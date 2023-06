Christopher Nolan: ako 13-ročný bol s kamarátmi presvedčený o tom, že zomrie pri jadrovom holokauste. Putin ho znervózňuje

Slávny režisér sa vyjadril k Putinovi, umelej inteligencii aj k záveru svojho najnovšieho filmu.

Christopher Nolan sa v rozhovore pre Wired viac rozrozprával o svojom nadchádzajúcom filme Oppenheimer, ktorý opisuje, ako sa astrofyzik Robert Oppenheimer počas druhej svetovej vojny podieľal na zostrojení atómovej bomby, no prezradil toho viac.





Britský režisér priblížil, že závery Oppenheimera a jeho skoršieho diela Inception (2010) sú vraj v skutočnosti veľmi podobné. Majú totiž podobne nihilistický, no zároveň dvojznačný charakter. V rozhovore ďalej povedal, že ľudia, ktorí o Oppenheimerovi nič nevedia, zažijú tú najdivokejšiu jazdu, pretože jeho príbeh je skutočne divoký.



„Jeho príbeh ma sprevádza už roky. Je pre mňa neuveriteľné predstaviť si, že sú ľudia, ktorí robia rôzne výpočty, pozerajú sa na vzťah medzi teóriou a skutočným svetom, vedia, že existuje veľmi malá pravdepodobnosť, že zničia celý svet, a predsa stlačia gombík,“ povedal Nolan.





Zdroj: Universal

Podľa neho sa Oppenheimer postaral o najdramatickejší moment v našej histórii a je to najdôležitejší muž, aký kedy žil. Priznal, že táto téma je preňho veľmi osobná. V súvislosti s tým si zaspomínal na svoje detstvo v Spojenom Kráľovstve počas 80. rokov. Povedal, že keď mal 13 rokov, s kamarátmi bol presvedčený o tom, že zomrie pri jadrovom holokauste.



Prezradil, že Vladimir Putin tento strach čiastočne znova aktivoval a jeho hrozenie použitia jadrových zbraní je mimoriadne znervózňujúce. Znepokojený je vraj aj z rozmachu umelej inteligencie, ktorá môže mať vplyv na využitie jadrových zbraní, no môže spôsobiť oveľa viac problémov.



Napriek tomu uznal, že AI môže pomôcť vo filmovom priemysle. Napríklad technológia deepfake je podľa Nolana mimoriadny krok vpred vo vizuálnych efektoch. On sám však vraj tieto techniky nevyužíva. Označil sa za starého analógového filmára.



Roberta Oppenheimera v Nolanovej najnovšej snímke stvárnil Cillian Murphy. Vo filme uvidíš aj Emily Blunt, Matta Damona, Roberta Downeyho Jr., Florence Pugh, Kennetha Branagha či Ramiho Maleka. Do slovenských kín príde 20. júla.