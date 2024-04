Bella Thorne: detská hviezda Disney si na Onlyfans zarobila milióny. Založila aj spoločnosť na pestovanie marihuany

Vo videoklipe sa bozkávala s jednou z najznámejších pornoherečiek Abellou Danger. V roku 2019 prezradila, že je pansexuálka.

Bella Thorne je bývalá Disney hviezda, ktorú môžeš poznať zo seriálu Shake It Up. Účinkovala v ňom so svojou hereckou kolegyňou Zendayou, ktorej sa na rozdiel od Belly kariéra rozbehla iným smerom. Zatiaľ čo ona hviezdi na filmovom plátne a červených kobercoch, Bella si okrem občasného herectva a režírovania zarába na Onlyfans. (A zdá sa, že je v tom fakt dobrá.) Dvadsaťšesťročná ryšavka zlomila rekord, keď za jeden deň zarobila toľko, čo sa ešte nikomu nepodarilo.

Už pri pohľade na jej Instagram je každému jasné, že nemá problém s nahotou. Ak Bellu Thorne sleduješ na sociálnych sieťach, mohol si vidieť, ako randila so ženou, experimentovala s farbou vlasov, zverejnila svoje nahé fotografie či režírovala film, ktorý sa dostal aj na Pornhub.

Čo si myslí o hercoch začínajúcich na Disney, pri akej príležitosti sa bozkávala so známou pornoherečkou Abellou Danger aj to, ako jej marihuanna zmenila život, sa dočítaš v článku.

Zdroj: Instagram @bellathorne

„Nálepku Disney máte na celý život“

Bella Thorne sa herectvu venovala odmalička. Do popredia sa však dostala najmä vďaka postave CeCe v sérii Disney Channel Shake It Up. Mala 13 rokov, a keď seriál zrušili po tretej sezóne, začala pôsobiť aj v iných predstaveniach. Potom čo dovŕšila vek 18 rokov, začala sa objavovať v čoraz odvážnejších snímkach. Jednou z nich je napríklad akčný triler Rumble Through the Dark, v ktorom nechýba množstvo horúcich scén. O hercoch, ktorí začínajú s nálepkou Disney, si však ryšavka myslí svoje.