Kto je najvyhľadávanejšia pornoherečka Abella Danger? Chcela by mať sex s Margot Robbie, má rada BDSM a masturbuje viackrát denne

V roku 2016 vyhrala ceny AVN, XBIZ a XRCO pre herečky z filmov pre dospelých v kategórii najlepšia vychádzajúca hviezda a získala masy nových fanúšikov. Dnes má na Instagrame už 9,4 milióna sledovateľov a podľa štatistík z minulého roka mali snímky, v ktorých sa objavila, až 1,6 miliardy videní na najnavštevovanejšej pornostránke sveta Pornhub.



Dvadsaťsedemročná americká pornoherečka Abella Danger vďaka tomu zosadila po troch rokoch z trónu omnoho populárnejšiu Lanu Rhoades a stala sa najvyhľadávanejšou pornohviedzou súčasnosti. Rozhodli sme sa preto priblížiť ti bližšie jej cestu k vytúženej sláve v profilovom článku.

Aká bola predtým, než vstúpila do ligotavého, no zároveň drsného pornopriemyslu, čo ju k tomu viedlo a čo všetko musela pretrpieť? Nebola to zďaleka prechádzka ružovou záhradou. Okrem iného ti prezradíme aj to, kým je Abella Danger posadnutá alebo čo najbláznivejšie na filmovom pľaci zažila.





Pornoherečka Abella Danger. Zdroj: Intagram/@dangershewrote

Chcem vyskúšať úplne všetko!

„Keď som mala 18 rokov, chodila som s pornohercom. Po niekoľkých mesiacoch sa ma spýtal, či by som si to nechcela vyskúšať aj ja, pretože som v sexe fakt dobrá. Najskôr som sa veľmi bála, pretože som nevedela, čo na to povedia moji rodičia, keď na to prídu, čo povedia moji priatelia a celkovo, čo si o tom ľudia vo všeobecnosti pomyslia. Čakala som veľmi dlho, až som si raz proste povedala, že do toho chcem ísť. Natočila som prvé dve scény a hneď som si to zamilovala,“ povedala Danger v roku 2021 v podcaste Out & About.

