Toto sú najhoršie hodnotené slovenské komédie všetkých čias: diváci odpísali prepadák Cuky a Luky aj romantiku s Koleníkom

Zaplnili kiná, potom zapadli prachom. Pozri si najhoršie hodnotené slovenské komédie.

Na webe Česko-slovenskej filmovej databázy (ČSFD) diváci s obľubou hlasujú a hodnotia videné filmy a podľa toho zostavujú rebríčky toho najlepšieho, ale aj toho najhoršieho, čo filmová a televízna tvorba ponúka.

V tomto článku si posvietime na najhoršie slovenské komédie, ktoré od ľudí na ČSFD získali tie najnelichotivejšie recenzie. Ako už býva zvykom, väčšina z nich vznikla v koprodukcii s českými tvorcami a umelcami.

5. miesto: Pražské orgie

Hodnotenie divákov: 33,1 %

Film z roku 2019 diváka vráti do polovice 70. rokov minulého storočia. Jeho dej zobrazuje návštevu Prahy americkým spisovateľom Nathanom Zuckermanom a temné roky totality. „Pre Zuckermana je návšteva Prahy bizarným stretom s totalitným národom a so zvláštnou skupinou umelcov, ktorých režim umlčal. Vďaka hľadaniu rukopisu sa zoznámi so svojráznou a neodolateľnou Olgou a prenikne na vyhlásenú párty, kde každý hľadá únik ku krátkej slobode po svojom,“ uvádza distribútor.

Časť filmu bola nakrútená v angličtine, za čo si od kritikov snímka vyslúžila dávku kritiky. Viac ako 33,1 % mu v hodnotení nezabezpečila ani kvalitná predloha, kniha Pražské orgie z pera držiteľa Pulitzerovej ceny Philipa Rotha.

4. miesto: Cuky Luky Film

Hodnotenie divákov: 32,7 %

Dvojicu Cuky a Luky si mnohí diváci zamilovali na televíznych obrazovkách. Uspeli na internete, v reklamách a zdalo sa, že sa z nich stala kultová dvojka. Ukázalo sa však, že rozhodnutie presunúť sa na filmové plátno pre komediálnu dvojicu Petru Polnišovú a Zuzanu Šebovú nebol ten správny krok.

Príbeh začiatku šialeného priateľstva neúspešnej videobloggerky a celebrity Luky túžiacej po láske tak neprekonal očakávania a po pár rokoch zapadol prachom. Od verejnosti si vyslúžil hodnotenie 32,7 % a v rebríčku sa zaradil na 4. najhoršiu priečku.

3. miesto: V lete ti poviem, ako sa mám

Hodnotenie divákov: 30,1 %

Romantické komédie v posledných rokoch dominujú česko-slovenskej filmovej produkcii.

„Miestami vás rozosmeje, miestami dojme, ale najmä vám pripomenie okamihy vášho vlastného života, keď ste to zvládli vďaka rodine, ktorú ste si vybrali – vašim priateľom. Pretože tento film je o vás,“ píše distribútor.

Ani zvučné mená hereckého obsadenia, ako sú Ján Koleník, Martin Hofmann, Tereza Kostková či Marián Miezga, filmu nepriniesli väčší úspech a diváci ho umiestnili na tretiu priečku najhorších komédií.