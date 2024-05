Black Panther: Vyrastal som v drsnej štvrti, pouličné bitky ma dostali do väzenia. K drastickej zmene prinútil Keitu sestrin plač

Fenomenálny bojovník Losene Keita porozprával o svojich začiatkoch.

„Vyrastal som v multikultúrnej štvrti, kde si každý chcel vydobyť svoje miesto. Pouličné bitky boli na dennom poriadku,“ spomína na obdobie dospievania Losene Keita. Belgičan s guinejskými koreňmi za sebou nemá jednoduchú mladosť. V uliciach plných nástrah sa neraz dostal do problémov so zákonom.

Riskantný životný štýl ho doviedol až za mreže. Keď drogový díler predával nelegálne látky jeho synovcovi, rozhodol sa celú situáciu vyriešiť na vlastnú päsť. „Žiaľ, skončil som vo väzení. Navštívila ma mama so sestrou. Keď sa sestra rozplakala, povedal som si, že stačilo,“ hovorí o zlomovom momente rodák z metropoly africkej Guiney.

Máloktorý zahraničný bojovník pod hlavičkou OKTAGON MMA má toľko českých a slovenských fanúšikov ako Losene Keita (12-1). Keď fenomenálny Belgičan súhlasil s účasťou v miliónovej pyramíde Tipsport Gamechanger, okamžite sa stal favoritom mnohých kolegov z brandže i odborníkov. Pôvodný termín prvého kola mu zhltlo zranenie, no vo Frankfurte je pripravený opäť naplno dokázať svoje kvality.

Z väzenia rovno do telocvične

K bojovým športom ho priviedol kamarát. Nenápadná pozvánka na tréning sa premenila na úspešnú kariéru. Black Panther sa okamžite po príchode na pôdu OKTAGON MMA zaradil k hviezdam. „Všetkým dokážem, prečo som najlepšia perová a ľahká váha na svete. Tipsport Gamechanger pre mňa zmení všetko. Je to liga majstrov s najlepšími európskymi zápasníkmi do 70 kíl. Podľa mňa som najlepší, a pokiaľ to znovu potvrdím, nebude o tom pochýb,“ sebavedome konštatuje autor ôsmich knokautov, z ktorých až päť doručil hneď počas prvého kola.

Na konte má zatiaľ jedinú prehru. Utrpel ju po nešťastnej zlomenine nohy na pražskej Štvanici, kde čelil Matemu Sanikidzemu (11-2). Ako ďalší sa mu do cesty postaví Agy Sardari (17-4). Losene Keita nič iné ako svoje zasadnutie na európsky trón nepripúšťa: „Som si istý, že som lepší než títo chlapci. Rovnako som tu preto, nech ľudia vidia, že tento bojovník bol vo väzení a napriek tomu dokázal vo veku 26 rokov vyhrať balík peňazí. Nikdy nie je neskoro. Keď to zvládnem ja, tak každý.“

