keď by sa zdalo, že svoje meškanie doženie a set bude o pol hodinu dlhšie aj trvať, raper skončil krátko pred pol jedenástou a čistý čas jeho hrania bola teda necelá polhodina.



S publikom pomaly vôbec nekomunikoval (viac to robil jeho DJ) a po tom, ako dozneli posledné tóny hitu Doja, raper bez slov odišiel a už sa nevrátil, ani keď fanúšikovia plným hlasom skandovali „One more song“. Veľa z nich tak odchádzalo so sklamanou tvárou. Určite dlhšiu a aj lepšiu šou spravil na veľkom pódiu v sobotu domáci Gleb, pričom mal aj paradoxne väčšie publikum.

Vo vzduchu tak visí otázka, či naozaj Central Cee stál za toľko peňazí. Pravdepodobne však absolútne nie. Michal Kaščák síce pre Denník N poprel, že osloviť tento rok hlavne mladšie ročníky bol zámer, predsa len to bolo z line-upu výrazne cítiť a je otázne či sa to Pohode až tak oplatilo. Kaščák ďalej prezradil, že sa snažil tento ročník dotiahnuť na trenčianske letisko legendárneho Iggy Popa, plán nakoniec nevyšiel.



Chuť z rozpačitého vystúpenia Central Ceeho v každom prípade rozhodne napravila 30-ročná Britka Blane Muise známa ako Shygirl. Z Arény Slovenskej sporiteľne spravila až vriaci kotol. Predviedla pôsobivý mix industriálneho hip-hopu a experimentálneho popu. Až nám bolo ľúto, že nehrala dlhšie.

Zdroj: Pohoda festival/Lucia Kotrhová

Veľkolepý záver sa nekonal

Výborný koncert ponúkol na menšom stagei tiež „čávo“ Čavalenky z Holíča. Opäť ukázal, že je vyzretým a inteligentným textárom zameraným na robotnícku triedu a spoločenskú kritiku. Z jeho prísneho rapu cítiť nielen aktuálny a tvrdý obraz doby, ale tiež hlbokú frustráciu zo systému.



Program na hlavnom pódiu uzavrela Alejandra Ghersi Rodríguez alias Arca. Jej vysoko experimentálna tanečná hudba často plná náhodných zvukov miestami znejúca kakofonicky nám však úplne nesadla a aj v publiku bolo vidno, že nie každý sa na niečo podobné dokáže baviť. Najviac si jej hudbu užívali tí, čo už mali niečo vypité. Veľkolepé uzavretie hlavného pódia sa tak úplne nekonalo.



Napriek (na prvý pohľad) slabšiemu line-upu sme za tri dni videli viacero super koncertov a odchádzali sme z festivalu spokojní. Je však pravda, že sme zažili už aj lepšie ročníky a čo sa týka kvality, uplynulé dni neboli úplne koherentné. Vrcholom bol určite piatok (Ben Howard, Viagra Boys, Waking Vision, Caroline Polachek), potom štvrtok (Alina Pash, Sleaford Mods) a najslabším dňom bola práve sobota (najviac nás oslovili Gleb a Shygirl).