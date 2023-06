Juraj Pekarčík je veľkým adeptom na draft NHL: Hokej nie je pre každého, moji rodičia minuli aj 4 000 eur ročne (Rozhovor)

Juraj Pekarčík môže ešte poriadne zamiešať karty v tohtoročnom drafte do NHL.

„Keď sledujem seniorské majstrovstvá sveta, snažím sa všímať si čo najviac z hry, čo by som následne mohol použiť vo svojej hre. Samozrejme, aj ja si občas poviem, čo by som v tej situácii urobil lepšie alebo inak. Ale ľahko sa to hovorí, keď sedím pred telkou, ako keď si naozaj v tej situácii, ktorá je v rýchlosti a treba sa tam rozhodnúť v priebehu sekundy,“ hovorí mladý talent z Oravy.

Sedemnásťročný rodák z Trstenej Juraj Pekarčík prednedávnom hviezdil na majstrovstvách sveta v hokeji do 18 rokov vo Švajčiarsku, kde Slovákom len tesne ušiel bronz, no zato sa im po 20 rokoch podarilo dostať až do semifinále na tomto šampionáte.

Pekarčík bol na turnaji druhý najproduktívnejší Slovák po Daliborovi Dvorskom, v siedmich zápasoch nazbieral desať bodov za tri góly a sedem asistencií. Vďaka svojmu výkonu na MS 18 si tak zvýšil šance na to, že si ho na tohtoročnom júlovom drafte vyberie niektorý z klubov NHL. Obsadil totiž pomerne vysoké miesto v konečnom preddraftovom rebríčku Centrálneho skautingu NHL medzi európskymi hráčmi.

V rozhovore sme sa s Jurajom rozprávali aj o tom, ako hodnotí výkon seniorov na MS, ako reaguje na komentáre „gaučových hokejových odborníkov“, akú investíciu potrebuje hokejista na Slovensku predtým, ako sa tým začne živiť, aký je jeho ojedinelý rituál pred každým zápasom, ako hokejistom pomáha vdychovanie čpavku na striedačke, ale aj o jeho šanciach na tohtoročnom drafte do NHL.

Zdroj: archív Juraja Pekarčíka

Na MS v hokeji do 18 rokov vo Švajčiarsku ste predviedli fantastický výkon a len tesne vám ušiel bronz. Ako s odstupom času hodnotíš tento šampionát a svoje pôsobenie na ňom?

Ďakujeme. Žiaľ, bronz nám ušiel, no život ide ďalej. Bol to fantastický turnaj s nezabudnuteľnými zážitkami, za ktoré by som sa chcel poďakovať aj chalanom. Turnaj hodnotím veľmi pozitívne, predsa len, dostali sme sa do semifinále po neskutočných 20 rokoch.

Bolo tam veľa ťažkých chvíľ, no tie pozitívnejšie ich prekonali. A len tak sme sa mohli posunúť v turnaji ďalej. Našou identitou, tvrdou prácou a dodržiavaním taktiky sa nám podarilo dostať sa až do semifinále a do súboja o bronz, v ktorom sme, žiaľ, neuspeli, ale každý jeden z nás si odtiaľ odniesol množstvo cenných skúseností do kariéry.

Seniorom sa však na tohtoročných MS až tak nedarilo a napokon nedokázali postúpiť ani len zo skupiny. Čo im podľa teba chýbalo?

Ťažko povedať, chalani bojovali a podľa mňa nechali zo seba na ľade všetko. Možno až na ten zápas s Kazachstanom, v ktorom mali uspieť. Ale aj napriek všetkému si stále myslím, že podali dobrý výkon.

Aktuálne hráš v Nitre, kde pred minuloročným draftom pôsobil aj o rok starší Šimon Nemec. Ten sa pred pár dňami v rozhovore pre Denník N vyjadril, že počas MS mužstvo pociťuje väčší tlak, ako keď hráte v kluboch, pretože v čase šampionátu je na Slovensku päť miliónov „trénerov“. Vnímaš to podobne?

V istom zmysle hovorí pravdu. Počas majstrovstiev je omnoho väčší tlak, pretože ho sleduje viac Slovákov ako klubové zápasy a zrazu je každý odborník. A vždy je fanúšikov viac vtedy, keď sa vyhráva, než keď sa prehráva. Ale ja si vždy vážim hlavne tých verných, ktorí za nami stoja v dobrom aj v zlom.

Zdroj: archív Juraja Pekarčíka

Ako reaguješ na poučné a kritické komentáre „gaučových hokejových odborníkov“?