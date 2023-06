Alica predáva starožitnosti cez Instagram: Jedným výpredajom dokážeme zarobiť viac ako za mesiac v kamennej predajni

Čoraz viac ľudí loví dizajnérske kúsky v starožitníctvach a veciam z druhej ruky dáva tak dáva ďalšiu šancu. Alici Botkovej sa podarilo nájsť spôsob, ako starožitníctvu v Horných Ozorovciach nájsť zákazníkov po celom Slovensku.

Alica Botková začala pred štyrmi rokmi pracovať v starožitníctve Antiques Makoví v Horných Ozorovciach v Trenčianskom kraji. Obdobie, keď do obchodu chodilo málo ľudí, využila na to, aby postupne vybudovala online predaj prostredníctvom Instagramu.

Alica Botková rozbehla predaj starožitností online. Zdroj: archív Alice Botkovej



Dnes je z ich instagramového účtu miesto, kde pravidelne nakupujú milovníci retro dizajnu z celého Slovenska a množstvo vzácnych kusov z Horných Ozoroviec putuje priamo do štýlových bytov v hlavnom meste. „Povedala by som, že balíky posielam do celého Slovenska. Sem tam aj do Českej republiky a niekoľko ich išlo až do Viedne. Pravdou však je, že najviac z nich mieri práve do Bratislavy, tam je ten záujem naozaj najväčší,“ hovorí Alica pre Refresher.

Ako sa vám podarilo vybudovať na Instagrame komunitu milovníkov starožitností?V starožitníctve pracujem zhruba štyri roky. Náš instagramový účet bol založený už pred niekoľkými rokmi, ale okrem pár príspevkov tam bola v podstate nulová aktivita a profil sledovalo len pár ľudí. Počas zimy, keď do kamennej predajne takmer nikto nechodil, som sa snažila nájsť spôsob, ako byť prínosnou a ako nájsť možných zákazníkov sama. Rozhodla som sa prachom zapadnutý účet obnoviť. Postupne som začala fotiť a pridávať pekné kúsky z našej predajne.

Ak si chce dnes bežný človek zariadiť byt z masívu, stálo by ho to toľko, že by potreboval pôžičku.



Tento môj malý projekt, keď som začala predávať veci zo starožitníctva online, sa začal v momente, keď sa ma jeden pán cez Instagram opýtal, či veci aj posielame. Pomaly rástol aj záujem a aj objem toho, koľko vecí sme dokázali predať cez Instagram. Postupne sa vyformoval na pravidelné výpredaje v Instastories tak, ako funguje dnes. Vďaka Instagramu sme si celkovo dokázali nájsť oveľa viac zákazníkov.



Starožitnosti alebo veci z druhej ruky sa stali aj istým trendom, sčasti aj preto, lebo čoraz viac ľudí sa snaží žiť udržateľnejšie. Je to citeľné aj z pohľadu objemu predaja v starožitníctve?

Určite áno. Mnoho našich zákazníkov hľadá kvalitu. Napríklad nábytok, ktorý sa vyrábal v minulosti, bol zväčša z dreva, nie z drevotriesky a papiera, ako je to dnes v mnohých veľkých nábytkárskych reťazcoch. Zároveň ak si chce dnes bežný človek zariadiť byt z masívu, stálo by ho to toľko, že by potreboval pôžičku.

Alica Botková v starožitníctve Antiques Makoví. Zdroj: archív Alice Botkovej

Posledné roky sledujem trend a záľubu ľudí vo vlastnoručnej renovácii nábytku. Staršie veci sú nadčasové, neopozerané, udržateľné, kvalitné, dizajnové, často cenovo omnoho dostupnejšie a prikladá sa im aj nostalgická či zberateľská hodnota.



Množstvo ľudí si zamilovalo retro dizajn a hľadá kúsky od vtedajších návrhárov, ktoré sa dnes už nevyrábajú. Záujem o tieto veci rastie z roka na rok, najmä ak ide o obdobie bývalého Československa. Pod starožitnosťami, o ktoré stúpa záujem, si však netreba predstavovať nejaké barokové skrine, i keď náš sortiment z hľadiska obdobia je podstatne široký.



Viete pomenovať presnejšie to, o čo je aktuálne najväčší záujem?