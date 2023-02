Tiktokerka Kristal Shine o zápase 2 na 2 v Clash of the Stars: Bude to atraktívna šou, ale nejdeme sa tam zmrzačiť (Rozhovor)

Skromná, pokorná, krásna, produktívna aj poriadne odvážna. Kristal Shine (21) má vlastnú značku oblečenia a živí sa tvorbou contentu na sociálnych sieťach. Na Instagrame má viac než 140-tisíc followerov a na Tiktoku vyše 480-tisíc followerov.



Jedenásteho marca však totálne vystúpi zo svojej komfortnej zóny a pobije sa na štvrtom turnaji českej organizácie Clash of the Stars podľa pravidiel K1 v pražskej hale O2 Universum. Nepôjde o klasický duel, ale o zápas 2 na 2. Spolu s kamarátkou Denisou Ryndovou bude v klietke zápasiť proti Inked Dory a Karine Pedro.



Kristal v rozhovore pre Refresher prezradila, čo ju motivovalo navliecť si rukavice a ísť tvrdo trénovať, priblížila, ako sa začala jej kariéra tiktokerky, zdôverila sa so šikanou na strednej škole a v neposlednom rade sa rozhovorila aj o hudbe a o tom, kedy budeme môcť počuť jej ďalšie skladby.





Zdroj: Instagram/Kristal Shine

Venuješ sa móde, sociálnym sieťam, ale aj spevu. Ako by si sa sama charakterizovala pre tých, čo ťa vôbec nepoznajú? Kto je v prvom rade Kristal Shine?

Momentálne by som sa označila za influencerku so zameraním na módu, teda najmä na mejkap a oblečenie. V najbližšom čase sa však chcem určite viac zamerať na hudbu. Venujem sa jej síce už dlhšie, ale až v poslednom období som začala tvoriť a vydávať vlastné piesne.

Žiješ v Prahe, aj keď si Slovenka. Kedy si sa presťahovala do Česka a prečo?

Ja som spolovice Slovenka a spolovice Češka, pričom som sa narodila práve v Česku. Tatino je Slovák, mamina je Češka. Mám obe občianstva. Bývali sme najskôr v Hodoníne, a keď som mala osem rokov, presťahovali sme sa na Slovensko, kde som chodila na základnú školu.



Na Slovensku som šla aj na strednú školu, ale počas štúdia som prestúpila a odsťahovala som sa do Prahy, aby som mala k dispozícii nahrávacie štúdio a mohla som sa viac venovať sociálnym sieťam. Bolo to tiež preto, že som bola pre tieto veci šikanovaná. V tej dobe Tiktok nebol ešte taký populárny. Rôzne spolupráce ľudia ešte nebrali vážne a robili si z toho srandu.





Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Kristal Shine (@_kristal_shine)







Šikanovali ťa spolužiaci za to, že si tvorila videá na sociálne siete?

Ja som sa k tým videám dostala vlastne úplne náhodne. Začalo sa to tým, že som prehrala jednu stávku, a tak som jedno video nakrútila, pričom malo zrazu obrovskú sledovanosť. Malo asi päť miliónov videní. Rozkríklo sa to, malo to hype, tak som si povedala, že budem natáčať podobné videá ďalej. Prišiel mi však dosť negatívny ohlas či už od spolužiakov, alebo aj iných ľudí v škole, dokonca od učiteľov. Bolo to v druhej polovici prvého ročníka.

