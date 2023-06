Ako by vyzerali slovenskí influenceri, ak by zarábali podľa predstáv hejterov? AI vytvorila Plačkovú či Fera Joka ako žobrákov

Nápad slovenského programátora vznikol ako satirická odpoveď hejterom na sociálnych sieťach.

Instagramový profil AI_ktivista, ktorý sa zaoberá umelou inteligenciou, zverejnil fotografie známych slovenských influencerov ako žobrákov. Postaral sa o to slovenský programátor Tomáš Jevčik pomocou AI nástroja Midjourney, ktorý slúži ako generátor obrázkov a AI pluginu inswapper, ktorý vie takmer dokonale nahradiť tváre.

AI dostala od Tomáša zadanie, aby zobrazila influencerov tak, ako by zarábali a žili za to, čo robia, podľa predstáv ich hejterov. Podľa programátora ide o satirickú odpoveď neprajníkom na sociálnych sieťach, ktorí hovoria, že influenceri by mali ísť do „skutočnej“ roboty a zobrať do rúk lopatu.

„Nápad vznikol ako satirická odozva hejterom, ktorí sa na sociálnych sieťach vyjadrujú k influencerom, aké nekresťanské peniaze zarábajú za ničnerobenie a že by si radšej mali zobrať do rúk lopatu,“ hovorí pre Refresher Tomáš Jevčik.

Tomáš je programátor, ktorý sa zaujíma aj o umelú inteligenciu. „Snažím sa o nej učiť čo najviac a skúšam všetky rôzne AI nástroje. Vždy keď som hovoril kamošom o niečom novom a čo všetko sa dá spraviť pomocou AI, tak o ničom netušili. Rozhodol som sa preto založiť si účet AI_ktivista na Instagrame, aby som ukázal ľuďom na Slovensku, čo všetko sa dá robiť pomocou umelej inteligencie, a zdieľal tipy a triky edukačným, no zároveň aj vtipným spôsobom,“ dodáva.