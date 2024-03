Dominika trénuje disco dance: Kostým stojí tisíc eur a choreografiu cvičíme aj pol roka (Rozhovor)

Dominika Kocourková je 35-ročná trénerka, choreografka a rozhodkyňa tanečného štýlu disco dance. Vďaka svojej 20-ročnej praxi je vo svojej profesii jednou z najúspešnejších.

Trénuje deti a ženy od 5 do 50 rokov a vďaka svojmu poslaniu precestovala mnohé krajiny. Pôsobí v tanečnom štúdiu Assos Nelux v Bratislave a so svojimi dievčatami úspešne reprezentuje Slovensko na medzinárodných tanečných súťažiach.

Ako povedala, disco dance je na Slovensku športová disciplína, čiže patrí do Slovenského zväzu tanečných športov – IDO. Je to tanec v rýchlom tempe, ktorý je charakteristický svojou výbušnosťou, dynamikou a rýchlosťou pohybu s využitím gymnastických cvičebných tvarov, ako napríklad skokov, švihov či rotácií. „V tomto tanci sa vyžaduje naozaj vysoká kondičná pripravenosť s estetickým prevedením tanečnej choreografie. Na Slovensku je dosť populárny, aj keď o ňom ľudia nehovoria. Veľa úspešných a známych tanečníkov začínalo práve so štýlom disco dance,“ hovorí pre Refresher.

Dominika pôsobí v tanečnom štúdiu Assos Nexus. Zdroj: Archív/Dominika Kocourková

Ako si sa dostala k tomuto tanečnému štýlu?

Vyrastala som v Senici a tancu som sa začala venovať už ako 6-ročná. Prešla som si rôznymi tanečnými štýlmi, ako napríklad folklórny tanec, hip-hop či disco dance, v ktorom som napokon aj zostala.