Thia Vittek: So známym menom to nie je ľahké, zažila som šikanu. No učili ma, že to, čo nejde ľahko, si viac vážime (Rozhovor)

Mladú speváčku oslovil dlhoročný člen skupiny Elán. Thii navrhol prespievať jeden z najobľúbenejších hitov legendárnej skupiny do angličtiny.

Cynthia Lara Vittek je jedna z dcér speváčky a majiteľky najznámejšej letnej športovej akadémie VittekCamp Patrície Vittekovej a futbalistu, dnes športového riaditeľa Slovana Bratislava Róberta Vitteka. Cieľavedomá študentka bratislavského konzervatória sa venuje tancu, spevu aj herectvu, a ako v rozhovore prezradila, rada by si vyskúšala aj rap. „Chcela by som sa venovať aj rapu. Raz som si v aute len tak zarapovala Cardi B a celkom ma to bavilo. Zo slovenskej scény mám rada Tinu aj Simu, obe sú super,“ hovorí Thia Vittek pre Refresher.

Študuje herectvo, tanec a spev, veľakrát sa učí do noci. Každému by sa mohlo zdať, že život so známym menom je jednoduchší, no niektoré Thiine zážitky ukazujú pravý opak. „Minulý rok som bola celý čas na ,homeschoolingu‘. Ľudia mi písali také komentáre, ako keby som nič nerobila a celý deň pozerala Netflix. Normálne som sa učila, tréningy som mala online a do toho som bola po nociach zavretá v hudobnom štúdiu a makala,“ tvrdí Thia Vittek.

Ako sa jej pracuje v slovenskom šoubiznise a čo hovorí na príbeh svojho dobrého priateľa Matúša Kolárovského alias Yaela? Prečo to so známym menom nie je vôbec také ľahké, ako to vyzerá? Aj to, ako jej znepríjemňovali život v škole spolužiaci, sa dočítaš v rozhovore.

Thia, na to, že máš 16 rokov, si veľmi aktívna. Tancuješ, spievaš a venuješ sa aj herectvu. Ako to všetko stíhaš prepájať so školou?U nás väčšinou nikdy nič nestíhame, všade meškáme, no pracujeme na tom, aby sa to zmenilo. Študujem svoju vysnívanú školu, konzervatórium, a tam to naozaj funguje tak, že keď píšeme test, neexistuje žiadne ospravedlnenie ani to, že idem vystupovať na nejakú akciu. Snažíme sa to časovo zmanažovať, no zatiaľ je to stres, keďže dochvíľnosť som bohužiaľ nezdedila. (smiech)

Všetkému sa venujem naplno. Nemám jednu aktivitu, ktorú by som uprednostnila. Milujem herectvo, dýcham pre spev a tancom žijem. Nevedela by som si vybrať iba jednu.

V jednom rozhovore som sa dočítala, že ťa veľmi láka New York a snívaš o ňom od piatich rokov. Platí to stále? Odmalička ma veľmi láka Amerika. O New Yorku snívam od detstva, je to mesto, ktoré proste milujem. Teraz sa plány trošku zmenili, našla som si školu v Londýne. Veľmi by som sa tam chcela dostať a pracujem na tom každý deň. Aj keď to tak niekedy nevyzerá a chápem, že veľa ľudí to nevidí. Ľudia vždy vidia iba finálny výsledok a mne trvalo pár rokov pochopiť to.

Poďme k tvojej hudobnej kariére. Vraj ťa oslovil dlhoročný člen skupiny Elán Ján Baláž. Ako si to vnímala?Áno, ozval sa mi po tom, ako ma videl spievať v Teleráne. Musím sa priznať, že sa najskôr tešila viac moja babka ako ja, veľmi to prežívala. (smiech) Mala som 14 a počúvala som úplne iný žáner.