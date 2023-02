Inked Dory: Viem, že Onlyfans modelky ľudia berú ako najväčšie ku*vy na svete, ale je to úplne naopak (Rozhovor)

Inked Dory (27) je influencerka a hviezda slovenského Onlyfans. Čoskoro si vyskúša novú výzvu. Na štvrtom turnaji českej organizácie Clash of the Stars sa 11. marca pobije pod pravidlami K1 v pražskej hale O2 Universum.

Nepôjde však o klasický duel, ale o zápas 2 na 2. Spolu s kamarátkou Karinou Pedro bude v klietke zápasiť proti Kristal Shine a Denise Ryndovej. S Dory sme sa rozprávali o tom, prečo prijala ponuku na zápas, no prezradila toho oveľa viac. Bavili sme sa o Onlyfanse, sexe, Slovákoch či jej plánoch do budúcna.





Zdroj: Instagram/inkeddory

Onlyfanse, sexe či ľudskej sexualite píšeme pravidelne, podrobne a bez hanby. V Refresheri sa na tieto témy nepozeráme cez prsty. Ak chceš podobného obsahu viac, podpor naše úsilie a získaj neobmedzený prístup k článkom a pridaj sa do klubu Refresher+

Začnime tým najaktuálnejším, teda zápasom, ktorý ťa čaká v organizácii Clash of the Stars pod pravidlami K1 v malých tréningových MMA rukaviciach. Ako k tomu došlo? Chcela si si niečo podobné vždy vyskúšať, alebo rozhodla čisto suma peňazí, ktorú ti za zápas ponúkli?

Organizátori hľadali súperky pre Kristal Shine a Denisu Ryndovú, ktoré sa im samy prihlásili, že by chceli zápasiť, a tak oslovili mňa a moju kamarátku Karinu. Začalo to však tak, že mi napísali iba správu, kde sa ma pýtali, či by som s nimi nechcela spolupracovať. Nechápala som, v akom zmysle, tak som to ignorovala celý týždeň, lebo som si myslela, že pôjde o nejakú hovadinu.

Neprišla ti teda hneď ponuka priamo na zápas?

Nie. Potom som však mala so svojím mužom doma debatu o tom, že by som potrebovala v živote niečo, čo by ma vytrhlo zo stereotypu. Keď som sa dozvedela, o čo organizácii šlo, povedala som im, že by som do toho šla, ale jedine za adekvátnu sumu.



Avšak čím viac sme sa o tom s mužom následne bavili, začalo ma to viac lákať a bolo to pre mňa také zaujímavé, že mi vlastne bolo už nakoniec aj jedno, koľko mi ponúknu. Samozrejme, nebolo mi to úplne jedno, ale nešla som do toho nakoniec iba pre peniaze, ktoré za zápas dostanem.

Aby sme spresnili, nepôjde o klasický zápas, ale o zápas dve na dve. Povedala si im ty, aby oslovili aj Karin, keďže ste kamarátky, s tým, že bez nej do toho nepôjdeš?

Oni nás rovno dali dokopy, keďže vedeli, že sme obe Onlyfans creatorky a zároveň kamarátky, ktoré spolupracujú. Dávalo to zmysel. Práveže pri našich súperkách to bolo tak, že ony do toho nechceli ísť, ak do toho nepôjdu spolu. Ja by som do toho pravdepodobne šla aj sama. Samozrejme, nie sama proti dvom, ale jedna proti jednej. (smiech)



Inked Dory s Karinou Pedro. Zdroj: Instagram/inkeddory

Bolo pre teba jednoduchšie rozhodovanie, keď si vedela, že budeš mať po boku kamarátku?

Je to určite lepší pocit, lebo vieš, že v klietke nie si sama a môžete si pomôcť.

Robila si niekedy bojové športy?

Nikdy.

Pobila si sa už v minulosti so ženou?

Áno. (smiech)

A pri akej príležitosti? Vyhrala si?

Čo sa dozvieš po odomknutí? Na akom najbizarnejšom mieste mala sex.

Aký najšialenejší sex zažila.

Koľko mala partnerov.

Koľko vďaka Onlyfansu zarobila peňazí.

Čo najdrahšie si z týchto peňazí kúpila.

Kde pracovala predtým, než sa začala naplno venovať Onlyfansu.

Či by sa vyspala s niekým, kto by jej za to ponúkol obrovskú sumu peňazí.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.