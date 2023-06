Farmárka, jej brat s Downovým syndrómom a dezertér vraždia nacistov. Slováci spravili z vojnového filmu na Netflixe veľký hit

Oplatí sa vidieť nový akčný vojnový film od Netflixu a nemeckej produkcie? Alebo je to len ďalšia nevýrazná netflixovka?

Blood & Gold je nemecký akčný film, ktorý sa odohráva na sklonku druhej svetovej vojny. Hlavnou postavou je nacista Heinrich. Ten sa po šiestich rokoch bojovania rozhodne dezertovať. Nacisti ho však chytia a obesia. Pred smrťou ho zachráni farmárka Elsa, ktorá býva spoločne so svojím bratom žijúcim s Downovým syndrómom na samote.

Elsa má šťastie, že Heinricha zachránila, pretože len o deň neskôr ju navštívia nacisti, ktorí zháňajú proviant pre ostatných vojakov. Ich veliteľ sa rozhodne znásilniť ju a nebyť Heinricha, podarilo by sa mu to. Spoločne s Elsou premôžu náckov a podarí sa im zabiť každého okrem ich veliteľa, ktorý unikne. Nasleduje hra mačky s myšou, keď do konca filmu jedni lovia druhých a ešte sa do toho pripletie aj hŕba zlatých tehličiek, ktoré niekto schováva v neďalekej dedine.

Dej je tuctový a pripomína až príliš veľa podobne ladených vojnových filmov. Ani jedna z postáv nám neprirástla k srdcu a bolo nám jedno, ako sa to celé vlastne skončí. V momente, keď divák stráca záujem o rozuzlenie, to vlastne rovno môže aj vypnúť. My sme to nespravili, pretože sme dúfali v nejaký výraznejší, prekvapivý koniec, a najmä pre to, že sme film recenzovali. Bohužiaľ, tvorcovia nás nijako nepotešili, keď dodali predvídateľný klišé koniec.

Zdroj: Netflix

Pred ním, našťastie, servírujú viacero pútavých akčných scén a pekne nakrútených pästných súbojov. Pri akčných scénach sme sa rozhodne nenudili, za čo môže jednak ich choreografia, jednak štýl nasnímania. Kamera je v týchto scénach viac než podarená, keď zreteľne zvýrazňuje údery a chmaty postáv, ako i prestrelky. Akcia je nepochybne najsilnejšou stránkou filmu, ktorý sa okrem toho môže pochváliť aj vynikajúcou výpravou.

Kostýmy, make-up, dobová atmosféra miest okupovaných náckami, to všetko tvorcovia zvládli na výbornú. Tvorcovia mali k dispozícii dostatočne veľký rozpočet a talentovaných členov štábu na to, aby filmu dali vizuál, ktorý si zaslúžil. Na film sa tak pekne pozerá, ale pod jeho pozlátkou nenájdeš nič výnimočné.

Zdroj: Netflix

Našťastie má len hodinu a pol, takže tvorcovia nemajú čas naťahovať plytký dej a idú v slušnom tempe priamym ťahom na bránu. Je škoda, že sa počas celej tej doby nerozhodli, či chcú viac nakrútiť vojnový film s nadhľadom a humorom alebo vážnu drámu s prvkami akcie. Sem-tam sa striedavo pokúšajú o obe, ale nič z toho nefunguje dostatočne dobre. V konečnom dôsledku tak ide o ďalší milý, príjemný, avšak nevýrazný a v rámci žánru už aj opozeraný film.

Rozhodne nie je zlý a bežný, nenáročný divák si ho môže užiť, ale nevidíme dôvod, aby sme ho odporúčali ostatným. S nezaujímavým príbehom a postavami je to tak len ďalšia priemerná netflixovka na úrovni šiestich bodov z desiatich. Či to stačí na pekný večer, sa musí rozhodnúť každý sám za seba.