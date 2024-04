Mladíkovi našli v dýchacom trakte nečakaný predmet. Lekári neverili vlastným očiam

Staršie deti majú našťastie širšie dýchacie cesty, čo umožní presun kyslíka aj napriek zaseknutému cudziemu telesu.

Mladý chlapec z mesta v americkom štáte Kalifornia mal vážne dýchacie ťažkosti. Zle sa mu prehĺtalo a chrapľavo rozprával, rozhodol sa preto vyhľadať odbornú pomoc. Lekári na pohotovosti však v chlapcovom dýchacom trakte našli niečo nezvyčajné. Mincu.

Po tom, čo strávil šesť hodín v bolestiach, doktorom tvrdil, že peniaze „omylom prehltol“, uvádza sa podľa časopisu The New England Journal of Medicine v lekárskej správe. Keďže nemal problémy s dýchaním, lekári ho podrobili röntgenovému vyšetreniu, aby zistili presnú polohu zaseknutej mince.

Mal šťastie v nešťastí

Nakoniec sa im ju podarilo lokalizovať – nachádzala sa medzi hlasivkami a priedušnicou. Minca bola vertikálne otočená, čím umožnila chlapcovi bez problémov dýchať. „Pri vdýchnutí do dýchacích ciest staršími deťmi sa cudzie telesá zvyčajne zaseknú tak ako v tomto prípade. Je to v dôsledku gravitácie a väčšej veľkosti dýchacích ciest,“ vysvetlili odborníci.

Doktorom sa podarilo mincu bezpečne vyňať z chlapcových dýchacích ciest. Vytiahli mu ju z hrdla a podľa prítomných ošetrujúcich lekárov mu ostali len minimálne škody. Podľa miestnych novín mladíka následne poslali domov.