5 desivých príbehov, ktoré by mohli tvorcovia seriálov Euphorie či The Idol spracovať. Fungoval by seriál o krvilačných deťoch?

Odporúčania trendovali už v roku 2022, no v posledných týždňoch ich opäť pribúda. Čitatelia a čitateľky tak populárnemu štúdiu radia, čo spracovať ako ďalšie.

Štúdio A24 má na konte množstvo filmov a seriálov, od ktorých sme sa nevedeli odtrhnúť. Euphoria, Midsommar či Ex Machina, zvládajú tínedžerské drámy, desivý horor aj dystopické sci-fi. A práve takéto odporúčania sa na knižnom Tiktoku známom ako Booktok objavujú pravidelne.

To, že tvorcovia z A24 inšpiráciu hľadajú v knihách, sa nedá poprieť. Momentálne pracujú napríklad na filmovej adaptácii legendárneho sci-fi románu Podobenstvo o rozsievačovi (Octavia Butler) a pripravujú aj seriálové spracovanie srdcervúceho queer príbehu Young Mungo (Douglas Stuart).

Ktovie, možno sa spracovania dočká aj jedna z týchto kníh.

I Have No Mouth & I Must Scream (Harlan Ellison, 1967)

V anglickom dystopickom sci-fi horore by sa tvorcovia z A24 určite našli. Za knihu dostal Ellison v roku 1968 ocenenie Hugo, ktoré môžeme nazvať aj sci-fi Oscarmi. Kniha inšpirovala aj rovnomennú počítačovú hru.

Tiktokerka a autorka Sarah Cooley knihu opísala takto: „Sadistický superpočítač mučí posledných ľudí na Zemi.“ Ľudia žijú v útrobách planéty a sú v nemilosti počítača už viac ako sto rokov. Nemôžu umrieť, nemôžu sa zabiť, a ich utrpenie možno potrvá naveky.

Kniha vyšla v českom preklade pod názvom Nemám ústa a musím křičet.

Tender Is The Flesh (Agustia Bazterrica, 2017)

Divných a rušivých kníh je na trhu viac než dosť. Čo takto temná budúcnosť, v ktorej ľudia už nemôžu jesť zvieracie mäso, a preto legalizujú kanibalizmus? Ale pozor, medzi ľuďmi a dobytkom je veľký rozdiel, a hlavný hrdina zdedil jedny z najväčších jatiek v krajine...

Je to presne také nechutné, ako si myslíš, ale pridaj k tomu sex, zvláštnu rodinnú drámu a rasizmus (teda tentoraz pôjde hlavne o rozdiely medzi ľuďmi s ľudskými právami a tými ostatnými). Do poslednej strany nebudeš vedieť, čo sa stane, a potom nebudeš chápať, prečo sa to stalo... Vo verzii od A24 by sme neodolali, hlavne ak by sa im podarilo vybudovať to postupné precitnutie k tomu, ako veľmi desivá je realita.

Kniha vyšla v českom preklade pod názvom Znamenitá mrtvola.

The Memory Police (Yoko Ogawa, 1994)

Melancholický príbeh, ktorý ti bude pripomínať román 1984 Georgea Orwella. Tentoraz ho však napísal jeden z najlepších japonských spisovateľov. Namiesto jazyka v tomto prípade štát kontroluje spomienky. Video, v ktorom sa kniha spomína, má viac ako 116-tisíc videní.

Za všetko najlepšie hovorí samotná anotácia: „Na bezmennom ostrove pri bezmennom pobreží miznú objekty: najskôr klobúky, potom stuhy, vtáky, ruže – až kým situácia nenadobudne hrozivé rozmery. Väčšina obyvateľov ostrova na stratené predmety okamžite zabúda, akoby im ktosi vygumoval spomienky; zatiaľ čo tí, ktorí neprišli o schopnosť pamätať si ich, žijú v ustavičnom strachu.“

Na adaptácii tohto príbehu už však pracuje niekto iný: práva na príbeh majú štúdiá Amazon a pracovať by na ňom podľa Deadline mali ako režisérka Reed Moreno (The Handmaid's Tale) a ako scenárista Charlie Kaufman (získal Oscara za scenár k filmu Eternal Sunshine of the Spotless Mind). Ostáva nám veriť, že takéto hviezdne kombo to zvládne.

Kniha vyšla v slovenskom preklade pod názvom Ostrov bez pamäti.

The Salt Grows Heavy (Cassandra Khaw, 2023)

Malá morská víla je rozkošná, ale čo keby sme folklór a mýty o morských ľuďoch adaptovali na desivý a nechutný horor? Na prvý pohľad sa Khawin príbeh zdá rozprávkou, no čím hlbšie v ňom zájdeš, tým temnejším sa stane. Midsommar vibes, jednoznačne.

Zubatá morská panna spojí sily s neznámym lekárom a pri putovaní cez zničené kráľovstvo narazia na dedinu, v ktorej žijú krvilačné deti. Musia siahnuť na dno svojich schopností, ak chcú prežiť.

Kniha zatiaľ nevyšla v českom ani slovenskom preklade.

Bunny (Mona Awad, 2019)

Posledná kniha na zozname sa objavovala v odporúčaniach na filmové spracovanie nielen v spojitosti so štúdiom A24, napriek tomu sme ju vzali do úvahy. Je zrejme najčastejšie spomínanou knihou na Booktoku. Ide o divný príbeh s fantastickými a hororovými prvkami, a ťažko ho zaradíš len do jedného žánru. Stiera hranicu medzi kúzlom a realitou a poriadne ti zamotá hlavu.

A24-ke napokon práva „vyfúklo“ štúdio Bad Robot krátko po tom, čo sa hashtag o filmovom spracovaní stal virálnym a dosiahol viac ako 4 miliardy videní. Producenti zjavne brázdia aj túto sociálnu sieť, a napríklad toto video s viac ako 1,2 milióna videní ich muselo presvedčiť, že má potenciál.

Awad má však v rukáve ďalšie eso, ktoré na Tiktoku zvyknú odporúčať: nový román All's Well. Medzi obľúbených adeptov na filmovú adaptáciu ich zaradila aj knižná tiktokerka Annabel.

Jej knihy zatiaľ v českom ani slovenskom preklade nevyšli.