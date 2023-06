Zaujímavé miesta na Slovensku: Nájdeš tu druhý najstarší slovenský festival a obrazy svetového maliara

Toto miesto žije kultúrou, zábavou, umením a je ideálne pre rodiny s deťmi. Vieš, kde ho nájdeš?

Pravidelne si po práci hovoríš, že už potrebuješ zaslúžený oddych? Alebo chceš zažiť miesto s umeleckou atmosférou? Na Slovensku máme čarovný „ostrov“ žijúci kultúrou, zábavou a ktorý sa rozhodne oplatí navštíviť.

Nebudeme ťa teda dlho naťahovať – reč je o vychýrenom piešťanskom Kúpeľnom ostrove, kde sídlia termálne kúpele Piešťany. Priamo za Kolonádovým mostom, najdlhším krytým mostom na Slovensku, stoja tri najznámejšie hotely zo siete Ensana Health Spa Hotels – Splendid, Esplanade a Thermia Palace.

V tejto lokalite nájdeš aj prameň liečivej geotermálnej vody, špeciálne bazény s piešťanským bahnom plné minerálov, z ktorého vzniká liečivý peloid. Tento proces od vyťaženia až po použitie bahna na liečbu pohybového aparátu trvá aj viac ako rok.

Na tomto „ostrove“ nájdeš všetko, čo potrebuješ: relax, zábavu a umenie. Zdroj: Ensana

Pokiaľ ťa zaujímajú presne takéto detaily a história kúpeľníctva na Slovensku, rozhodne navštív Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch. Toto múzeum bolo založené už v roku 1931 a jeho prehliadku stihneš v rámci jedného popoludnia. Do „to do list“ si určite pridaj aj návštevu Pamätnej izby známeho básnika Ivana Kraska či Vily Dr. Lisku.

Zabav sa na druhom najstaršom festivale na Slovensku

V prípade, že chceš zažiť niečo viac dynamickejšie v duchu kultúry, do 7. júla ťa bude baviť druhý najstarší festival na Slovensku Music Festival Piešťany. V tomto roku oslávi svoje 68. narodeniny a zahŕňa množstvo podujatí, ktoré má pod patronátom Slovenská filharmónia – Dom umenia Piešťany, Mesto Piešťany, Rezort Piešťany a Oblastná organizácia cestovného ruchu.

Po prechádzke v krásnom prestredí sa môžeš prísť zabaviť na Music Festival Piešťany. Zdroj: Ensana

Hlavnou myšlienkou aktuálneho ročníka je spojenie hudby a scénického umenia pod originálnym názvom „Hudba vo svetle rámp“. Slovenská filharmónia, Štátna filharmónia Košice, spevácky zbor Lúčnica, 4 Tenoři, basové a saxofónové telesá či konzervatoristi predvedú slávne slovenské a svetové filmové melódie. Môžeš sa tešiť aj na autentický spôsob sprevádzania nemého filmu hudbou. V rámci festivalu si budeš môcť pozrieť aj priame prenosy z Metropolitnej opery v New Yorku či dokumentárne filmy.

Podujatia festivalu sa budú konať priamo v 5* hoteli Thermia Palace, v piešťanskom Dome umenia, ale aj v Hudobnom pavilóne Mestského parku Piešťany.

Miesto, kde ťa „Mucha“ nebude otravovať

Ak si fanúšik umenia, meno Alfons Mucha určite veľmi dobre poznáš. Preskúmať tvorbu a život jedného z najznámejších maliarov a zároveň pravidelného hosťa Kúpeľného ostrova budeš môcť aj ty. Putovná výstava Alfons Mucha: Kvetinové svety bude až do októbra priamo v srdci Kúpeľného ostrova v budove Napoleon II.

Výstava sa ponesie v duchu jeho originálnej estetiky, kde hlavným kompozičným prvkom je krásna ženská postava obklopená kvetinami a rám, ktoré dokopy tvoria architektonický prvok. V rámci Art Noveau získal štýl tohto majstra secesie dokonca vlastné pomenovanie Le style Mucha.

Počas návštevy výstavy si na svoje prídu nielen milovníci secesného umenia. Zdroj: Ensana

Pre Kúpele Piešťany vytvoril slávny český rodák aj jediný obraz so slovenskou tematikou – Buď pozdravený, požehnaný prameň zdravia. Okrem toho, že zdobí priečelie vstupu do Grand Restaurant, spája sa tento obraz aj s detektívnou zápletkou, ktorá sa odohrávala počas štyroch rokov od jeho zmiznutia až po jeho vrátenie na pôvodné miesto. Do pátrania po origináli od umelca, ktorý niekto necitlivo vyrezal sponad dverí, sa zapojil dokonca aj Interpol.

Okrem festivalu a výstavy sa môžeš tešiť aj na exkluzívnu módnu show Fera Mikloška, ktorá ponesie rovnaký názov ako výstava obrazov Alfonsa Muchu. Môžeš sa dovtípiť, že štipku inšpirácie zobral obľúbený návrhár práve z jeho diel. Módna prehliadka sa bude odohrávať začiatkom júla na Kúpeľnom ostrove.