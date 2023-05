Spoveď českého pornoherca: Najistejšie je dať si injekciu do penisu. Pomôže k dlhšej erekcii a oddiali ti vyvrcholenie (Rozhovor)

Vyspovedali sme mladého českého pornoherca.

Má len dvadsať rokov a živí sa nakrúcaním filmov pre dospelých. Okrem toho je inštruktorom akrobacie, študuje na vysokej škole, číta filozofické knihy, pričom najradšej má Nietzscheho. K tomu všetkému píše básne. Je zhovorčivý, mimoriadne skromný, pokorný a úprimný. Jeho príbeh je mrazivý aj fascinujúci. Chcel však zostať v anonymite, a tak sme sa dohodli na pseudonyme Mikuláš.



Poodhalil zákulisie nakrúcania filmov pre dospelých, priblížil, ako sa do tabuizovanej brandže dostal, a zodpovedal nám viacero otázok, ktoré si sa možno vždy chcel opýtať, no hanbil si sa. V rozhovore sa dozvieš okrem iného napríklad to, koľko si vie nakrúcaním porna zarobiť, aké typy videí nakrúca, koho do porna najčastejšie prijímajú a čím si musia herci na pľaci pomáhať, aby dlhšie vydržali.

O herečkách či hercoch z filmov pre dospelých sa snažíme písať bez predsudkov a citlivo, rovnako ako o ľudskej sexualite a sexe ako takom.





Ilustračná fotografia. Zdroj: Pixabay/StockSnap/na voľné použitie

Máš dvadsať a si pornohercom. Ako si sa dostal do tejto brandže a čo ťa motivovalo?

Motivovalo ma to, že som nemal peniaze. Žijem totiž sám už niekoľko rokov. Ako dieťa som vyrastal na Morave, no keď som mal desať rokov, otec sa odsťahoval do Litoměříc a býval som teda len s mamou. Keď som ma štrnásť rokov, zomrela. Šiel som následne bývať k otcovi a macoche.

Nebolo to však dobré, keďže otec tam už mal druhú rodinu, s ktorou niečo budoval. V šestnástich som sa preto odsťahovať a začal som žiť sám. Keď som mal devätnásť, býval som s kamarátmi vo veľkom byte, no zrazu sa odsťahovali, ostal som na všetko sám a nemal som peniaze.

V tom čase som zároveň bol na platforme s názvom Amatéri, cez ktorú sa ľudia zoznamujú čisto na to, aby mali sex, riešia sa tam tiež swingers party a podobne. Všimol som si tam inzerát na fotenie. Malo to byť na polhodinu a honorár mal byť 4 000 korún českých (170 eur, pozn. redaktora). Ozval som sa chlapíkovi, ktorý to pridal, a prišiel som na miesto.

Zrazu som zistil, že nejde o fotenie, ale krátke video pre producentov, ktorí riešia nakrúcanie gay porna. Bol som dosť zmätený. Povedal som, že gay porno točiť nechcem. Keď už som tam však bol a potreboval som peniaze, spravil som krátke sólo video, v podstate soft porno, na ktorom sa ma spýtali pár otázok, vyzliekol som sa pred kamerou, otočil som sa, zase som sa obliekol a šiel som preč.