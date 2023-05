Paula sa vzbúrila proti šikanovaniu, ukrajinský študent Danyil pomáha cudzincom na Slovensku. Takto vyzeral Férový čin roka 2022

Nadácia Zastavme korupciu opäť ocenila mladých angažovaných ľudí.

Nadácia Zastavme korupciu už druhý rok oceňuje mladých ľudí, ktorí sa rôznymi spôsobmi angažujú v spoločnosti. Tentoraz na cenu Férový čin roka nominovali piatich zaujímavých finalistov.

Medzi nimi boli napríklad Paula Rybanská s článkom o šikanovaní zo strany učiteľov, Victory Vargic s príručkou o nebinárnosti, Boris Dubík s filmom z ukrajinských hraníc či Matej Adam Bálint, ktorý organizuje workshopy o duševnom zdraví.

Cenu napokon dostal ukrajinský študent Danyil Tsybulko, ktorý s organizáciou Metoikos pomáha mladým cudzincom s integráciou na Slovensku.

Nominanti Férového činu roka spolu s jeho organizátormi. Zdroj: Refresher/Dorota Jedináková

„Nechceme, aby sa cudzinci uzatvárali do svojich bublín“

V čase, keď v susednej krajine zúri vojna, je integrácia cudzincov kľúčová. Uvedomuje si to aj Ukrajinec Danyil Tsybulko, ktorý dlhodobo pomáha zahraničným študentom cítiť sa na Slovensku ako doma. Na vlastnej koži zistil, že to nie je vždy úplne jednoduché.

Danyil Tsybulko dlhodobo pomáha integrovať do spoločnosti zahraničných študentov a cudzincov v Trnave. Zdroj: Refresher/Dorota Jedináková

„Pôsobil som v Rade vysokých škôl na Slovensku a videl som, že sa tu medzinárodným študentom nevenujú v dostatočnej miere. Sám som tým prešiel a zistil som, že je ťažké sa na Slovensku adaptovať,“ hovorí Danyil. Rozhodol sa založiť neziskovú organizáciu Metoikos, aby mohol veci zmeniť k lepšiemu.

„V tejto krajine je problém najmä s byrokraciou, s jazykovou bariérou či s adaptáciou v spoločnosti,“ vysvetľuje Danyil. Dodáva, že na Slovensko prichádzajú veľmi mladí študenti vo veku 17 rokov, ktorým dlho trvá zvyknúť si na slovenský vysokoškolský systém. Nejde len o Ukrajincov, no napríklad aj o mladých ľudí z Bieloruska či Kazachstanu.

Cudzincom sa snažia pomôcť s každodenným životom na Slovensku. Ak pochádzaš zo zahraničia, vedia ti asistovať napríklad s vybavením zdravotného poistenia alebo podaním daňového priznania. Na Trnavskej univerzite poskytujú priame poradenstvo.

„Okrem toho poskytujeme pre zahraničných študentov konverzačné večery, kde sa môžu zoznámiť so Slovákmi a prekročiť jazykovú bariéru,“ dodáva. „Ide nám o to, aby sa cudzinci neuzatvárali do svojich bublín.“

Aj psychické zdravie je zdravie

Paula Rybanská pred rokom zverejnila citlivý príbeh šikany zo strany učiteľky na svojej škole. Otvorila tým kontroverznú tému šikanovania na základných školách. Nadácia Zastavme korupciu ju preto nominovala na Férový čin roka.

„Najdôležitejšie je ozvať sa,“ radí Paula Rybanská obetiam šikanovania. Dodáva, že je to zároveň aj to najťažšie. Sama sa bála niečo povedať, keďže učiteľka pre ňu bola autoritou. Napokon sa to však vyplatilo a dnes je inšpiráciou pre iných mladých ľudí, ktorí zažívajú šikanovanie na školách.

Paula Rybanská svojím článkom upriamila pozornosť na dievčatá trpiace problémami so sebavedomím a na deti, ktoré si prechádzajú šikanovaním zo strany autorít. Zdroj: Refresher/Dorota Jedináková

Ďalším nominantom bol stredoškolák Matej Adam Bálint, ktorý so svojimi workshopmi na stredných školách rozširuje povedomie o tom, aké dôležité je naše psychické zdravie.

„Snažíme sa stredoškolákov učiť praktické veci, napríklad čo robiť v konkrétnych životných situáciách,“ vysvetľuje.

Vojna a nebinárnosť

Ďalší finalisti tohto ročníka spracovali vo svojich projektoch aktuálne spoločenské témy. Boris Dubík bol nominovaný za svoj študentský film Neďaleko horí, v ktorom zachytil dianie na slovensko-ukrajinskej hranici v obci Ubľa. V dokumente sledoval prerod „ospalej“ obce na epicentrum utečeneckej krízy. Nomináciu zaňho prebral člen filmového štábu Robert Mihály.

Snímka Neďaleko horí je dôkazom nezištnej solidarity, pretože zobrazuje kolektívny čin predstavujúci pomoc ľuďom v núdzi. Zdroj: Refresher/Dorota Jedináková

Ďalší angažovaný mladý človek je aj Victory Vargic, ktoré vydalo Nebinárnu príručku. Jej cieľom je prispieť k zvýšeniu povedomia o nebinárnosti a identitách. Obsahuje cvičenia, vysvetlivky a skúsenosti priamo z komunity. Viac si môžeš prečítať priamo tu. Keďže Victory Vargic nemohlo byť na odovzdávaní cien prítomné, cenu si zaň prišla prebrať jeho kamarátka Emilin.

Victory vďaka príručke v spoločnosti rozprúdilo diskusiu o rodovo neutrálnom a rodovo citlivom jazyku. Zdroj: Refresher/Dorota Jedináková

„Cez mladých ľudí najlepšie presadíme zmeny“

Riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková hovorí, že sa rozhodli oceňovať mladých ľudí, lebo práve prostredníctvom nich sa spoločnosť zmení k lepšiemu.

„Vieme, že títo mladí ľudia môžu byť pozitívnym príkladom pre ďalších,“ vysvetľuje Petková. Cenu Férový čin roka môžu dostať ľudia vo vekovej kategórii 16 až 26 rokov. Nominovať na ňu môžeš aj vlastný projekt. Ak prípadne poznáš výnimočného mladého človeka, ktorý robí veľké veci, neváhaj a prihlás ho.