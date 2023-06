Daj si pozor na tieto e-cigarety. Vo svete ich pre vysoký obsah tabaku zakázali, na Slovensku sú stále dostupné

Elektronické cigarety Elf Bar tento rok stiahli z britského trhu, pretože obsahovali o polovicu viac nikotínu, ako stanovuje tamojší zákon.

Jednorazové elektronické cigarety značky Elf Bar vyvolávajú v Európe čoraz väčšiu kontroverziu. Nikotínový produkt, ktorý bol uvedený na trh v roku 2021, je v súčasnosti najpopulárnejší typ jednorazových e-cigariet.

Dnes nájdeš vyše 27 modelov v najrôznejších veľkostiach, príchutiach a s odlišným obsahom nikotínu. Odborníci však čoraz častejšie upozorňujú na ich škodlivé účinky, ktoré negatívne ovplyvňujú nielen naše zdravie, ale aj životné prostredie.

Môžu obsahovať až 50 mg nikotínu

Obchody v Spojenom kráľovstve stiahli začiatkom tohto roka e-cigarety Elf Bar z regálov, pretože produkty obsahovali ilegálne množstvo nikotínu – zákonný limit prekročili o minimálne 50 %, uvádza Daily Mail. Záležitosť prešetrila aj britská Agentúra pre reguláciu liekov a zdravotníckych produktov (MHRA), ktorá navrhla produkt stiahnuť z trhu.

Množstvo nikotínového e-liquidu vo vape je v Spojenom kráľovstve zákonom obmedzené na 2 ml, z čoho maximálna sila nikotínu by mala byť 2 %. Testy na troch príchutiach zistili úrovne medzi 3 ml a 3,2 ml.

Už bez prekročenia tohto limitu môže jedna jednorazová e-cigareta obsahom nikotínu zodpovedať niekoľkým klasickým cigaretám. Problémom je aj to, že zásluhou sladkej chuti si človek ani nemusí uvedomiť, koľko toho už inhaloval, varujú lekári. Navyše, produkty škodia aj životnému prostrediu – batérie cigariet totiž obsahujú v priemere 0,15 gramu lítia.



0 % (0 mg/ml), 1 % (10 mg/ml) a 2 % (20 mg/ml). V USA to môžu byť až 3 % (30 mg/ml) či 5 % (50 mg/ml). Klasická nikotínová cigareta E-cigarety Elf Bar, ktoré kúpiš v Európskej únii, majú tri úrovne nikotínu:0 % (0 mg/ml), 1 % (10 mg/ml) a 2 % (20 mg/ml). V USA to môžu byť až 3 % (30 mg/ml) či 5 % (50 mg/ml). Klasická nikotínová cigareta obsahuje priemerne 10 až 12 mg nikotínu.

Výrobca Elf Bar cigariet po tejto kauze priznal, že niektoré produkty prekračujú povolenú hladinu nikotínu. „Hoci produkty nie sú úplne v súlade s predpismi Spojeného kráľovstva, nezistili sme žiadne problémy so silou nikotínu ani čímkoľvek, čo by mohlo ohroziť bezpečnosť,“ vyjadrila sa spoločnosť, ktorá nevyhovujúce produkty dobrovoľne stiahla z britského trhu a zaviazala sa, že ostatné preskúma.

V Maďarskú sú ilegálne

Odborníci opísali situáciu ako „hlboko znepokojujúcu“ a varovali, že riziko sa týka najmä mládeže, ktorá patrí medzi hlavnú cieľovku týchto produktov.

Minuloročný prieskum ukázal, že viac ako polovica z 11- až 17-ročných detí, ktoré sa priznali, že vyskúšali vapovanie, preferovali e-cigarety Elf Bar. 7 % mladistvých v tomto veku si ich kupuje pravidelne (pred troma rokmi to boli 4 %). Hashtag #elfbar má na TikToku viac ako 2,1 miliardy zobrazení a produkt propaguje aj veľa influencerov a hviezd, píše maďarský Refresher.

Zdroj: Facebook/Elfbar.official

Problémy má aj Austrália, kde veľa mladých ľudí bojuje so závislosťou od nikotínu, ktorý je vysoko návykový a môže poškodiť vývoj mozgu. V máji 2023 austrálska vláda elektronické cigarety úplne zakázala, používať sa môžu len na lekársky predpis. Šlo o jednu z najväčších reforiem týkajúcich sa fajčenia za viac ako desať rokov.

E-cigarety Elf Bar tento rok úplne zakázalo aj Maďarsko. Tamojšia vláda to odôvodnila tým, že pre svoje príchute v podstate pôsobí ako vstupná droga, a keďže ide o jednorazový výrobok, znečisťuje životné prostredie. Za ich nelegálny predaj hrozí v tejto krajine pokuta od 5 do 500 miliónov forintov (od 13 500 do 1 330 000 eur).

Keďže na úrovni Európskej únie neexistujú žiadne záväzné predpisy pre elektronické tabakové výrobky, pravidlá udeľovania licencií, distribúcie a zdaňovania sa v jednotlivých členských štátoch líšia. Na Slovensku sú e-cigarety povolené a bez problémov tu zakúpiš aj kontroverzné Elf Bary. Ale aj to sa môže čoskoro zmeniť. Strana Sme rodina totiž nedávno predložila novelu zákona, ktorá navrhuje zahrievané tabakové výrobky úplne zakázať.

Aj e-cigarety poškodzujú pľúca

Vaping sa v posledných rokoch stal veľmi populárnou alternatívou ku klasickému fajčeniu. Pôvodne boli elektronické cigarety prezentované ako spôsob, ktorý by mal fajčiarom pomôcť zbaviť sa závislosti od karcinogénnych cigariet. Miesto toho sa však rozšírili hlavne medzi mladými, ktorí nikdy klasické cigarety nefajčili.

E-cigarety obsahujú e-liquid väčšinou zložený z propylénglykolu, rastlinného glycerínu, príchuti a nikotínovej soli. Niektoré namiesto nikotínu obsahujú vitamíny, hormóny alebo esenciálne silice. Minulý rok ich propagovali aj finalistky Miss Universe. Nedávna štúdia ukázala, že inhalovanie e-cigariet spôsobuje v pľúcach bunkové a molekulárne zmeny.