Striptérka Valistaar chodí s pornohercom: Natáčala som ho pri sexe s inou ženou, nechcela som reagovať žiarlivo (Rozhovor)

Pre Refresher prezradila, ako sa do strip klubu dostala aj ako to tam funguje, odhalila detaily z detstva a objasnila, aký vzťah má so svojím priateľom, českým pornohercom Charliem Deanom.

Už ako pätnásťročná začala s fotomodelingom, neskôr vyskúšala aj súťaže krásy. Baví ju cosplay, privyrába si ako grafická dizajnérka, moderátorka, dokonca doučuje dejepis a literatúru, v budúcnosti by však rada rozbehla vlastný biznis.



Valistaar (21) je ambiciózna, výrečná, miluje umenie, divadlo či klasickú hudbu, ale najviac sa našla v tanci. V súčasnosti ju nájdeš v známom pražskom strip klube Hot Peppers.



Si tanečníčkou, performerkou, modelkou, takisto gamerkou a streamerkou, dokonca grafickou dizajnérkou aj bývalou cosplayerkou. Ako si sa dostala do bodu, že môžeš robiť všetky tieto veci naraz a živiť sa tým. Aký je tvoj príbeh?

Od malička som mala veľmi veľa záujmov. Keď sa ma v škôlke pýtali, čo chcem byť, až vyrastiem, nevedela som povedať jednu vec. Namiesto toho som vymenovala desať. (smiech) Ďalšia vec je, že som si nikdy nerozumela s ľuďmi v škole. Keďže sme v rodine nemali žiadne deti a vyrastala som len medzi dospelými, bola som vyspelejšia než moji rovesníci. Dodnes mám pocit, akoby som bola o desať rokov staršia.



Pretože som nemala žiadnych kamarátov, sedela som najmä doma a hrala na počítači videohry. Dodnes to milujem, bohužiaľ už na to nemám toľko času. Desať rokov som však hrala Counter-Strike, League of Legends, všetky série Assassin's Creed, Mafiu a podobne. Potom, cca v roku 2015, som sa prostredníctvom hier skamarátila s ľuďmi z rôznych častí republiky a začala som s nimi jazdiť na herné akcie, ako sú majstrovstvá českej republiky v počítačových hrách a Svitavy, ktoré má pod palcom herná organizácia Hitpoint.

Zároveň sa mi vtedy zapáčil cosplay. Upútali ma všetky rozličné kostýmy, tak som si povedala, že to skúsim robiť tiež. Keď si to porovnám spätne s ostatnými cosplayerkami, ten môj vyzeral strašne, ale tak mala som vtedy len štrnásť alebo pätnásť rokov. (smiech) Čím som bola staršia, bolo ma viac vidieť, pretože som rada stredobodom pozornosti.



Práve v období, keď som začala robiť cosplay, som zistila, že sa na pódiu cítim dobre, nehanbím sa tam a je to pre mňa ideálne miesto na to, aby som ukázala, čo vo mne je. Okrem toho som začala streamovať na Twitchi a postupne mi začali pribúdať followeri na Instagrame. Potom sa však udiali isté rodinné záležitosti, ktoré by som bližšie nešpecifikovala, a nemala som už na to toľko času.

A čo tanec? Kedy si s tým začala?

Tancujem úplne odmalička. Robila som brušné tance, latinskoamerické tance, no taktiež balet. Dokonca som robila aj gymnastiku.

Momentálne tancuješ v jednom z najprestížnejších strip klubov v Česku Hot Peppers Prague. Kedy si začala s pole dancom?

Začala som s tým asi až pol roka po tom, ako som začala robiť v strip klube. (smiech)





Kedy si sa rozhodla, že pôjdeš pracovať do strip klubu, a ako k tomu došlo?

Začnem obšírnejšie. Moja mama mi povedala, že už ako malá som raz nakreslila obrázok, na ktorom bola striptérka, a povedala som jej vtedy, že to raz budem ja. Ja si to však vôbec nepamätám. (smiech) V každom prípade, vždy som mala v sebe istú sexuálnu energiu. Nehanbím sa za to. Každý máme nejaké telo, každý sme občas nahí, ale byť v tomto smere dostatočne sebavedomý, je umenie. Každý by sa mal podľa mňa venovať práci, pre ktorú má isté predispozície a vlohy, preto dnes robím to, čo robím. Cítim sa tam ako ryba vo vode.