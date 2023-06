Bývalé zamestnania slovenských influencerov: Prečo musel Fero Joke robiť taxikára a čo mala Lula na starosti vo Volkswagene?

Hlavný štátny radca, kontrolórka kvality v automobilke či pracovník v domove sociálnych služieb. Ako si influenceri spomínajú na svoje predošlé práce?

Slovenskí influenceri a známe internetové osobnosti sa nenarodili ako úspešné hviezdy. Ich cesta za úspechom bola často vydláždená (ne)obyčajnými zamestnaniami s priemernými až podpriemernými platmi, no svoju terajšiu kariéru si napokon vybojovali poctivou prácou a veľkými ambíciami.

Vybraným influencerom sme preto položili štyri anketové otázky, v ktorých sme sa ich pýtali, ako si spomínajú na svoje predošlé práce, na to, čo im na ich bývalých prácach chýba, v čom ich ovplyvnili, ale aj či by si vedeli predstaviť, že by sa do nich vrátili, ak by nerobili to čo dnes.

V článku sa dozvieš, čo robil zabávač Fero Joke na stavbe, kde pracoval za minimálku, a prečo musel robiť taxikára. Influencerka Lula Almaksus nám zas prezradila, čo mala na starosti v automobilke a čo jej dalo sedem rokov práce čašníčky na diskotéke, a komik Joe Trendy opísal, prečo by sa už nikdy nevrátil do práce advokátskeho koncipienta a hlavného štátneho radcu.

Fero Joke robil za minimálku, privyrábal si ako taxikár

František Košarišťan, ktorého väčšina ľudí pozná hlavne pod psuedonymom Fero Joke, sa preslávil vďaka svojim vtipným skečom na Instagrame, kde má už takmer 460-tisíc sledovateľov. Vo videách paroduje typické slovenské charaktery a imituje tiež známe slovenské celebrity. Hoci sa už niekoľko rokov živí ako full-time influencer a zabávač, nebolo to vždy tak.

Kedysi totiž pracoval za minimálnu mzdu v domove sociálnych služieb, učil v špeciálnej materskej a základnej škole a pôsobil ako zdravotnícky asistent v nemocnici. „Keďže som tam mal minimálku, musel som si popritom privyrábať ako taxikár a chodil som v tom čase aj na vysokú školu, odbor špeciálna pedagogika. Po škole som začal učiť v špeciálnej materskej a základnej škole. Ale v minulosti som robil dokonca aj na stavbe, kde som miešal maltu,“ hovorí pre Refresher.

Komik Fero Joke. Zdroj: Instagram/@ferojoke

Na svoje predošlé práce však spomína v dobrom, hoci priznáva, že boli nielen fyzicky, ale aj psychicky a časovo veľmi náročné. „Mňa strašne bavila práca v nemocnici. Ale bola to veľmi náročná a nie veľmi dobre zaplatená práca, takže by som si to asi dvakrát rozmyslel, či by som sa do nej vrátil, ak by som nerobil to, čím sa živím dnes,“ prezrádza komik.

Všetky tie práce mu podľa jeho slov dali okrem skúseností do života aj možnosť spoznať skvelých ľudí. Práve vzťahy s ľuďmi boli preňho najdôležitejšie. V drvivej väčšine mal vraj šťastie na dobrých kolegov.

„Spoznal som kopec dobrých ľudí, s ktorými sme si vzájomne pomáhali a neboli sme len kolegovia, ale aj dobrí kamaráti. A, samozrejme, dalo mi to množstvo skúseností. Na taxíku som sa napríklad naučil veľmi dobre jazdiť, v škole som sa naučil pracovať s deťmi a v nemocnici som sa zas naučil veľa o chorobách,“ dodáva Fero.

Lula Almaksus robila vo Volkswagene, ale aj v „šenku“

Lucia sa prvýkrát dostala do povedomia ako účastníčka ôsmej série reality šou Farma. Chopila sa príležitosti a rozbehla úspešnú kariéru. Na Instagrame pôsobí pod prezývkou @llnzz už niekoľko rokov, aktuálne má na sociálnej sieti viac ako 160-tisíc followerov. Okrem toho sa venuje aj svojej módnej a kozmetickej značke, moderuje rannú šou v rádiu a ako aktivistka kandidovala aj v posledných komunálnych voľbách.

Keď ju ešte široká verejnosť nepoznala, pracovala ako moderátorka v regionálnej televízii, hosteska, čašníčka, obchodná špecialistka, asistentka riaditeľa či dokonca kontrolórka kvality v automobilke. Podľa jej názoru práca šľachtí a každá pracovná skúsenosť jej dala niečo, z čoho čerpá doteraz.

„Môj životopis je naozaj pestrý. Od štrnástich rokov som brigádovala, vtedy som ešte potrebovala občiansky svojej kamarátky, aby som mohla robiť hostesku. Už uplynula premlčacia lehota, takže sa môžem priznať. (smiech) Počas strednej som robila u maminy čašníčku na diskotéke, tam som si odkrútila krásnych sedem rokov víkendov,“ prezrádza Lucia pre Refresher.

Po strednej pracovala ako obchodná špecialistka v kórejskej firme, neskôr v inej ako asistentka riaditeľa. Najväčší pracovný paradox v porovnaní s jej terajšou prácu je podľa nej práca vo Volkswagene ako kontrolórka kvality. „Prevŕtavala som lišty a lepila súčiastky do klímy. (smiech) Tiež som od svojich dvanástich mala so sestrou vlastnú šou v regionálnej televízii a obsluhovala som automaty v jednej herni,“ spomína Lula.