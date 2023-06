Fanúšikovia hejtujú novú kampaň značky Kim Kardashian. Fotografie vraj pôsobia lacno a v Kim v latexe „vyzerá ako šváb“

„Najdivnejšie fotenie, kampaň aj produkty,“ odkazujú Kim sklamaní fanúšikovia.

Skims predstavila novú letnú kolekciu, v ktorej dominuje čierny latex a neoprén. Na Instagrame značka zverejnila oficiálne fotografie z kampane, ktoré pochádzajú z dielne slávneho fotografa Stevena Kleina. Pózuje na nich aj samotná Kim, ktorá má na sebe latexové plavky a obuté čierne lodičky. Fanúšikovia však z kolekcie až takí nadšení nie sú. „Kimberly, čo to je, preboha? Prečo je Kim v úlohe švába?“ reagujú fanúšikovia v komentároch. Odvážne kúsky si budeš môcť zakúpiť od dnešného dňa.

Reality hviezda natretá olejom pózuje v modernej vile s bazénom s výhľadom na pláž. Má mokré vlasy a na očiach má veľké čierne okuliare. „Styling“ modeliek doplnila čiernymi latexovými rukavicami a nadkolienkami. Kim Kardashian leží napríklad aj na chrbte modela, čo taktiež rozosmialo pár komentujúcich. „Predstavte si, že prídete do práce a vašou úlohou je nechať na sebe ležať Kim Kardashian,“ komentuje fanúšička. Pre niektorých by bola takáto práca splneným snom. „Ako sa stanem tým mužom na obrázku?“ píše Starrrrrgyal na Twitteri.

Zdroj: Skims

Hviezda z klanu Kardashian je z kolekcie nadšená, no fanúšikov kampaň vôbec nepotešila. Aj keď ju fotil renomovaný fotograf, zdá sa im byť príliš lacná. Kim dokonca „obviňujú“, že sa inšpirovala seriálom The Idol či piesňou Flowers od Miley Cyrus. „Alebo nám len dáva vedieť, že opäť spolupracuje s Balenciagou,“ čudujú sa ľudia. „Bože, to množstvo photoshopu je neskutočné, čo je to za reklamu, veď je celá natretá detským olejom. Táto kampaň mala asi veľmi nízky rozpočet,“ „hejtujú“ najnovší počin od Skims fanúšikovia.

V galérii si môžeš pozrieť fotky z kampane aj prvé predstavené produkty. Spodný diel latexových plaviek kúpiš za 40 eur, podprsenku za 43 eur.