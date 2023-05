Mia Khalifa: Teroristi z ISIS-u ju chceli zabiť pre urážku islamu a rodičia ju zavrhli. Na minulosť v porne by najradšej zabudla

Kedysi nakrúcala filmy pre dospelých, dnes by na to najradšej zabudla. V súčasnosti patrí medzi najznámejšie influencerky a zarába denne 10-tisíc dolárov vďaka OnlyFans.

Ako jedna z mála hviezd z filmov pre dospelých dnes ľutuje svoju minulosť v pornopriemysle a tvrdo kritizuje fungovanie v tomto odvetví. Mia Callista, ktorú však poznáš skôr ako Miu Khalifu, je najznámejšia bývalá pornoherečka z Blízkeho východu.



Narodila sa 10. februára 1993 v Libanone, a ako píše LadBible, jej rodina utiekla do Ameriky počas vrcholiaceho konfliktu v južnom Libanone v roku 2001, keď mala osem rokov. Vyrastala v katolíckej domácnosti a prešla prísnou výchovou. V Spojených štátoch najprv chodila na strednú školu v Marylande, neskôr skončila s bakalárskym titulom z histórie na univerzite v Texase.



Ako sa však dostala do pornopriemyslu, ako dlho v ňom zostala, koľko si zarobila a čo všetko zažila? O herečkách z filmov pre dospelých sa snažíme písať bez predsudkov a citlivo, rovnako ako o ľudskej sexualite a sexe ako takom. Môžeš si napríklad prečítať o tom, ako Riley Reid prišla pre porno o celú rodinu alebo aké zranenie sa stalo Angele White počas jedného nakrúcania. Ak ťa naše články zaujímajú a chcel by si ich ešte viac, staň sa členom klubu Refresher+.





Zdroj: Instagram/miakhalifa

„Trojka“ v hidžábe a fotka s odrezanou hlavou od ISIS-u

Khalifa prezradila pre BBC, že celé detstvo mala komplexy. Nebola spokojná so svojou váhou a necítila sa atraktívna či hodná mužskej pozornosti. Keď počas vysokej školy schudla a spravila niekoľko zmien, nabrala potrebné sebavedomie a začala od mužov dostávať komplimenty, čo sa jej okamžite zapáčilo a podľa vlastných slov nechcela, aby to prestalo.



Týmto štýlom sa dostala k modelingu a postupne posúvala hranice. Potom ako nafotila akty, dostala ponuku na nakrútenie porna. S odstupom času však tvrdí, že šlo o akúsi formu rebélie, pričom pre ľudí, ktorí ju na to nahovárali, bola len „mašinou na peniaze“. Prezradila, že títo ľudia zámerne lanárili mladé dievčatá v čase, keď boli najviac zraniteľné, aby nad nimi získali moc.



Vraj poznala viacero dievčat, ktoré ani poriadne nevedeli, čo podpisovali, nemali vlastného právnika, nútili ich robiť veci, ktoré nechceli, a takto im zničili život. Mia Khalifa začala nakrúcať v roku 2014, keď mala 21 rokov. Keď natočila scénu, v ktorej mala sex v trojici a pritom mala na hlave hidžáb (moslimovia ho berú ako posvätný predmet), netušila, že sa toto video stane virálnym a obletí celý svet. Odštartovalo to obrovskú vlnu kritiky od pobúrenej moslimskej komunity a dokonca sa jej zriekli rodičia.