SÚŤAŽ: Kúp si čokoládu a stretni futbalové hviezdy Neymara jr., Virgila van Dijka alebo Harryho Kanea. Takto sa zapojíš

Ak miluješ futbal, zbystri pozornosť. Možno to budeš práve ty, kto vyhrá tento nezabudnuteľný zážitok.

Od pohodových chvíľ s rodinou a priateľmi až po úžasné stretnutia s hviezdami svetového formátu. Milka ti prináša zážitky všetkých kategórií – každodenné aj tie celoživotné. Nalaď sa na futbalovú horúčku, súťaž s Milkou a hraj o nezabudnuteľný výlet za Marekom Hamšíkom, Harrym Kaneom, Neymarom jr. alebo Virgilom van Dijkom. Okrem iného môžeš získať mnoho ďalších futbalových cien.

Zážitky ti nikto nezoberie, a preto sú často tým najcennejším, čo v živote máš. Pre niekoho to môže byť aj sobotné popoludnie v spoločnosti priateľov a rodiny s tabuľkou lahodnej čokolády. Pre iného je to adrenalínový výlet spojený so sladkým občerstvením. Ak miluješ šport, máš možnosť získať vďaka súťaži Milka zážitok na celý život. Súťaž sa končí 28. mája a prebieha na webovej stránke www.sutaz.milka.sk.

Milka je lahodná a jemná čokoláda, ktorá ti umožní vychutnať si chvíle pohody s rodinou a priateľmi. Zároveň si vďaka nej splníš celoživotný sen a zažiješ nezabudnuteľné zážitky. Naskoč na vlnu futbalovej horúčky a vyhraj poukaz na športové vybavenie, exkluzívny podpísaný futbalový dres alebo stretnutie s jednou z najžiarivejších hviezd futbalového neba.

Buď v spoločnosti futbalových hviezd

Stačí si kúpiť akýkoľvek výrobok Milka, zadať jedinečný kód z účtenky do systému na stránke www.sutaz.milka.sk a mať trochu šťastia. Čo získaš, ak vyhráš? Každý deň sa budú losovať dve poukážky do športového obchodu. Okrem toho bude k dispozícii celkom 18 originálnych a podpísaných dresov známych futbalových hviezd. Hlavnou cenou je exkluzívne stretnutie s jednou z top futbalových ikon súčasnosti. O koho ide?

Jeden šťastný výherca sa môže tešiť na výlet a osobné stretnutie s holandskou reprezentáciou a dôrazným stopérom slávneho FC Liverpool Virgilom van Dijkom. Ďalší zo štyroch hlavných výhercov sa stretne s kapitánom Anglicka a elitným útočníkom Bayernu Mníchov Harrym Kaneom.

Vyhrať môžeš aj virtuálne stretnutie s jedným z najlepších ofenzívnych hráčov sveta – Brazílčanom Neymarom juniorom. Napokon štvrtý výherca hlavnej ceny zažije na vlastnej koži skvelý futbalový zážitok po boku bývalého kapitána slovenskej futbalovej reprezentácie Mareka Hamšíka.

Marek Hamšík o svojich najlepších zážitkoch

„Rodina pre mňa vždy bola na prvom mieste. Preto sú pre mňa tie najkrajšie zážitky narodenie našich detí, takisto moja svadba alebo prvé stretnutie s manželkou. Ale, samozrejme, ohromným zdrojom nezabudnuteľných zážitkov bol pre mňa futbal. Vďaka futbalu som sa pozrel na tie najkrajšie štadióny sveta a precestoval bez zveličenia celý svet,“ opisuje svoje najkrajšie zážitky Marek Hamšík.

„Hral som pred tisíckami úžasných fanúšikov na majstrovstvách Európy aj sveta, stretol som sa s hromadou veľmi zaujímavých a inšpiratívnych ľudí. Som rád, že aj ja teraz môžem vďaka Milke sprostredkovať niekomu nezabudnuteľný zážitok. Zapojte sa do súťaže s čokoládou Milka a budem sa tešiť na stretnutie možno práve s vami.“

Aj Marek Hamšík sa stretol so svojimi futbalovými idolmi. Teraz máš túto jedinečnú možnosť aj ty. „Mal som dva futbalové vzory a tými boli Zinedine Zidane a Pavel Nedvěd. S Pavlom Nedvědom som mal tú česť sa osobne stretnúť a dokonca bol aj na krste mojej knihy.“

Slovenská futbalová hviezda Marek Hamšík považuje stretnutia s trénermi, ktorí ho viedli počas jeho futbalovej kariéry, za mimoriadne dôležité. „Každý z nich ma futbalovo a ľudsky posúval. Za dôležité stretnutie považujem aj stretnutie s prezidentkou Čaputovou pri odovzdávaní štátneho vyznamenania,“ hovorí.

Futbalová horúčka sa blíži. Ak si fanúšikom futbalu a od detstva snívaš o stretnutí s futbalovou hviezdou, Milka ti tento sen splní. Viac na www.sutaz.milka.sk.