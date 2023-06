Disney znovu odkladá všetkých Avatarov, marvelovky a Star Wars filmy. Treba sa obávať o ich kvalitu?

Disney mení svoj kalendár a diváci si tak na ich najväčšie filmy počkajú o pár rokov dlhšie.

Disney oznámilo zásadnú zmenu vo svojom kalendári premiér. Hranú verziu rozprávky Moana pošle do kín 27. júna 2025 a nový Star Wars film zase 18. decembra 2026 (na rok 2026 má naplánované rovno dva filmy, takže je možné, že jeden z nich opäť odloží).

Na druhej strane Deadpoola 3 uvidia diváci 3. mája 2024, pričom pôvodne mal ísť do kín až 8. novembra 2024. Zvyšné projekty sa však odkladajú.

Avatara 3 štúdio odkladá z 19. decembra 2024 na 19. december 2025. Avatar 4 dorazí do kín o tri roky neskôr, a to 21. decembra 2029, a Avatar 5 takisto o 3 roky neskôr, a to 18. decembra 2031. Štúdiá Disney a 20th Century Fox tak jednotlivé filmy Avatar odložili už 9-krát. Je tak viac-menej isté, že to nebude naposledy.

Zdroj: 20th Century Studios

Odloženie marveloviek

Captain America: Brave New World – 26. 7. 2024 (pôvodný dátum bol 3. 5. 2024)

Thunderbolts – 20. 12. 2024 (23. 7. 2024)

Blade – 14. 2. 2025 (3. 11. 2023)

Fantastic Four – 2. 5. 2025 (8. 11. 2024)

Avengers: The Kang Dynasty – 1. 5. 2025 (2. 5. 2025)

Avengers: Secret Wars – 7. 5. 2027 (1. 5. 2026)

Jedným z dôvodov, prečo Marvel svoje filmy odkladá, je stále prebiehajúci štrajk scenáristov v Hollywoode, pre ktorý sa nemôžu nakrúcať žiadne nové filmy. Ďalším dôvodom môžu byť súdne problémy herca Jonathana Majorsa, ktorý hrá hlavného záporáka Kanga.

Je možné, že Marvel čaká na to, ako herec dopadne na súde, než sa rozhodnú, čo s jeho postavou urobia ďalej. Kanga možno bude hrať v budúcich filmoch a seriáloch iný herec.

Zdroj: Marvel Studios

P. S. Disney stanovilo aj premiéru nového filmu zo série Votrelec. Hororové sci-fi od režiséra Fedeho Alvareza (remake Evil Dead, Don’t Breathe) sa dostane do kín 16. augusta 2024.