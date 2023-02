Pornohviezda Angela White: počas hodinového sexu jej prasklo slepé črevo, o panenstvo prišla v štrnástich a spala s 3 fanúšikmi

Portál The Daily Beast ju označil za Meryl Streep pornopriemyslu. V tejto brandži sa pohybuje už neuveriteľné dve dekády, vďaka čomu je dnes spokojnou milionárkou. Môže si bez váhania a výčitiek kúpiť, čo chce a kedy chce. Okrem nakrúcania filmov pre dospelých sa venuje aj ich produkcii, réžii a strihu.



Austrálčanka Angela Gabrielle White (37) bola na najväčšom výslní v roku 2020, keď získala tretíkrát po sebe najprestížnejšiu cenu AVN, takzvaného Oscara pre pornoherečky, v kategórii Female Performer of the Year. Podarilo sa jej to ako jedinej žene v histórii.



Minulý rok bola na treťom mieste v rebríčku najvyhľadávanejších pornoherečiek na populárnej stránke Pornhub a na Instagrame má dnes vyše deväť miliónov sledovateľov. Ako sa však k pornu dostala, čo všetko prežila, aká je v súkromí a aké bizarné zážitky sa jej stali mimo filmového pľacu?





Už v 14 rokoch vedela, že chce byť pornoherečkou

„Už ako dieťa ma fascinoval sex a sexualita. Často som sa skrývala v zadnej časti knižnice na základnej škole, aby som sa mohla pozerať na obrázky pohlavného styku,“ zdôverila sa Angela White magazínu Dialogue.



Pre The Daily Beast povedala, že o panenstvo prišla už v štrnástich rokoch. Práve to bol pre ňu zlomový moment. Po prvom sexe sa totiž rozhodla, že raz bude hviezdou filmov pre dospelých. Než sa to stalo realitou, nemala to jednoduché.



Stretávala sa s predsudkami, kritikou a urážkami za svoju bisexualitu. „Keď som mala sex s chlapcami, bola som považovaná za pobehlicu, keď som mala sex s dievčatami, kritizovali ma, že som lesba. Bez ohľadu na to, čo som urobila, kritizovali ma za to, kým naozaj som,“ povedala. Pre Sun Austrálčanka priblížila, že nešlo len o verbálne útoky, ale aj fyzické. Vraj za prejavenie svojej sexuality už dostala aj päsťou do tváre.

