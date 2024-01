Modelka Denisa Ryndová o vzťahu s Tomášom Le Sym: Dlho som sa tomu bránila. Nevedela som, či je to úplne chalan pre mňa (Rozhovor)

Vyspovedali sme známu českú modelku a influencerku.

Jej prenikavý pohľad, krásne modré oči a dlhé ryšavé vlasy sú neprehliadnuteľné. Už ako osemnásťročná začala so súťažami krásy a potom rozbehla kariéru vo svete modelingu. Precestovala vďaka tomu viacero krajín, dnes nakrúca reklamy a hrá vo filmoch, no rozhodne nie je z cukru. Dokázala by ťa veľmi rýchlo poslať k zemi, keďže už vyše roka trénuje aj bojové športy.

Denisa Ryndová (23) sa predstavila na štvrtom turnaji českej organizácie Clash of the Stars, kde si ju mohol vidieť v netradičnom zápase 2 na 2. Spolu so speváčkou a influencerkou Kristal Shine sa v klietke pod pravidlami K1 bili so slovenskými onlyfansovými modelkami Inked Dory a Karin Pedro. Síce prehrali, no ukázali skvelý výkon a vydržali celé tri kolá.

Krátko nato začala Denisa Ryndová chodiť s promotérom organizácie Tomášom Linh Le Sym, čo mnohých zaskočilo. Inked Dory ju preto začala podpichovať. Češka ju pre trashtalk na sociálnych sieťach vyzvala na zápas a Dory jej výzvu prijala. Dvadsiateho siedmeho januára sa preto stretnú na siedmom pražskom turnaji Clashu. V rozhovore sme preberali jej návrat do klietky, prípravu na zápas, vzťah s Le Sym, ale aj modeling.



Zdroj: Archív Denisy Ryndovej

Prvý zápas v Clash of the Stars si mala po boku Kristal Shine. Mal obrovský hype, keďže išlo o zápas 2 na 2. Koniec-koncov s Karin Pedro ste urobili aj slušné promo bozkom počas staredownu. Písali o tom aj britské denníky Daily Mail či The Sun. Zachytila si, že sa vaše video dostalo tak ďaleko?To som nevedela, ale zachytila som, že to malo fakt veľký dosah. Strašne veľa ľudí mi to posielalo a len reelsko s tým bozkom na mojom Instagrame má vyše sedem miliónov prehratí.

Bol zámer ten zápas takýmto spôsobom spropagovať alebo to bolo čisto spontánne?Spočiatku som nič podobné neplánovala, no časom som si všimla, že s Karin máme podobnú energiu, tak som si povedala, že by sme niečo podobné mohli spraviť, nakoľko som nič podobné na českej ani slovenskej scéne nevidela. Nebolo to však vopred detailne dohodnuté, skôr som čakala a cítila, že niečo podobné príde, keďže šlo o posledný staredown pred zápasom a chceli sme ľudí ešte viac navnadiť.

V klietke ste sa spárovali práve s Karin. Nič ste si nedarovali, no následne sa z vás stali veľké kamarátky. Čím sa ten váš vzťah tak prehĺbil? Začali ste sa dokonca stretávať vo voľnom čase, čo pre súperov v Clashi nie je úplne bežné. (smiech)Myslím si, že sme už do klietky šli s tým, že sme kamarátky. No moment, ktorý skutočne prehĺbil naše kamarátstvo, bol paradoxne po B4 the Clash. Tam mi Dory povedala, že sa nikomu nepáčim, že nemám čo ukázať a že žiaden chalan by o mňa nemal záujem. Karin mi potom volala a písala, že nech si z toho nič nerobím, Dory vraj nevie, čo rozpráva.